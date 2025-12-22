2026年1月4日（日）まで期間限定でお得なキャンペーン！VTuber「猫元パト」が主役のフルボイスADV『パト猫クエストII　珍猫はつれえよなあ』予約購入された方限定の特典をプレゼント！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、2026年1月4日（日）までに『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』の「珍猫セット」を予約購入した方に対して先行予約特典プレゼントキャンペーンを実施したことをお知らせします。

予約販売中の『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』の「珍猫セット」は、VTuber「猫元パト」（ねこもと ぱと）さんが主演・声優を務めるノベルゲームの本編に加えアクリルスタンドや設定資料集など多数の豪華特典が同梱されたパッケージ商品です。今予約販売していただければ、先行予約特典として「限定ポストカード」を購入者全員にプレゼントするほか、抽選で「直筆サイン色紙」を5名様にプレゼントします。

ラビットフット公式BOOTH :https://rabbitfoot.booth.pm/items/7594097

先行予約特典をプレゼント！ 「直筆サイン色紙」が抽選で当たる！ キャンペーン開催！

2026年1月4日（日）23:59までに、ラビットフット公式BOOTHにて『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』「珍猫セット」を予約購入いただいた方全員に先行予約特典「限定ポストカード」をプレゼントするキャンぺーんを実施します。さらに本キャンペーンでは「直筆サイン色紙」が抽選で5名様に当たります！

◆特典付き「珍猫セット」詳細

先行予約特典「限定ポストカード」[表: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/251_1_568f65135168ab551bb30e585bace700.jpg?v=202512220722 ]

※ポストカードのプレゼントは商品1個に対して1枚となります。

※すでに「あなただけセット」「珍猫セット」をご購入いただいてる方もプレゼントの対象となります。

「猫元パト」が主演の新作ADV『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』

2026年2月26日（木）発売予定の新作ノベルゲーム『パト猫クエストII 珍猫はつれえよなあ』は、VTuber「猫元パト」さんが本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただける作品です。

◆あらすじ

「なぜ吾輩のゲームが発売されてるのだ……？」

大学で意気投合した『猫元パト』と、

路地裏の怪しいゲームショップで奇妙なゲームソフトを発見。

プレイしてみると、ふたりの出会いから今までの出来事が再現されていた。

もしかして、このゲームの中で起きたことが現実に……？

突然発生する理不尽展開――執拗な課金誘導――

この謎のクソゲーを、ふたりは攻略することができるのか！？

※画像は開発中のものです※画像は開発中のものです◆登場人物猫元パト（CV：猫元パト）

主人公が通う大学の特等席（自称）を占拠していた不審人物。

ゲーム好きの友達として主人公と意気投合する。

頭についているパトランプが本体らしい。

◆ゲーム概要

発売日：2026年2月26日（木）予定

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite） / Nintendo Switch(TM)

対応予定プラットフォーム：iOS / Android / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

公式サイト：https://patoneko-quest2.cyberstep.com/

◆クレジット

主演主役：猫元パト

イラスト：株式会社サーチフィールド

シナリオ構成・監修：星野彼方（Re,AER）

シナリオ：藤谷ある（Re,AER）

VTuber「猫元パト」とは

個人勢 無所属・野良猫VTuber。

またの名をクソゲーパトロール猫。

本体は頭部のパトランプとされており着脱可能。

パトランプを取り付けた対象のコントロールをエンドフェイズまで得ることができる。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは

公式YouTube :https://www.youtube.com/@Patoneko_Ch公式X :https://twitter.com/KusogePatrol公式Twitch :https://www.twitch.tv/nekomoto_pato

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://twitter.com/Rabbitfoot_PR

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project Patoneko