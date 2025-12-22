日本情報クリエイトの「賃貸革命」とマネーツリーの金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」との連携を開始します

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）は、マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール・チャップマン、以下「マネーツリー」）が提供する金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」との連携を開始いたします。

■背景・概要

賃貸管理業務では、家賃の入金状況を確認するため、金融機関のファームバンキングから入出金明細を手作業でダウンロードし、管理システム上の家賃データと照合する作業が発生しています。この突合作業（照合作業）は目視での確認が中心となるため、業務負荷が高く、管理戸数が増えるほど作業時間も増大するという課題を抱えていました。

このたび、「賃貸革命」に「Moneytree LINK」が連携されることで、金融機関の入金明細を自動取得でき、手入力による賃料の入金消込作業が不要になります。これにより、賃貸管理会社は「Moneytree LINK」から提供される「入金額」「振込名義」などの取引情報を活用し、家賃との照合プロセスを効率化することが可能となります。その結果、管理業務の負担を大幅に削減できます。

■「賃貸革命」とは

賃貸業務から管理業務まで一元管理できる、集客・管理に強い管理業務支援サービスです。入退去管理から家賃管理まで一元管理することで情報処理のミス・ロスを大幅に軽減することができます。

「賃貸革命11」は、日本情報クリエイトが提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シリーズの最新版です。2017年リリースの「賃貸革命10」から約8年ぶりとなるバージョンアップであり、操作速度の改善や賃貸管理業務の自動化・効率化を実現する様々な機能強化を行いました。

これまで全国の不動産管理会社様にご利用いただいてきた「賃貸革命」の使いやすさを継承しつつ、現場の業務負担を減らすための最新機能を多数追加しております。

なお、「賃貸革命10」からのデータ・帳票の引き継ぎにも対応しており、すでにご利用のお客様もスムーズに移行・運用開始いただけます。

「賃貸革命」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaikakumei_moneytreelink_data-integration

■「Moneytree LINK」とは

Moneytree LINKは、国内2,500以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、マイル・ポイントカード、証券口座の金融データを集約するAPIを提供しています。マネーツリーのコアバリューはサービスにおける業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性の実現。Moneytree LINKは金融業界を中心に、新しい価値を提供する中立性の高い金融データプラットフォームとして認知され、現在、ゆうちょ銀行、第一生命、ソニー生命、TKC、地方銀行、信用金庫など合計130社以上に採用されています。

ウェブサイト：https://getmoneytree.com/jp/link/about

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立：1994年8月1日

資本金：730,128,200円（2025年6月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/(https://www.n-create.co.jp/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=njcreate_sarucrew_data-integration)

■マネーツリー株式会社について

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎」、与信審査ソリューション「Moneytree Verify(R)︎」を提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。

会社名：マネーツリー株式会社

代表取締役：ポール チャップマン

設立日：2012年4月23日

資本金：100,000,000円 (2022年3月末時点)

所在地：東京都港区西麻布3-13-3 カスタリア広尾2階

コーポレートサイト：https://getmoneytree.com/jp/home