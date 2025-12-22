漢方専門店が開発した具沢山のスープ粥「国産鶏となつめのサムゲタン粥 -ENERGY-」 2025年12月20日（土）新発売
スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山本雅枝）は、「国産鶏となつめのサムゲタン粥 -ENERGY-」を2025年12月20日（土）に新発売いたしました。
本商品は、国産鶏となつめ、小豆、枝豆など、具材を贅沢に使用した「漢方専門店の滋養スープ粥」シリーズの新フレーバー。白米は使わず、もち麦や豆類で仕上げることで、軽やかさと満足感を両立したスープ粥に仕上げました。
レトルトタイプで、忙しい時も手軽に美味しいお粥が楽しめます。
＜製品概要＞
商品名：国産鶏となつめのサムゲタン粥 -ENERGY-
内容量：180g
価格：529円（税込）
発売日：2025年12月20日（土）
販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗、Amazon（順次発売）
詳細を見る :
https://www.nihondo-shop.com/SHOP/496149021039.html
商品特徴
(1) 具沢山の贅沢仕立て
薬膳の知識をもとに、国産鶏となつめ、クコの実、小豆、枝豆などの食材をセレクト。旨みと食べ応えのある一杯に。
(2) 白米不使用の軽やかさ
白米の代わりに、もち麦・小豆・枝豆を合わせました。食感の良さと“重すぎない仕立て”を両立し、夜遅い時間でも罪悪感なくお召し上がりいただけます。
(3) 素材の味わいを大切に
生姜の香りと、なつめ・小豆の自然な甘さが調和した、やさしく奥行きのある和風サムゲタン風味。
＜こんな時におすすめ＞
□ 忙しい日の軽めの食事に
□ 夜遅い時間の食事に
□ 小腹満たしや、ほっとしたい瞬間に
□ 常備しておきたいレトルト食品として
会社概要
ニホンドウ漢方ミュージアム
1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。
その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。
・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階
・設立：1969年4月
・代表取締役社長：山本雅枝
・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業
【薬日本堂運営サイト】
コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/
オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/
漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/
薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/