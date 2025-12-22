¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ーinÄ»¼è¡×
¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ーinÄ»¼è¡× £´Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ò½ä¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡¢¿ë¤Ë´°Áö¡ª
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ï¡¢£±£²·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¡¦Ä»¼è¸©Î©ÊÆ»Ò»º¶ÈÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡¢Á´ÇÀ½êÂ°¤Ç¸µÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂîµå¶µ¼¼¡ÖÁ´ÇÀpresentsÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ーinÄ»¼è¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ£´Ç¯£´·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ê¡Åç¶µ¼¼¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¤ò½ä¤Ã¤¿ÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¤âº£²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ó¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊ¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ä·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Á´ÇÀ¤«¤é´°ÁöµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´ÇÀÄ¾±Ä°û¿©Å¹ÊÞ¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤ª½Ë¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£´Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Õ¥£¥Êー¥ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©´°Áö¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÀÐÀî¤µ¤ó
ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÈÄ»¼è¸©¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡×¡Ê´ë²è¡§£É£Í£Ç¡Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤£´£·²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÇÀ¼çºÅ¤ÏÀè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀÄ¿¹¶µ¼¼¤ËÂ³¤±ä¤Ù£±£³²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Âµ»»ØÆ³¤ä¥Èー¥¯¥·¥çー¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯¤Ç¶¯¤¤¿´¤ÈÂÎ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö¿´µ»ÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ»¼è¸©¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬»²²ÃÁª¼ê¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ËÊ¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó
¡¡³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´ÇÀ ÂåÉ½Íý»öÀìÌ³¤ÎÈøËÜ±Ñ¼ù¤è¤ê¡ÖÂîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤âÀÐÀî¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊª¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Àµ²ò¤Î¿©¤ÙÊª¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¿©¤ÙÊª¤«¤ë¤¿¡×¤òÃµ¤¹¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÊ¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÌÏÈÏ±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÈÊ¿Ìî¤µ¤ó¤¬ÂîµåÂæ¤ò£±Âæ£±Âæ¤Þ¤ï¤ê¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤ä¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²ÃÁª¼ê¤È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤äÀÐÀî¤µ¤ó¤È»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¥Üー¥ë¤ò·Ò¤°¡Öå«¥é¥êー¡×¤â¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ÇÂîµå¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëÀÐÀî¤µ¤ó
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ÎÊ¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó
¡Ö¿´¡×¡Öµ»¡×¡ÖÂÎ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡û¡ß¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤È¥Èー¥¯¥·¥çー¡ª
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡»¡ß¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÂÎ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿©¤ä±ÉÍÜ¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Î²Ö¤Î¿§¤ÏÇò¿§¤Ç¤¢¤ë¡£¡»¤«¡ß¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³«ºÅÃÏ¡¦Ä»¼è¸©¤¬Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î»ºÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Ê¤É¤Î¸©»ºÇÀÃÜ»ºÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÀÐÀî¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡ÖÀÐÀî²Â½ã¡Ê¤«¤¹¤ß¤ó¡Ë¥«¥ìー¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¤Ê»²²Ã¾Þ¤È¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê½¤Î»¾Ú¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë»²²Ã¼Ô
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º
£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©´°Áö¤òµÇ°¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¡ª¼çºÅ¼Ô¤«¤é¹ë²Ú¤ÊµÇ°ÉÊ¤â¡ª
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©´°Áö¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬»ØÆ³¤·¤¿³ÆÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢£¸ÃÏ¶è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÀÐÀî¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤ò¸«¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó¤«¤é¤Ï£´£·ËÜ¤Î¥Ð¥é¤È¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤½ËÊ¡¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤ÎÁ´ÇÀ¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÁ´ÇÀÄ¾±Ä°û¿©Å¹ÊÞ¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÁ´ÇÀÄ¾±Ä¤Î°û¿©Å¹£³£¸Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶â³Û¡¦¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£²áµî¡¢À¤³¦Âîµå¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢Á´ÇÀÄ¾±Ä¤Î¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤Ô¤å¤¢¡×¤Î¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¾ÆÆù°Ê³°¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¡ÖÀäÂÐ¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢Âîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê»þÂå¤«¤é»ä¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°úÂà¸å¤Ï»ä¤¬Ã¯¤«¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÀÐÀî¤µ¤ó
¡ÖÁ´ÇÀÄ¾±Ä°û¿©Å¹ÊÞ¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤ÎÂ£Äè
¡Ú¤ªÅÚ»º°ìÍ÷¡Û
Âîµå¶µ¼¼³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯£±£²·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£³¡§£°£°～£±£¶¡§£³£°
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡§Ä»¼è¸©Î©ÊÆ»Ò»º¶ÈÂÎ°é´Û¡ÊÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»ÔÅìÊ¡¸¶£¸ÃúÌÜ£²£·ÈÖ£±¹æ¡Ë
¡Ê£³¡ËÅÐ ÃÅ ¼Ô¡§ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡ÊÁ´ÇÀ¡Ë¡¢Ê¿ÌîÁáÌð¹á¤µ¤ó¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê£Ê£ÁÁ´ÇÀ¡Ë
¡Ê£µ¡Ë¼ç¡¡¡¡´É¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÄ»¼è¸©ÂîµåÏ¢ÌÁ
¡Ê£¶¡Ë¸å¡¡¡¡±ç¡§Ä»¼è¸©¡¢ÊÆ»Ò»Ô
¡Ê£·¡Ë»² ²Ã ¼Ô¡§Ä»¼è¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á£·£²Ì¾
Xアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本イベントの模様なども紹介していますのでご覧ください。
¡¡ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Á´ÇÀ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¿©¤ÈÇÀ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÇÀ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£