株式会社メディア工房(本社：東京都港区、代表取締役社長：長沢 一男、東証グロース上場：証券コード 3815)は、株式会社クレディセゾン(所在地：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO：水野 克己、東証プライム上場：証券コード 8253)(以下、「クレディセゾン社」)と顧客満足度の向上を目的とした業務提携(以下、「本提携」といいます。)を行うべく、業務提携契約を締結いたしましたためお知らせいたします。





株式会社メディア工房









1.本提携の背景及び概要

当社では、現在、中長期的な収益基盤の安定化と持続的成長の実現に向けて、当社の強みである占い分野における知見とデータを新たな事業機会の源泉と位置づけ、占いコンテンツを核としたユーザー体験の深化を図るとともに、ユーザー行動や嗜好等に関するデータを分析・活用し、BtoB向けのマーケティング支援やデータ活用サービスなど、周辺領域への事業展開を進めることで、占い分野における強みを維持しつつ、当社の事業ポートフォリオの多角化を図っております。

本提携は、提携先における顧客満足度の向上を目的とするほか、AI等を活用することで占いビジネスを「BtoBソリューション」という新しい姿に発展させるため、サービスの深化と新規ユーザー獲得基盤の強化を図るものであります。









2.本提携の内容

当社では、「今日の運勢」「毎日引けるタロット」をはじめとする占いコンテンツや恋愛コラムが、提携先サービスのエンタメ性を高め、サービスやアプリ来訪のきっかけとして作用することで、アクティブ率向上に寄与する可能性があると見込んでおります。

当社といたしましては本提携を契機として、様々な企業様に対し占いコンテンツを入口とした「BtoBソリューション」を提供していく考えであります。今後については、提携先の拡充と同時に、ユーザーの行動データ(起動・読了・回遊等)のAI解析とA/Bテストの運用による改善を繰り返すことで提供のクオリティを向上させ、提携先サービス全体のKPI改善へとつなげてまいります。