フリークアウトと西日本新聞メディアラボが戦略的業務提携

株式会社フリークアウト・ホールディングス

株式会社フリークアウト（本社：東京都港区、代表取締役：時吉 啓司、以下「フリークアウト」）は、株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市中央区、代表取締役：清田 慎弥、以下「西日本新聞メディアラボ」）とデジタルマーケティング領域における戦略的業務提携を開始します。

具体的には、フリークアウトが持つ位置情報データ・広告配信の技術を、西日本新聞メディアラボが提供する位置情報広告サービス「LocAD X」（ロカドクロス）に実装し、精緻な地点ターゲティングやGPSを活用した来店計測など大幅な機能アップデートを実施します。西日本新聞メディアラボが持つ総合的な広告提案力と、全国地方新聞社ネットワークを活用し、地域経済の活性化と、小売・有店舗事業者・行政機関のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進します。

協業の背景と目的

地方の小売や有店舗事業者および行政機関は、デジタル広告の運用ノウハウ不足や効果測定の難しさといった課題を抱えています。これを解決すべく、フリークアウトと西日本新聞メディアラボは「テクノロジーと地域ネットワークを掛け合わせ、地域経済の活性化に貢献したい」というビジョンのもと提携を開始しました。「LocAD X」は、より精度の高い広告配信・効果検証を可能にし、地域事業者のデジタル販促課題を総合的に解決することを狙いとしています。

新ブランド「LocAD X」の機能

今回の協業により、フリークアウトが有する位置情報データおよび広告配信基盤を「LocAD X」に実装し、以下の機能アップデートを実現しました。

両社の強みと相乗効果

- 精緻な地点ターゲティングディスプレイ広告メニューにて、1ｍからのターゲティング指定やGPSを使用した来店計測が可能になります。- GPSを活用した来店計測出稿地点ごとの来店計測が可能となり、マーケティング分析、改善施策が可能になります。

フリークアウトは、位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」を通じて、国内最大級の位置情報データと、高精度な地点ターゲティング技術を提供してきました。細かなエリア指定や来店行動の推定、広告効果の可視化まで一貫して行える分析基盤は、地域企業にとっても高い成果につながる運用力を持っています。一方、西日本新聞メディアラボは、全国11社の地域新聞社との強固なネットワークを背景に、地域企業との深い接点と高い信頼性を武器とした提案力を有し、紙媒体とデジタルを横断した統合的なマーケティング支援を展開してきました。

両社が連携することで、“高精度テクノロジー”と“地域の信頼基盤”が掛け合わさり、地域事業者にとって最も成果が出やすい広告環境が生まれます。高度な広告技術と地域密着メディアの力を掛け合わせることで、これまで実現が難しかった「成果が見えるデジタル販促」と「地域メディアの信頼」を同時に提供できる点こそが、本協業の最大の価値となります。

今後の展望

両社は、位置情報データを活用したマーケティング領域における取り組みをさらに推進し、効果的な販促支援サービスの拡充を図ります。今後も、地域企業の事業成長と持続的な地域経済の発展に寄与するパートナーシップを強化していきます。

株式会社西日本新聞メディアラボについて

西日本新聞グループのデジタル事業会社として、1993年の創業以来、Web制作、映像制作、デジタルメディア運営、デジタルプロモーションなど幅広い事業を展開しています。

2017年からは位置情報広告事業を開始し、これまでに1,500件以上の導入実績と豊富なノウハウを蓄積。地域に根ざしたネットワークと西日本新聞グループの信頼性を基盤に、ローカル企業や行政機関への広告提案力、コンテンツ制作力を強みとしています。



会社名：株式会社西日本新聞メディアラボ

代表者：代表取締役社長 清田 慎弥

所在地：福岡市中央区今泉1丁目9-14西日本新聞天神南ビル

URL：http://www.medialab.co.jp/

株式会社フリークアウトについて

フリークアウトは、インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化したマーケティングテクノロジーカンパニーです。

国内最大級の広告在庫とデータを基盤に、マーケティングプラットフォーム「Red」や位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」、AI活用プロダクト「alpaka」などを開発・提供。ディスプレイ、ネイティブ、動画・CTV、High Impact、DOOH（屋外広告）といった多彩なフォーマットと精緻なターゲティングで、企業の課題解決を支援します。また多様な事業会社のニーズに応じた、独自の広告インフラ構築もサポートしています。

当社は創業以来、透明性の確保やアドフラウド対策を徹底し「嫌われない広告」と「信頼される広告空間」の実現を追求してきました。広告を「邪魔な存在」ではなく「有益な情報との出会い」へと昇華させる挑戦を続け、デジタルマーケティング業界の健全な発展に貢献していきます。



会社名：株式会社フリークアウト

代表者：代表取締役 時吉 啓司

所在地：東京都港区六本木 6-3-1 六本木ヒルズクロスポイント 3階

URL：https://www.fout.co.jp/freakout/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フリークアウト

担当：竹内

E-mail：pr-biz@fout.jp

お問い合わせフォームはこちら(https://www.fout.co.jp/freakout/contact/contact-fo/)