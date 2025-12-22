2026年2月11日（水・祝）開催　 “いちご尽くし”に包まれた特別なひととき　Strawberry Marche 2026 ~Berry Happy Day~

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫、以下PDP)が運営する品川のレストラン「Los Angeles balcony Terrace Restaurant ＆Moon Bar （ロサンジェルス バルコニー テラスレストラン＆ムーンバー）」（以下LBL）では、毎年ご好評をいただいている大人気イベント「Strawberry Marche」を、2026年2月11日（水・祝）に開催いたします。旬のいちごを贅沢に使用したスペシャルビュッフェだけでなく、家族みんなで参加できるコンテンツも複数ご用意。祝日のお出かけにぴったりなイベントで、“Berry Happy”なひとときをお過ごしください。

ストロベリーマルシェ 2026

毎年人気を博すいちごのスイーツを、贅沢にビュッフェスタイルでお届けいたします。さらに、小さなお子様も楽しめる体験型コンテンツをご用意いたしました。

■ストロベリーマルシェ特別ブッフェ

いちごレアチーズケーキやいちごのサブレ、いちごマシュマロパイなど、いちごを贅沢に使用した15種類のスイーツをご用意。さらに、分厚いパテが魅力のミニアメリカンチェダーチーズバーガーや特選和牛を贅沢に使用した飛騨牛ラグーのショートパスタなど５種類のお食事メニューも。お子様から大人までお楽しみいただける、この日限定の美食をご堪能ください。

■いちごチョコファウンテン

前回好評だったチョコファウンテンが今回も登場。甘い香りに包まれながらチョコレートをディップし、さらにデコレーションまで楽しめる注目のコンテンツ。

■フレーバーポップコーン

温かいできたてのポップコーンにお好きなフレーバーを振りかけてお召し上がりいただきます。甘く、香ばしい味わいをお楽しみください。

【体験型コンテンツ】

■小さなパティシエ体験 いちごミニパフェ作り

お子様がパティシエになりきって、スタッフと一緒にミニパフェ作りに挑戦。自分で作って自分で食べる、特別な体験をご用意しました。

■イベント限定フォトブース

ストロベリーマルシェオリジナルのキュートなフォトブースが登場。ブースにて撮影した写真は、そのままご自宅までお持ち帰りいただけます。

■コンテンツスタンプラリー

コンテンツをまわって“いちごスタンプ”を集めるスタンプラリー。全て集めたご家族には特別プレゼントをお渡しします。

＜イベント概要＞

日時：2026年2月11日(水・祝) 3部制 11:00~12:30 / 13:15~14:45 / 15:30~17:00

料金：大人(中学生以上) 5,500円 / 小学生 4,500円 / 未就学児 3,500円 / 2歳以下無料

アルコールフリードリンク ＋1,500円

※料理、ソフトドリンクフリー、コンテンツ参加料が含まれています。

特設サイト：https://www.los-angeles-balcony.com/event/strawberry-marche/

※一部内容が変更になることがございます。

店舗概要

Los Angeles balcony Terrace Restaurant ＆ Moon Bar

(ロサンジェルス バルコニー テラスレストラン＆ムーンバー)

住所 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス2F

TEL 03-6433-2455

営業時間 ランチ 月～金 11:30～14:30(L.O.14:00)

土日祝 11:30～15:30(L.O.14:00)

ディナー 月火土日 17:30～22:00(L.O.21:00)

水木金 17:30～22:30(L.O.21:30)

※土日祝は貸切の場合あり

公式サイト https://www.los-angeles-balcony.com/restaurant.html

席数 ダイニング126席、テラス48席、バー18席、個室4室32席

アクセス JR品川駅港南口（東口）から徒歩5分

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons

Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/