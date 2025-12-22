GiGO POKER×『ポーカーチェイス』コラボイベント第2弾、開催決定！2026年1月16日(金)～2月28日(土)

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、株式会社Skyfall(本社：東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下「Skyfall」)が運営するバトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』とのコラボレーションイベントを、「GiGO POKER新宿」と「GiGO POKER六本木」で2026年1月16日(金)～2月28日(土)の期間で開催いたします。

「第2弾」となる本イベントは、好評を博した2025年7月～8月の「第1弾」に続いて、「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」でのコラボ企画やオリジナルグッズの販売、さらに『ポーカーチェイス』ゲーム内で限定アイテムを獲得できる特別トーナメントを開催予定です。

さらに、2026年2月21日(土)・2月22日(日)の2日間では、「GiGO POKER新宿」で『ポーカーチェイス』オフラインイベントも開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年1月16日(金)～2026年2月28日(土)

■開催店舗：「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」

■開催内容：

・「GiGO POKER新宿・六本木」で「GiGO POKER CHASE CUP」を定期開催

・リポストキャンペーンの開催

・「GiGO POKER新宿・六本木」と『ポーカーチェイス』で「POKER CHASE FES」の開催

・「GiGO POKER新宿」で『ポーカーチェイス』オリジナルグッズの販売

・「GiGO POKER新宿」で「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」の開催

「GiGO POKER新宿・六本木」で「GiGO POKER CHASE CUP」を定期開催

「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」にて、「GiGO POKER CHASE CUP」を定期開催することが決定いたしました。詳細な日程は「GiGO POKER新宿」の店舗X、および「GiGO POKER六本木」の店舗Xをご確認ください。

・開催日程：2025年12月以降、定期開催を予定

・次回開催は2026年2月23日(月・祝)、28日(土) ※開催日程は公式Xをご確認ください。

リポストキャンペーンの開催

コラボを記念して、「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」の店舗Xでリポストキャンペーンを開催。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で各店5名様に「GiGO POKER×ポーカーチェイス コラボ記念カードプロテクター」をプレゼントいたします。

●応募期間：2025年12月23日(火)～2026年1月4日(日)23時59分まで

●「GiGO POKER新宿」店舗X：https://x.com/gigopoker_shin

●「GiGO POKER六本木」店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

同時に、オフラインイベント開催を記念して『ポーカーチェイス』公式Xでもリポストキャンペーンを実施します。

詳細は『ポーカーチェイス』公式Xをご確認ください。

『ポーカーチェイス』公式X：https://x.com/PokerChase_JP

「GiGO POKER新宿・六本木」『ポーカーチェイス』で「POKER CHASE FES」の開催

コラボ開催期間中に「GiGO POKER新宿・六本木」の店舗、および『ポーカーチェイス』の2つの舞台で予選トーナメントを実施します。さらに「POKER CHASE FES」最終日となる2026年2月22日(日)には、オフライン決勝戦「POKER CHASE FES FINAL」を開催します。

●店舗予選について

・開催予定日：

2026年1月18日(日)・21日(水)・25日(日)・28日(水)、

2026年2月4日(水)・7日(土)・11日(水・祝)・14日(土)・18日(水)

・開催店舗：GiGO POKER新宿、GiGO POKER六本木

※詳細は「GiGO POKER新宿・六本木」各店の店舗Xをご確認ください。

●『ポーカーチェイス』内予選について

・開催期間：2026年1月16日(金)～2026年2月20日(金)

・開催予定日：毎週金曜日22:00～※全6回開催

●報酬

・1位～2位：「POKER CHASE FES FINAL」への出場権

・1位～9位：GiGO POKERコラボ限定装飾品、『ポーカーチェイス』内の称号【POKER CHASE FES】

※「GiGO POKER新宿」または「GiGO POKER六本木」でお会計の際、称号【POKER CHASE FES】を所持しているアカウントをご提示いただくと2,000円値引きとなります。(値引きは1回まで)

●「POKER CHASE FES FINAL」について

「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」内で、2026年2月22日(日)に決勝戦「POKER CHASE FES FINAL」を開催いたします。詳細は後日公開予定です。

「GiGO POKER新宿」で『ポーカーチェイス』オリジナルグッズの販売

コラボ開催期間中、「GiGO POKER新宿」で『ポーカーチェイス』オリジナルグッズを販売いたします。これまでに登場したグッズに加え、今回新たに登場する先行販売のグッズも取り揃えております。この機会に是非『ポーカーチェイス』ならではの魅力が詰まったグッズをお手に取ってお楽しみください。

・販売期間：2026年2月1日(日)～2026年2月28日(土)

※入荷状況に応じて、順次店頭で商品をご案内いたします。

「GiGO POKER新宿」で「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」の開催

2026年2月21日(土)と2月22日(日)に「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」を開催します。2025年8月31日(日)に開催した「4th Anniversary オフラインイベント」を超える興奮を皆様にお届けできるように準備を進めてまいりますので、続報をお待ちください！詳細は後日発表いたします。

「GiGO POKER新宿」について

明るい空間で初心者にも優しい、日本最大級のポーカールーム。

居心地にこだわった明るくオープンな空間が特徴の場内には、コミュニケーションが活発で笑顔があふれるプレイヤーが集まります。軽食やドリンクなども充実しており、皆様に快適なポーカー体験をお届けします。

・店舗住所：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21-1 第二東亜会館2F

・営業時間：平日16:00～23:00・休日(土曜日・日曜日・祝日)12:00～23:00

※金曜日・土曜日・祝前日は23:30までの営業

・店舗URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/shinjuku

・店舗X：https://x.com/gigopoker_shin

「GiGO POKER六本木」について

六本木駅直結の立地を活かし、アミューズメントフロア(1～3階)と連動した展開を実現。店舗面積はミニマムながら、駅直結の好立地と遊びやすい価格設定で、初心者はもちろん、日常的にポーカーをプレイする方も気軽に通える“カジュアルカジノ体験”を提供いたします。

・店舗住所：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目14－11 メトロシティ六本木ビル4F

・営業時間：16:00～23:30

・店舗URL：https://contents.gendagigo.jp/poker/shop/roppongi

・店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

『ポーカーチェイス』について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード(コミュニティカード)の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL：https://poker-chase.com/

・ジャンル：バトロワ式オンラインポーカー

・プラットフォーム：iOS/Android/PCブラウザ

・ダウンロード：https://app.adjust.com/mxw8u3t

・利用料金：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記：(C)Skyfall Inc. All Rights Reserved.

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。