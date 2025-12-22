ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」の茨城県ショップ「いいものいっぱい広場」では、「水戸ホーリーホックＪ２優勝＆Ｊ１昇格記念キャンペーン」を開催中です。 ＪＡ全農いばらきが運営する直売所「ポケットファームどきどき茨城町店」では、水戸ホーリーホックの試合でサポーターの応援の活力になるスタジアムグルメを提供しています。 当キャンペーンでは、クラブ史上初のＪ２優勝・Ｊ１昇格を記念し、ポケットファームどきどき茨城町店で人気のソーセージセット等の「310（みと）円引き」、茨城県産ローズポークをふんだんに使用した「龍神飯」をご家庭で再現できるセットを新発売します。

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：水戸ホーリーホックＪ２優勝＆Ｊ１昇格キャンペーン２．販売期間：令和７年１２月１７日（水）から令和８年１月１２日（月）まで３．キャンペーン内容： ①いいものいっぱい広場が販売する、ポケットファームどきどきのソーセージセット等６品を期間中、「310（みと）円引き」で購入いただけます。 ②水戸ホーリーホックのホームスタジアムで販売される「龍神飯（りゅうじんめし）」をご家庭で再現できる新商品「どきどき龍神飯セット」を購入することができます。４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005905/

５．おすすめ商品○どきどき人気者セット 「第1回IFFA日本食肉加工コンテスト2019」および「2022年度日本IFFAコンテスト」で金賞を受賞した、ソーセージをはじめ、「ポケットファームどきどき」の人気商品をバランス良く詰め合わせたおすすめのセットです。 商品内容 ・どきどきフランク（４本入り） ・チーズフランク（４本入り） ・シュピナートブラートヴルスト（４本入り） ・カイザーヤークト（180ｇ） ・常陸牛・ローズポークハンバーグ（160ｇ×２個） ・ベーコンブロック（250ｇ） ・瓶マスタード（４５ｇ） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0050000047/

○どきどきハンバーグセット 人気のソーセージに加え、茨城県のブランド牛「常陸牛」と茨城県の銘柄豚「ローズポーク」を使用したハンバーグをお楽しみいただけるセットです。 商品内容 ・常陸牛・ローズポークハンバーグ160ｇ×２個（デミグラスソース） ・常陸牛・ローズポークハンバーグ160ｇ×２個（トマトソース） ・あらびきソーセージ（４本入り） ・カイザーヤークト（180ｇ） ・瓶マスタード（４５ｇ） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0050000043/

○定番スタジアムグルメ！「どきどき龍神飯セット」 試合時にはあまりの人気に長蛇の列ができることもある人気商品「龍神飯」。その味をご自宅で再現できるスタミナ満点のセットです。 商品内容 ・煮豚フレーク（200ｇ×２袋） ・チャーシュー（約250ｇ） ・どきどきフランク（４本） ・チーズフランク（４本） ・いばらき餃子ウインナー（４本） ・瓶マスタード（４５ｇ） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0050000200/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。 「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown