Fanpla、クリスマス特別企画『Fanpla Xmas Market 2025』においてメタバースアイテムの無料プレゼントや、抽選でFPLが当たるハッシュタグキャンペーンを実施中。

ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発を手掛ける株式会社Fanpla（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平井威充、以下「当社」）は、当社が運営するエンターテインメントマーケットプレイス「Fanpla Market」（https://fanplamarket.com/）内にて、2025年12月19日（金）より、クリスマスシーズンの特別企画『Fanpla Xmas Market 2025』を開催していることをお知らせいたします。

■『Fanpla Xmas Market 2025』開催概要

本キャンペーンでは、「Fanpla Market」およびメタバース空間「FANPLANET」において、ファン同士がクリスマスを楽しむための様々な企画を実施中です。

期間中は、クリスマス限定デジタルアイテムの無料プレゼントに加え、UVERworld 、GLAY、THE YELLOW MONKEY、マカロニえんぴつの各ファンクラブ会員限定で、デジタルクリスマスアイテムのプレゼントも実施。

さらに、対象アイテムを着用したアバターのスクリーンショットを、ハッシュタグ「＃ファンプラクリスマス」を付けて投稿することで、暗号資産Fanpla(FPL)が当たるハッシュタグキャンペーンも実施しております。

実施期間：

2025年12月19日（金）12:00 ～ 12月25日（木）23:59

1.FANPLANETで使えるクリスマス限定アイテムを無料プレゼント！

「Fanpla Market」にて、期間中どなたでも取得可能な「サンタTシャツ」「サンタの袋」などのクリスマス限定メタバースアイテムを無料配布中です。

※アイテムの取得にはFanplaウォレットおよびPlus member IDの作成（無料）が必要です。

2.ファンクラブ会員限定！アーティストロゴ入りサンタ帽子をプレゼント

さらに、対象アーティストのファンクラブ会員様には、スペシャルなメタバースアイテムとして各アーティストのロゴが入った「サンタ帽子」を期間限定で無料プレゼント中です。

＜対象アーティスト（ファンクラブ）＞ ※五十音順

・UVERworld（official fanclub「Neo SOUND WAVE」）

・GLAY（オフィシャルモバイルサイト「GLAY MOBILE」）

・THE YELLOW MONKEY（OFFICIAL FAN CLUB「BELIEVER.」）

・マカロニえんぴつ（オフィシャルファンサイト「OKKAKE」）

3.抽選で50名様にFPLが当たる！ハッシュタグキャンペーン

～仮想空間でつながるバーチャル・クリスマスパーティー～

期間中、メタバースアプリ「FANPLANET」内のARTIST WORLDにおいて、対象アイテムを身に着けたアバターで記念撮影を行い、Xに投稿いただいた方の中から抽選で、Fanpla Marketで使用できる暗号資産Fanpla（FPL）をプレゼントいたします。

＜キャンペーン参加方法＞

1.Fanpla公式Xアカウント（@Fanpla）をフォロー

2.Fanpla Marketで対象のクリスマスアイテムを無料で取得！

3.FANPLANETで自身のアバターに着用させ、「ARTIST WORLD」に集まってみんなでスクリーンショットを撮影！

4.ハッシュタグ「#ファンプラクリスマス」をつけて、Xに画像を投稿して応募完了！

＜プレゼント内容＞

・A賞：1,500 FPL × 10名様

・B賞：500 FPL × 15名様

・C賞：300 FPL × 25名様

※本キャンペーンにおける賞品総額は30,000 FPLです。

＜応募条件＞

１.着用アイテムについて

A～C賞共通：対象アイテム1点以上の着用が必須

２.投稿写真について

A賞：ARTIST WORLDにて対象アイテムを着用した5名以上のユーザーアバターが映った集合写真を投稿

B賞：ARTIST WORLDにて対象アイテムを着用した2名以上のユーザーアバターが映った集合写真を投稿

C賞：ARTIST WORLDにて対象アイテムを着用した写真を投稿

▼投稿写真イメージ

＜対象アイテム＞

・サンタTシャツ

・トナカイカチューシャ

・サンタの袋

・各アーティストロゴ入りサンタ帽

＜当選発表＞

当選発表日：2026年1月9日（金）

プレゼントFPL付与予定日：2026年1月下旬以降、順次付与予定

※ご当選者様には、ご応募いただいたXアカウント宛に、ダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡差し上げます。DMの受信設定をお願いいたします。

＜注意事項＞

※キャンペーン内容および適用条件は、予告なく変更または中止する場合があります。

※抽選は投稿いただいた方のみが対象となります。

※以下に該当するスクリーンショットは抽選対象外とします。

・当キャンペーンの趣旨、テーマから逸脱していると判断されるもの

・公序良俗に反するもの

※ファンクラブ限定コンテンツ（例：動画・写真部屋、LIVE AREAのコンテンツ、チャットなど）、音楽（音声）を含むスクリーンショット・画面録画（動画）のSNS等への投稿は禁止とします。

※投稿をされる際は、他のお客様が不快に感じられたり、ご不安に思われたりすることのないよう、十分なご配慮をお願いいたします。

※キャンペーン参加に必要となるFanplaウォレットの作成は、日本国内に居住する成年者に限られます。

※当選された場合、Fanpla Market内のFanplaウォレットアドレスとPlus member IDをお伺いします。規定期間内に返答がない場合は、当選権利が無効となりますのでご注意ください。

※当選されたご本人以外のウォレットにFPLを付与することはできません。

※FPLは暗号資産であり、価格変動リスクがあります。

※FPLの取得・利用に関する税務上の取扱いについては、所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

※ご応募の前に、キャンペーン特設ページ記載の注意事項を必ずご確認ください。

■キャンペーン特設ページ：https://note.com/fanpla/n/n2ea5a86ac5fb

■Fanpla Market：https://fanplamarket.com

■FANPLANET：https://fanplanet.jp/

【FANPLANET】

アーティストイベント開催情報

メタバースアプリ「FANPLANET」内のARTIST WORLDでは、キャンペーン期間中にファン同士がメタバース空間でクリスマスを楽しむための特別企画を開催いたします。

＜UVERworld＞

・12月24日・25日：「冬に聴きたいUVERworld冬ソング」リスニングパーティー開催

>>詳細はこちら：https://www.uverworld.jp/news/detail/3112

＜GLAY＞

・12月24日・25日：「冬に聴きたいGLAY冬ソング」リスニングパーティー開催

・期間限定クリスマスVer. デジタルサイネージ

>>詳細はこちら：https://sp.glaymobile.jp/news/detail/9764

＜THE YELLOW MONKEY＞

・12月24日・25日：メンバー＆BELIEVER.の皆様から人気の高かった冬ソングを中心に構成されたオリジナルのプレイリストを限定オンエア

>>詳細はこちら：https://theyellowmonkeysuper.jp/news/detail/12485

＜マカロニえんぴつ＞

・12月24日・25日：「冬に聴きたいマカロニえんぴつの楽曲」リスニングパーティー開催

>>詳細はこちら：https://fc.macaroniempitsu.com/news/detail/100148

【Fanpla Market概要】

「Fanpla Market」は、アーティストとファンの体験価値を “総合的にアップデートする場” として、Fanplus社が運営する700以上のアーティスト公式ファンクラブ、400万人超のファン基盤と連携。

限定チケット、デジタルコレクティブル、メタバース「FANPLANET」内で利用可能なアバターアイテムなど、FPLトークンで購入できる多様なユーティリティをアーティストの活動にあわせて順次展開します。

Fanpla Market：https://fanplamarket.com

【 Fanpla（FPL）について】

Fanpla（FPL）は、ポリゴンブロックチェーン上で発行される暗号資産です。

2025年11月11日にローンチされた「Fanpla Market」にて、デジタルアセットの購入やチケット購入などに使用することができます。

FPLの詳細については、以下のホワイトペーパーをご確認ください。

・Fanplaプロジェクトページ：https://project.fanpla.co.jp/

・ホワイトペーパー：https://project.fanpla.co.jp/whitepaper/

■会社情報

【株式会社Fanplusについて】

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ : https://fanplus.co.jp/

【株式会社Fanplaについて】

会 社 名 : 株式会社Fanpla

所 在 地 : 東京都渋谷区桜丘町22-20

代 表 者 : 代表取締役 平井 威充

設 立 : 2006年6月

事業概要 : ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発、運営、アプリケーションの開発、WEBサイトの制作、運用及び保守、イベント支援事業、チケット及び電子チケット関連業務、映像コンテンツの制作

Ｕ Ｒ Ｌ : https://corp.fanpla.co.jp/

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。