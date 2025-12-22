株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智、以下 クエスト)は、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE所属のラグビーチーム「東芝ブレイブルーパス東京」と、2025-2026シーズンにおけるオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

本契約により、クエストは東芝ブレイブルーパス東京の公式サイト、スタジアム内広告などを通じて企業名・ロゴを掲出し、ラグビーを愛するファンの皆様とともにスポーツ文化の発展に貢献してまいります。





東芝ブレイブルーパス東京×株式会社クエスト





■オフィシャルパートナー締結の背景

当社は、ラグビーを通じたスポーツ文化の振興と地域社会の発展に貢献するという東芝ブレイブルーパス東京の理念に深く賛同し、オフィシャルパートナーとして支援する運びとなりました。

東芝ブレイブルーパス東京は、ラグビーを通じて地域課題の解決や社会貢献活動を積極的に展開しており、この姿勢は当社の「共創による価値創造」と強く重なる部分があります。さらに、ラグビーが体現する「One Team」の精神は、当社の【約束】として掲げている 「Digital future As One」 に込められた「共に一つになって未来を創る」という想いとも通ずるものがあります。本パートナーシップを通じて、スポーツの力によるポジティブな価値を社会に届けるとともに、社員およびステークホルダーとのつながりをさらに広げてまいります。









■東芝ブレイブルーパス東京について

東芝ブレイブルーパス東京は、東京都、府中市、調布市、三鷹市をホストエリアとして活動するJAPAN RUGBY LEAGUE ONEのDIVISION 1に所属するプロラグビーチームです。2022年にはフレンドリーエリアとして神奈川県川崎市とも連携協定を締結し、翌年に川崎市等々力陸上競技場でホストゲームを実施するなど、地域とのつながりを強化しラグビーの魅力を発信する活動の場を広げています。









■株式会社クエストについて

株式会社クエストの社名は「探求」「冒険の旅」を意味する“QUEST”に由来。デジタルの未来をお客様と探求し共創するITカンパニーです。

システムにおけるアプリケーション開発とインフラ構築を、ソリューションを交えて企画構築し、その後の監視、運用・保守まですべてのプロセスをサービスとして提供しております。





＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

事業内容： 業務コンサルティング

ITコンサルティング／ソフトウェア開発

システム運用管理／ソリューション提供

資本金 ： 4億9,103万円