¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø(ÆÉ¤ß¡§¤¯¤Ë¤¿¤Á¤ª¤ó¤¬¤¯¤À¤¤¤¬¤¯¡¢½êºßÃÏ¡§Î©Àî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÇßËÜ ¼Â¡¢°Ê²¼¡ÖËÜ³Ø¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¯¤Ë¤ª¤ó¡×)¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ëÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤ëºî¶Ê²È¡¢µ×ÀÐ¾ù»á¤Ë¿·¶Ê¤ÎÀ©ºî¤òÀµ¼°¤Ë°Ñ¾ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤°Ñ¾üºîÉÊ¤Ï¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î¥á¥¤¥ó´ë²è¡Ö¤¯¤Ë¤ª¤ó100¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤Î½éÆü¡¢DAY1¡ÖGrand Gala¡×¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºîÉÊ°Ñ¾ü¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¤¯¤Ë¤ª¤ó¿·À¤µª¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
µ×ÀÐ¾ù»á¤Ë°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¿·ºî¤Ï¡¢ÁÏÎ©°ÊÍè¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ËÜ³Ø¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤Ë¡¢¡Ö¿·À¤µª¡×¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¤ÎÍýÇ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é±é¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾Ìç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¶Á¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡£2026Ç¯6·î26Æü(¶â)18»þ30Ê¬³«±éÍ½Äê¤Î¤³¤Î½Ëº×Åª¤Ê¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤µ×ÀÐ»á¤Î¿·ºî¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤ËÁÕ¤Ç¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¤È¡¢µð¾¢¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¸òº¹¤¹¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£µ×ÀÐ ¾ù¡¡Joe Hisaishi ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
(C)Nick Rutter
¸½Âå²»³Ú¤Îºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÂ´¶È¸å¤«¤é¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á1981Ç¯¤Ë¡ÖMKWAJU¡×¤òÈ¯É½¡¢ÍâÇ¯¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖInformation¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥°¥é¥â¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖA Symphonic Celebration¡×¤ÏÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Üー¥É2ÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
04Ç¯¡Ö¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥É¥êー¥à¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é(W.D.O.)¡×²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£14Ç¯¡¢À¤³¦¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¡È¸½Âå¤Î²»³Ú¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¥·¥êー¥º¡ÖMUSIC FUTURE¡×¤ò»ÏÆ°¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖFUTURE ORCHESTRA CLASSICS(FOC)¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢Æ±Ç¯¡Öµ×ÀÐ¾ù ¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡§¸ò¶Á¶ÊÁ´½¸¡×¤ÇÂè57²ó¥ì¥³ー¥É¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÆÃÊÌÉôÌçÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£17Ç¯¤ËÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖJoe Hisaishi Symphonic Concert: Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki¡×¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢25Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖMetaphysica(¸ò¶Á¶ÊÂè3ÈÖ)¡×¡ÖViola Saga for Orchestra¡×¤Ê¤ÉºîÉÊÈ¯É½¤Ë¤â°ÕÍßÅª¡£24Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë4ÃÄÂÎ¤Î¶¦Æ±°Ñ¾ü¤Ë¤è¤ë¥Ïー¥×¡¦¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¤òÀ¤³¦½é±é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥¹¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥°¡¢¥ß¥Ã¥·¥ã¡¦¥Þ¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢¥¦¥¤ー¥ó¶Á¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶Á¡¢¥·¥«¥´¶Á¡¢¥È¥í¥ó¥È¶Á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢´É¡¢¥¯¥êー¥ô¥é¥ó¥É´É¤Ê¤É¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
24Ç¯4·î¤è¤ê¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ Composer-in-Association¡£25Ç¯4·î¤è¤êÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¸ò¶Á³ÚÃÄ²»³Ú´ÆÆÄ¡£25Ç¯10·î¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢´É¸¹³ÚÃÄComposer-in-Residence¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£¡Ö¤¯¤Ë¤ª¤ó100¥Õ¥§¥¹¡ª¡×- ¤¯¤Ë¤ª¤ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë½¸·ë
¡Ö¤¯¤Ë¤ª¤ó100¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤Ï¡¢2026Ç¯6·î26Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ØÂ£¤ë½Ëº×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥¹¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëDAY1(2026Ç¯6·î26Æü)¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜ³Ø¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥Ö¥ëー¥íー¥º²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ÖEnsemble of Memories¡×¤¬14»þ00Ê¬³«±é(Í½Äê)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜ³Ø¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¹âÅù²»³Ú±¡¡×¤ÎµÇ°±éÁÕ²ñ¤Ê¤É¤òºÆ¸½¤·¤¿±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢µ×ÀÐ¾ù»á¤ÎºîÉÊ¤¬À¤³¦½é±é¤µ¤ì¤ëÂç¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¡ÖGrand Gala¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢ÁÔÂç¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¥ª¥Ú¥é¥¢¥ê¥¢¡¢¹ç¾§¡¢¥Ö¥é¥¹¤Ê¤É¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
DAY2¡ÖCampus Harmony¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹(¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø ¹ÖÆ²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª)¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥³¥ó¥µー¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎºÇ½ªÆüDAY3¡ÖCircle of Music¡×¤Ï²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉðÉôÁï»Ö»á¤¬Áí¹ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¡¢³Æ³¦¤Çßê¤¯¡È¤¯¤Ë¤ª¤ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡É¤Î·ë¾½¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¹¥¿ーÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë·ë½¸¤¹¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¤¬100Ç¯¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÂ£¤ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²»³ÚÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë²»³Ú¤Îº×Åµ¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£DAY1¡ÖGrand Gala¡×2026Ç¯6·î26Æü(¶â)
»þ´Ö¡§18»þ30Ê¬³«±é
¾ì½ê¡§¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
¡ã½Ð±é¡ä
»Ê²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²ÃÆ£ °½»Ò
»Ø´ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾®ÎÓ »ñÅµ¡¢¤Û¤«
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡§ÆÁ±Ê ÆóÃË¡¢¼¿¸¶ ·¼»Ò
¥Ô¥¢¥Î¡¡¡¡¡¡¡§»°ÌÚ ¹áÂå
À¼³Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÀÄ»³ µ®¡¢±±ÌÚ ¤¢¤¤¡¢²¡¸« Êþ»Ò¡¢²ÃÇ¼ ±Ù»Ò¡¢µ×ÊÝÅÄ ¿¿À¡¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Àô ±Ó»Ò¡¢¾®ÎÓ ·¼ÎÑ¡¢¾®ËÙ Í¦²ð¡¢ß·Èª ·ÃÈþ¡¢¿ÜÆ£ ¿µ¸ã¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¶¶ ·°»Ò¡¢À®ÅÄ ÇîÇ·¡¢¶Ó¿¥ ·ò¡¢Ê¿°æ ¹á¿¥¡¢Ê¡°æ ·É¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾¸¶ ÍÆà¡¢µÜÃÏ ¹¾Æà¡¢Ë¾·î Å¯Ìé¡¢À¹ÅÄ Ëã±û¡¢»³²¼ ¹À»Ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÏîµ ¸ø°Ò
´É¸¹³Ú¡¡¡¡¡¡¡§¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥ªー¥±¥¹¥È¥é
¹ç¾§¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¹ç¾§ÃÄ
¿áÁÕ³Ú¡¡¡¡¡¡¡§¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¥Ö¥é¥¹¥ª¥ë¥±¥¹¥¿ー
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¯¤Ë¤ª¤ó100¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éµÇ°»ö¶È¤ò´Þ¤àË¡¿ÍÁ´ÂÎ¤Ë¤è¤ë¡Ö100²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×´ë²è¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯ÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://www.kunitachi.ac.jp/100th/
¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://twitter.com/100th_kunion
¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø100¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/100th_kunion
¡ãÆÃÊÌ¶¨»¿¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ê¤²¤ä(6/27¡¦28¸ø±é)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÎ©Èô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(6/28¸ø±é)
¡ã¸å±ç¡ä
Î©Àî»Ô¡¢Î©Àî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ©Àî´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ìー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Î©Àî»Ô¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢Î©Àî¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ©ÀîÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ©Àî»Ô°å»Õ²ñ¡¢ÅìµþÎ©Àî¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¡¢ÅìµþÎ©Àî¤³¤Ö¤·¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¡¢ÅìµþÎ©Àî¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¿¤Á¤¤¿¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¹ñÎ©»Ô¡¢¹ñÎ©»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢±©Â¼»Ô¡¢ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡¢ÀÄÇß»Ô¡¢ÅìÂçÏÂ»Ô¡¢¾®Ê¿»Ô