「D&I AWARD 2025」にて最高位の「ベストワークプレイス」に2年連続で認定

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生）は、ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）に取り組む企業を認定・表彰する「D&I AWARD 2025」（運営：株式会社JobRainbow）において、2年連続で最高位の「ベストワークプレイス」に認定されました。

「D＆I AWARD」は企業のD&Iに関する取り組みや施策を「LGBTQ+」「ジェンダー」「障がい」「多文化共生」「育児／介護」の5つの要素に紐づく100項目の「ダイバーシティスコア」に基づいて採点し、「ビギナー」「スタンダード」「アドバンス」「ベストワークプレイス」の4段階で評価・認定するものです。

（D&I AWARDウェブサイト：https://diaward.jobrainbow.jp/）

■ユカリアのDEIについて

ユカリアグループではDiversity（ダイバーシティ：多様性）、 Equity（エクイティ：公平性）、Inclusion（インクルージョン：包括性）の重要性を理解することにより、性別、年齢、国籍、人種、民族、宗教、障がいの有無、性的指向・性自認、性表現、文化、価値観、働き方の違いなど、社員それぞれが持つ多様な個性を尊重し、これらを理由とするいかなる差別的取り扱いを禁止します。多様性を前提とした公平な機会の提供を追求し、組織として個性を活かすことで、より高い社会的価値を創出する組織、企業になるためにグループをあげてDEIを推進します。

2023年6月よりユカリアグループ社員により構成されるDEIタスクフォース（現：DEIプロジェクト）を設置し、「トップコミットメント」の下、「制度・ルール整備」「文化・カルチャー醸成」の両輪で施策の検討・実施を継続しています。

（ユカリアコーポレートサイトDEIページ：https://eucalia.jp/simpact/well-being/#dei）

さらにDEI推進のため、株式会社JobRainbowが提供している「D&I検定」の受検をユカリアグループ全体で進めており、2025年11月末までに「D&I検定3級」を株式会社ユカリアの全社員、グループ会社の株式会社あいらいふ、株式会社クラーチの社員合わせて410名が取得するなど、LGBTQ＋に係る取り組みに注力しています。今後も多様な人材が活躍できる職場環境を整え、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に貢献します。

【株式会社ユカリア】

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容 ： 病院の経営支援・運営支援/医療周辺サービス事業/介護施設の運営

ホームページ： https://eucalia.jp/