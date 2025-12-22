『デサント』ランニング×写真の新しいイベント「Run GRAPHY」初開催　初回はノエビアスタジアム神戸の選手入場ゲートから夜明けの神戸の街へ！

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドは、参加者一人ひとりの特別な瞬間をプロのカメラマンが写真に収めるランニングイベント「Run GRAPHY（ラングラフィー）」を2026年1月31日（土）に兵庫県神戸市で初開催いたします。

「Run GRAPHY」は、「RUN（走る）」と「GRAPHY（記録する）」を組み合わせた『デサント』が提案する新しいランニングイベントです。初回となる今回は、強豪・富士通陸上競技部の選手をゲストに招き、夜明けという神秘的な時間帯に、普段は立ち入ることのできないスタジアムのピッチからスタートする特別な体験を提供します。

本イベントでは、プロのカメラマンがコースに同行し、夜明けの光の中で参加者が汗を流し、自身と向き合う一瞬を切り取ります。参加者一人ひとりの生き生きとした、最も「カッコいい」姿を、思い出に残る写真として提供いたします。

今回は特別に、「ノエビアスタジアム神戸」で普段は選手しか立ち入ることのできない入場ゲートから静寂に包まれた夜明け前のピッチへと足を踏み入れ、アスリートさながらの高揚感と共に、神戸の街へと走り出す約10kmのコースとなっています。富士通陸上競技部の選手が伴走し、ランニングフォームのアドバイスやサポートの実施もあり、冷たく澄んだ空気の中を10km走り抜ける体験は、「目覚め」や新たな「気づき」を与えてくれます。

ゴール後は、参加者全員で記念撮影を行い、11月にオープンしたばかりの『デサント』直営店「DESCENTE KOBE(デサント 神戸）」へ移動し、朝食を楽しみながら参加者との交流を深める場を設けています。

『デサント』は、今後も「Run GRAPHY」を通じて、より多くのランナーに走るよろこびと感動的な体験を提供してまいります。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/descente/news/rungraphy_kobe_20260131

【イベント概要】

■開催日時

2026年1月31日（土）6:00 JR三ノ宮駅周辺集合、10:00 「DESCENTE KOBE」解散予定

■コース

ノエビアスタジアム神戸から神戸の街を巡る約10kmのコース

■主な内容

・約10kmのランニングセッション（ランニング中にカメラマンが各参加者を撮影）

・ゴール後の参加者全員での記念撮影

・「DESCENTE KOBE」で朝食を食べながら参加者同士の交流

■参加費

2万円（税込）

■参加者特典

・ランニングキット（「Run GRAPHY」のロゴと当日の日付が入った『デサント』のTシャツとキャップ）

※1月21日～30日の間にDESCENTE KOBEにて受け渡し予定

・当日撮影した写真

※当日データでお渡し、後日プリントした写真を「DESCENTE KOBE」にてお受け取り

■当選人数

20名

■応募受付期間

2025年12月22日（月）10:00～2026年1月5日（月）23:59

【応募条件】

・DESCENTE専用アプリをダウンロードおよびCLUB DESCENTE会員登録（新規登録可）

・お気に入りブランドに『デサント』を登録している方

・CLUB DESCENTE会員情報に住所が登録されている方

・メールマガジンの配信登録をされている方

・イベント後、ご自身のSNSアカウントで本イベントと提供写真を発信していただける方 ※本イベントへのご参加は、CLUB DESCENTE会員のご本人様に限ります。

そのほかの詳細は特設サイトより応募フォームをご確認ください。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/descente/news/rungraphy_kobe_20260131

プレミアムスポーツブランド『デサント』とは

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。