【ホテルニューグランド】人気のババロアに新フレーバーが登場！和洋折衷な味わいが魅力「抹茶ババロア」（S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店）

写真拡大 (全14枚)

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年1月2日（金）～


4月30日（木）までの期間、ホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店」にて、新商品「抹茶ババロア」を販売します。



S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店　新商品「抹茶ババロア」は和洋折衷な味わいが魅力

人気商品「S.Weilのババロア」をアレンジ、香り高い宇治抹茶のほろ苦く濃厚な風味と、なめらかなババロアの食感をお楽しみいただける期間限定の一品です。トップには生クリームとあんこ、金箔をトッピングし、見た目にも華やかなデザートに仕上げました。“和”の素材である抹茶やあんこを使用し、ババロアの“洋”のレシピで仕上げた和洋折衷な逸品は、テイクアウトしてご自宅でのご褒美デザートとしてお楽しみいただくもよし、お買い物のご休憩に店内のカフェテリアでお召し上がりいただくのもおすすめです。



販売期間　2026年1月2日（金）～4月30日（木）


価格　抹茶ババロア　1個　　イートイン　\880／テイクアウト　\864


販売店舗　S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店　（横浜高島屋　地下１階 Foodies’Port２）


公式HP　https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil_takashimaya/



営業時間　10：00～21：00　（カフェL.O.20：00）　カフェ席数　テーブル4卓8席・カウンター6席


お問合せ　S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店　／　045-534-3970（直通）



＜その他おすすめメニュー＞

珈琲わらび餅＆ほうじ茶セット

販売期間　2026年1月2日（金）～2026年3月31日（火）


価格　\990　（※イートインのみで提供となります）



黒糖と格調高い味わいのS.Weilのオリジナルコーヒー「ザ・コーヒー」を練り込んだ、もっちりとした食感とくちどけの良さが魅力のわらび餅と、香ばしいまろやかな味わいの伊勢のほうじ茶をセットにした、カフェ専用メニューです。そのままでも美味しくお召し上がりいただけますが、お好みで別添えの黒蜜をかけることで、自分好みの味わいにアレンジしてお楽しみいただけます。






珈琲わらび餅モカソフト

販売期間　～2026年3月31日（火）


価格　イートイン \935／テイクアウト　\918



黒糖とS.Weilオリジナルコーヒー「ザ・コーヒー」を練り込んだわらび餅を、人気のモカソフトクリームにトッピングしました。ふわりとコーヒーが香るわらび餅を濃厚な北海道産生乳を使用したカフェオレ風味のソフトクリームが絶妙に引き立てます。





＜S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店　定番人気商品＞


S.Weil のババロア　イートイン\715／テイクアウト\702



甘美なバニラの香り、ふるふるとした食感、とろけるなめらかな舌心地が魅力。「エスワイル」のルーツとなった洋菓子店の人気商品を、２代目店主・大谷龍一氏が監修。最後はほろり、懐かしい余韻と思い出が残ります。






S.Weil のモカソフトクリーム （カップまたはコーン）イートイン\693／テイクアウト\680



S.Weilの本格派コーヒーと、濃厚な北海道産生乳を使用した、カフェオレのような味わいが魅力のソフトクリームです。まるでブーケのようなルックスが愛らしいコーンは、バター風味のサブレ生地でできた「ブーケサブレ」で、優雅におめかしした雰囲気です。





＜ドリンクメニュー＞



ザ・コーヒー（ホット／アイス）　　　


　イートイン\663　／テイクアウト\651


カフェラテ（ホット／アイス）　　　　


　イートイン\765　／テイクアウト\751


ダブルエスプレッソ（ホット）　　　　


　イートイン\612　／テイクアウト\601


フレーバーティー（ホット）　　　　


　イートイン\663　／テイクアウト\651


フレーバーグリーンティー（ホット）　


　イートイン\663　／テイクアウト\651





S.Weil by HOTEL NEW GRAND


1927年、横浜に開業した「ホテルニューグランド」の初代総料理長サリー・ワイル。


日本に西洋料理の自由と革新をもたらし、明るくモダンなフレンチ・スタイルの料理で、あまたの美食家から愛されました。そんな“やわらかな正統派”として、氏の功績と技を受け継ぎながら、今の時代によりそう食とライフスタイルを提案するホテルショップです。クラシカルな洋食を自宅でたのしめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなど様々に取り揃えています。なおブランド名は、サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」を受け継いでいます。














ホテルニューグランド


1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。

