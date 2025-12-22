株主優待制度の拡充に関するお知らせ

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：瀬木英俊）は、2026年３月期の株主優待より、下記のとおり株主優待制度を拡充いたしますので、お知らせいたします。

記

１. 変更の理由

当社は、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社および当社グループに対するご理解をより一層深めていただき、また当社製品をご愛顧いただきたいとの考えから、株主優待を実施しております。

当社の株主優待は、保有株式数および継続保有期間に応じて当社ならびに当社グループの製品詰め合わせと当社のファンサイトであるココロートパークのポイント付与を行ってまいりました。

このたび、株主の皆さまに、より充実した株主還元となりますよう、株主優待制度を拡充いたします。

２. 変更の内容

（１）優待制度の拡充を行います。

株主様の保有状況に合わせて、ココロートパークのポイント付与、製品詰め合わせの還元率を高め、拡充を行います。

（２）優待の内容をお選びいただけます。

現状、株主様の保有状況により、あらかじめ設定した組み合わせ内で選択いただく制度を導入していましたが、より株主様の希望にあわせて優待をお選びいただけるよう、ココロートパークのポイント付与か製品詰め合わせの贈呈か、いずれかを選択する仕組みに変更します。

（３）ココロートパークのポイントを用いてお好きな製品がお好きな時に選べるようになります。

現状では、ココロートパークのポイントで交換いただける製品は限定的でした。このたび、「ロート製薬オンライン（当社の通販サイト）」で 1ポイント＝1円 として使えるようになり、株主優待のポイントを使って、これまでご要望の多かった目薬などの医薬品や、当社グループ会社の製品など、お好きな製品を自由にお選びいただけるようになります。

※継続保有期間３年以上の株主様とは、毎年３月末日の株主名簿に同一株主番号で、連続して４回以上記載または記録された株主様といたします

※株主優待のココロートパークポイント付与は毎年１回７月を、当社製品詰め合わせの発送は、毎年１回８月～９月頃（製品によっては例外あり）を予定しておりますが、時期を変更する場合もございます。優待内容の詳細につきましては2026年６月頃にお送りする株主優待の案内でお知らせします。

３. 変更の時期

2026年３月末現在の株主名簿に記載または記録された株主様より、変更後の制度を適用いたします。

詳細は、下記ＵＲＬをご確認ください。

●ロート製薬 株主優待について

https://www.rohto.co.jp/ir/stock/complimentary/

●ココロートパーク 株主のうれしい特典

https://coco.rohto.com/shareholder/#sec02

●ロート製薬オンライン（通販サイト）

https://www.shop.rohto.co.jp

以上