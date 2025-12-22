『ポーカーチェイス』が1/16から「GiGO POKER新宿」をジャック！1ヵ月超のスペシャルコラボが開幕！
株式会社Skyfall（東京都港区、代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩）が運営する「GiGO POKER新宿」とのコラボレーションイベントを、2025年1月16日（金） ～ 2月28日（土）に開催することが決定しました。
本イベントでは、「GiGO POKER新宿」でのコラボ企画やオリジナルグッズの販売に加え、『ポーカーチェイス』ゲーム内では限定装飾品が獲得できる特別トーナメントを実施予定です。さらに、2月21日（土）・2月22日（日）の2日間、「GiGO POKER新宿」店舗にて『ポーカーチェイス』のオフラインイベントも開催します。
- 全体開催期間：2026年1月16日（金） ～ 2月28日（土）
■コラボレーション実施内容
１.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」の開催
２.「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」『ポーカーチェイス』にて、「POKER CHASE FES」の開催
３.「GiGO POKER新宿」にて、『ポーカーチェイス』オリジナルグッズの販売
４.「GiGO POKER新宿」にて、「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」の開催
５.「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」にて、「GiGO POKER CHASE CUP」を定期開催
１.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」の開催
コラボ開催期間中に公式X（旧Twitter）をフォローし、専用ハッシュタグ「#ポカチェオフイベ2026」をつけてポスト、または公式のポストを引用リポストしていただくことで応募完了となります。
応募していただいた方の中から抽選で5名様に『ポーカーチェイス』オリジナルサコッシュとミニアクリルスタンドをプレゼントします。
- 開催期間：2025年12月23日（火）12:00 ～ 2月28日（土）23:59
- 『ポーカーチェイス』公式X（旧Twitter）：https://x.com/PokerChase_JP
※オフラインイベント開催を記念して、「GiGO POKER」公式Xでもリポストキャンペーンを実施します。詳細は「GiGO POKER新宿」(https://x.com/gigopoker_shin)および「GiGO POKER六本木」(https://x.com/GiGOPOKER_RPG)公式X（旧Twitter）をご確認ください。
２.「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」『ポーカーチェイス』にて、「POKER CHASE FES」の開催
コラボ開催期間中に「GiGO POKER」店舗（新宿・六本木）および 『ポーカーチェイス』の2つの舞台で予選トーナメントを実施します。さらに「POKER CHASE FES」最終日となる2月22日（日）には、オフライン決勝戦「POKER CHASE FES FINAL」を開催します。
【店舗予選について】
＜概要＞
- 開催期間：2026年1月16日（金） ～ 2月18日（水）
- 開催予定日：週2回（平日1回/週末1回） ※全12回開催
※詳細はGiGO POKER公式Xをご確認ください。
- 開催店舗：「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」
【『ポーカーチェイス』内予選について】
＜概要＞
- 開催期間：2026年1月16日（金） ～ 2月20日（金）
- 開催予定日：毎週金曜日22:00～ ※全6回開催
＜報酬＞
- 1位～2位：「POKER CHASE FES FINAL」への出場権
- 1位～9位：GiGO POKERコラボ限定装飾品、『ポーカーチェイス』内称号【POKER CHASE FES】
【「POKER CHASE FES FINAL」について】
＜概要＞
- 開催予定日：2026年2月22日（日）
「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」内で開催
※詳細は後日公開予定となります。
３.「GiGO POKER新宿」にて、『ポーカーチェイス』オリジナルグッズの販売
コラボ開催期間中、「GiGO POKER新宿」にて『ポーカーチェイス』オリジナルグッズを販売します。これまでに登場したグッズに加え、今回新たに登場する先行販売グッズも取り揃えております。この機会に是非『ポーカーチェイス』ならではの魅力が詰まったグッズをお手に取ってお楽しみください。
- 販売期間：2026年2月1日（日） ～ 2月28日（土）
※入荷状況に応じて、順次店頭にて商品をご案内します。
４.「GiGO POKER新宿」にて、「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」の開催
2026年2月21日（土）と2月22日（日）に「ポーカーチェイス冬のオフラインイベント2026」を開催します。
詳細は後日発表します。
５.「GiGO POKER新宿」「GiGO POKER六本木」にて、「GiGO POKER CHASE CUP」を定期開催
「GiGO POKER新宿」にて、「GiGO POKER CHASE CUP」を定期開催します。
詳細な日程は「GiGO POKER新宿」公式X（旧Twitter）をご確認ください。
開催予定：2月23日（月）、28日（土）
■「GiGO POKER 新宿」について
明るい空間で初心者にも優しい、日本最大級のポーカールーム。
居心地にこだわった明るくオープンな空間が特徴の場内には、コミュニケーションが活発で笑顔があふれるプレイヤーが集まります。軽食やドリンクなどの体験も充実しており、皆様に快適なポーカー体験をお届けします。
- 店舗住所：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21-1 第二東亜会館2F
- 営業時間：平日16:00～23:00※ 休日（土日祝）12:00～23:00※
※金曜日・土曜日・祝前日は23:30までの営業
- 店舗URL : https://contents.gendagigo.jp/poker/(https://contents.gendagigo.jp/poker/)
- 店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_SHIN
■『ポーカーチェイス』について
本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。
手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。
・サイトURL ：https://poker-chase.com/
・ジャンル ：バトロワ式オンラインポーカー
・プラットフォーム：iOS / Android / PCブラウザ
・ダウンロード ：https://app.adjust.com/mxw8u3t
・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金
・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.
■Skyfallについて
Skyfallは「いいモノが広がっている世の中を創造する」と掲げ、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』を運営しております。
さらに、本格派オンラインポーカーゲームである『ポーカーチェイス』、好きなゲームを遊ぶだけでポイ活できるアプリ『ポケットプレイ』などの運営を行っております。
企業名 ：株式会社Skyfall
代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一
所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階
（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階
事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・アプリメディア事業
設立 ：2017年10月
従業員数 ：200名（2025年9月末）
資本金 ：7,939万3,750円
ホームページ：https://skyfall.co.jp/