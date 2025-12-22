漢方専門店が開発した具沢山のスープ粥「国産鶏となつめのサムゲタン粥 -ENERGY-」 2025年12月20日（土）新発売

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山本雅枝）は、「国産鶏となつめのサムゲタン粥 -ENERGY-」を2025年12月20日（土）に新発売いたしました。

本商品は、国産鶏となつめ、小豆、枝豆など、具材を贅沢に使用した「漢方専門店の滋養スープ粥」シリーズの新フレーバー。白米は使わず、もち麦や豆類で仕上げることで、軽やかさと満足感を両立したスープ粥に仕上げました。

レトルトタイプで、忙しい時も手軽に美味しいお粥が楽しめます。

＜製品概要＞

商品名：国産鶏となつめのサムゲタン粥 -ENERGY-

内容量：180g

価格：529円（税込）

発売日：2025年12月20日（土）

販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗、Amazon（順次発売）

詳細を見る :https://www.nihondo-shop.com/SHOP/496149021039.html

商品特徴

(1) 具沢山の贅沢仕立て

薬膳の知識をもとに、国産鶏となつめ、クコの実、小豆、枝豆などの食材をセレクト。旨みと食べ応えのある一杯に。

(2) 白米不使用の軽やかさ

白米の代わりに、もち麦・小豆・枝豆を合わせました。食感の良さと“重すぎない仕立て”を両立し、夜遅い時間でも罪悪感なくお召し上がりいただけます。

(3) 素材の味わいを大切に

生姜の香りと、なつめ・小豆の自然な甘さが調和した、やさしく奥行きのある和風サムゲタン風味。

＜こんな時におすすめ＞

□ 忙しい日の軽めの食事に

□ 夜遅い時間の食事に

□ 小腹満たしや、ほっとしたい瞬間に

□ 常備しておきたいレトルト食品として

会社概要ニホンドウ漢方ミュージアム

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：山本雅枝

・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/