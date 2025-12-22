東北地方のアプリ利用動向｜1ユーザーあたり月間50.8個、県別・カテゴリ別に分析

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積するデータをもとに、東北6県（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）におけるスマートフォンおよびアプリ利用の実態をまとめた「都道府県別アプリ利用動向レポート2025 東北編」を公開しました。

本レポートでは、東北エリアにおけるスマートフォン普及率や1ユーザーあたりの月間アプリ利用個数、カテゴリ別の利用傾向に加え、各県で利用割合の高いアプリの特徴を分析しています。全国平均との比較や県別の違いを通じて、地域に根ざしたアプリ利用の実態を多角的に可視化しました。

▼「都道府県別アプリ利用動向レポート2025 東北編」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/tohoku-prefectural-appusagereport-2025

調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したデータをもとに実施。

調査対象エリア：

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

調査期間：

2025年10月

「都道府県別アプリ利用動向レポート2025 東北編」の一部をご紹介

１. 東北の1ユーザーあたりの月間アプリ利用個数は50.8個で全国平均に近い水準

東北エリアにおける1ユーザーあたりの月間アプリ利用個数は50.8個となり、全国平均（51.4個）をわずかに下回る結果となりました。県別に見ると、宮城県は52.2個と全国平均を上回る一方、山形県は47.3個と比較的少なく、同じ東北エリア内でもアプリ利用状況に差が見られます。

２.各県で県内ユーザー割合が高い「地域密着型アプリ」が存在

MAU10万以上のアプリを対象に、月間利用ユーザーに占める県内ユーザーの割合を分析したところ、各県で地域に根ざしたサービスアプリの利用割合が高い傾向が確認されました。

岩手県では、金融機関の公式アプリやドラッグストア、スーパーマーケット、電力会社関連アプリなどが上位に並び、県内ユーザーが利用者の大きな割合を占めています。中でも、岩手県を拠点とする金融・生活インフラ系アプリは、全国ユーザーと比較して県内ユーザーの比率が際立って高く、日常生活に密着した用途で継続的に利用されている様子がうかがえます。

App Apeについて



フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。



テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて



フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/



本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp