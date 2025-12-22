ワイエスフード、寿司居酒屋「KINKA」および「Burger Revolution」を展開する2社と株式譲渡契約を締結

ワイエスフード株式会社

ワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡香春町、代表取締役社長：高田十光、証券コード：3358、以下「当社」）は、このたび、株式会社KINKA FAMILY JAPAN（本社：東京都渋谷区宇田川町、代表取締役：疋田一久）および株式会社バーガーレボリューション（本社：東京都港区六本木、代表取締役：日向 禎治）の株式譲渡契約を締結し、両社を当社グループに迎えることを決定いたしました。

これにより、寿司居酒屋「KINKA」およびクラフトバーガーブランド「Burger Revolution」は、当社グループの一員として、各ブランドの個性や強みを生かしながら、事業の継続およびさらなる成長を目指してまいります。

■世界で支持される寿司居酒屋ブランド「KINKA」

「KINKA」は、カナダ発の寿司居酒屋ブランドとして誕生し、日本の寿司文化をベースに、海外で磨かれたモダンな感性とエンターテインメント性を融合させた独自のスタイルで展開してきました。

炙り寿司や創作性豊かなメニュー、洗練された空間演出により、「食事を楽しむ時間そのもの」を価値として提供するブランドとして、日本国内においても高い評価を獲得しています。

現在、日本国内では渋谷・六本木の2店舗を展開しており、国内客のみならず訪日外国人からも支持を集めています。今回のグループ参画後も、ブランドの哲学や世界観を尊重しながら、さらなる展開を視野に入れてまいります。

■ クラフトバーガーの魅力を追求する「Burger Revolution」

「Burger Revolution」は、“素材・技術・情熱”に徹底的にこだわった、和牛を中心とした高品質な素材を用いるクラフトバーガーブランドです。

肉の配合や焼き加減、バンズとの一体感に至るまで細部にこだわり抜き、シンプルでありながらも力強い味わいを追求しています。

現在は六本木に2店舗、京都に1店舗を構え、都市型立地を中心に展開するブランドとして、国内外の食通や感度の高い顧客層から高い支持を獲得しています。

寿司とは異なるジャンルでありながら、「一皿で感動を生む」という価値観を共有するブランドとして、今回、当社グループの一員として迎えることとなりました。

■多様なブランドを束ね、「食体験を創る企業」へ

当社は、主力ブランド「九州筑豊ラーメン山小屋」を中心に、地域に根ざした飲食事業を展開してきました。一方で近年は、食を取り巻く環境や価値観の変化を背景に、焼肉業態やカジュアルフレンチ業態など、ラーメン以外の分野にも事業領域を広げています。

こうした取り組みを通じて、当社は業態やジャンルにとらわれない外食グループとしての基盤づくりを進めてきました。

今回のグループ参画は、単なる業態拡大ではなく、「どのような食体験を社会に届けるか」という視点を軸に、多様なブランドを束ねていくための取り組みです。

今後は、各ブランドが持つ世界観やクリエイティビティを尊重しながら、店舗運営、人材育成、商品開発などの分野においてグループとしてのシナジー創出を図るとともに、当社が培ってきた運営ノウハウやネットワークを活用し、持続的な成長を支援してまいります。

成長余地の大きいブランドをグループに迎えることで、当社の事業ポートフォリオの多様化を進めるとともに、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

■会社概要

【株式会社KINKA FAMILY JAPAN】

会社名：株式会社KINKA FAMILY JAPAN

所在地：東京都渋谷区宇田川町3番10号

代表者：代表取締役 疋田 一久

設立：2015年5月

事業内容：飲食店の経営

展開ブランド：KINKA SUSHI BAR IZAKAYA

URL：https://kinkasushibarizakaya.com/jp/

【株式会社バーガーレボリューション】

会社名：株式会社バーガーレボリューション

所在地：東京都港区六本木4丁目12番8号

代表者：代表取締役 日向 禎治

設立：2024年3月

事業内容：和牛を中心としたクラフトバーガー専門店の運営（六本木2店舗、京都1店舗）

展開ブランド：Burger Revolution

URL：https://www.burgerrevo.com/

【ワイエスフード株式会社】

会社名：ワイエスフード株式会社

所在地：福岡県田川郡香春町鏡山552-8

代表者：代表取締役社長 高田十光

設立：1994年（平成6年）5月12日

資本金：15億848万5,172円（2025年6月末）

売上高：14億6,000万円（2025年3月期）

従業員数：89名（2025年3月期）

事業内容： 筑豊ラーメン直営店の経営、FC加盟店募集および指導業務、食材・麺類、ソースの製造および販売など

店舗数：国内83店、海外24店舗（2025年11月末現在）

【コーポレート】https://ys-food.jp/

【ブランド】https://yamagoya.co.jp/