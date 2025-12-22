スカイライト コンサルティング株式会社との業務提携に関するお知らせ

株式会社ストライク

M&A支援の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、スカイライト コンサルティング株式会社（本社：東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー、代表取締役：羽物俊樹氏 以下「スカイライト」）と、スポーツビジネス領域を中心とした業務提携契約を締結しましたので、お知らせします。

本提携により、両社はスポーツビジネスをはじめとする成長分野において、経営戦略立案からM&Aの実行、PMI（統合プロセス支援）まで一気通貫で支援できる体制を構築します。

スカイライト コンサルティング株式会社との業務提携の背景

株式会社ストライクとスカイライト コンサルティング株式会社ロゴ

スカイライトは2000年の設立以来、事業開発コンサルティングや企業変革・組織風土変革、情報システム導入支援など、経営全体を支えるコンサルティングを提供してきたほか、ベンチャー投資・育成やグローバル・オープンイノベーション、新興国ビジネス支援などにも取り組んでいます。また「SKYLIGHT Sports」ブランドのもと、プロスポーツクラブやリーグ・競技団体、スポンサー企業向けのコンサルティング、スポーツテック企業への投資、ブラジルのプロサッカークラブ「FC SKA Brasil」の運営など、スポーツビジネスを多面的に展開しています。

一方、ストライクはM&A支援を軸としたコンサルティング企業として、多くの企業の事業承継・成長戦略を支援してきました。スポーツ分野では、プロバスケットボール「B.LEAGUE」のオフィシャルスポンサーを務めるとともに、愛媛オレンジバイキングスやレバンガ北海道、仙台89ERSなど、複数のプロスポーツクラブのM&Aを支援してきた実績があります。また、スタートアップ支援や他社との業務提携を通じ、成長産業におけるM&A機会の創出にも取り組んでいます。

このように、両社はスポーツビジネスと成長分野において高い親和性を持っており、「いい未来を、共に生みだす。」をミッションに掲げるスカイライトと、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションとするストライクが協業することで、より大きな価値を提供できると判断し、本提携に至りました。

提携の内容

今後、両社はまずスポーツビジネス分野での連携を深めていきます。具体的には、以下のような案件を想定しています。

- プロスポーツクラブやリーグに対する、スポンサー戦略・経営戦略策定とM&A・資本提携支援- スポーツ市場へ新規参入する企業に対する、事業開発コンサルティングとM&A・PMI支援- スポーツテック企業に対する、成長戦略立案・資金調達・M&A支援- M&A、PMI、経営コンサルティングのニーズ発掘と相互送客

そのうえで、スポーツビジネスで得られた知見やネットワークを生かし、IT、製造、サービスなど他業種にも提携スキームを横展開し、企業の成長と産業の発展に貢献してまいります。

株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井邦彦株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井邦彦のコメント

この度、スカイライト コンサルティング株式会社と業務提携を締結できたことを大変嬉しく思います。スカイライトは、事業開発や企業変革といった経営コンサルティングに加え、ベンチャー投資やグローバル事業、スポーツビジネスまで幅広く取り組んできた、強い実行力と現場感を持つプロフェッショナル集団です。

今回の提携により、スカイライトの戦略立案・PMI・海外ネットワークとストライクのM&A実行力を掛け合わせることで、構想段階からM&A実行、その後の統合・成長支援まで一気通貫でご提供できるようになります。

特に成長が期待されるスポーツ産業において、多様なプレーヤーが連携しやすい環境を整えることで、『世界を変える仲間をつくる。』という当社のミッションの実現に一層近づけると考えております。

スカイライト コンサルティング株式会社 代表取締役 羽物俊樹氏スカイライト コンサルティング株式会社 代表取締役 羽物俊樹氏のコメント

この度、M&A領域のリーディングカンパニーであるストライク様と、スポーツ領域における業務提携を開始できることを大変嬉しく思います。

当社は「SKYLIGHT Sports」ブランドを通じ、スポーツ領域でのコンサルティングや投資、事業開発、子会社での育成型クラブの運営などを通じて、スポーツビジネスの価値向上に取り組んでまいりました。本提携は、ストライク様が有する広範なネットワークとM&Aの専門性、そして当社のスポーツビジネスにおける知見を融合させるものです。

これにより、スポーツ関連企業の事業承継や成長戦略の実現を強力に支援し、スポーツ産業のエコシステム発展に寄与できると確信しております。両社の強みを活かし、日本のスポーツ産業に新たな活力を生み出すべく尽力してまいります。

【株式会社ストライクについて】名 称：株式会社ストライク

所在地：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井邦彦

設 立：1997年7月

資本金：8億2,374万円（2025年9月30日現在）

事業内容：

・M&Aの仲介

・M&A市場SMARTの運営

・企業価値の評価

・M&A戦略の立案コンサルティング

・ファイナンシャル・アドバイザー（FA）業務

・プレマーケティングサービス

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6196）

従業員数：452名（2025年9月30日現在）

加盟協会：一般社団法人M&A支援機関協会

URL：https://www.strike.co.jp/

【スカイライト コンサルティング株式会社について】

名 称：スカイライト コンサルティング株式会社

所在地：東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

代表者：代表取締役 羽物俊樹

設 立：2000年3月

事業内容：

・ビジネスコンサルティング

・ベンチャー投資・育成

・グローバル・オープンイノベーション

・新興国ビジネス支援

・スポーツビジネス ほか

URL：https://www.skylight.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ストライク

Tel: 0120-552-410（平日 9:00-17:45） Fax: 0120-552-860

担当 未来戦略室 栃尾