【数量限定から定番へ】Jurlique「RO フェイスオイル」50mLがついに登場。肌も気分も満たすローズのマルチ美容オイル

ジュリーク・ジャパン株式会社


RO フェイスオイル


【容量】50mL （美容オイル）


【価格】8,250円（税抜 7,500円）


2026年1月1日（木） 直営店・公式オンラインショップ 新発売




柔らかなつや肌に導く肌ダメージ*¹に着目したローズエキス*² 配合の美容オイルから大容量サイズが誕生




世界で唯一、ジュリーク オーガニック認証自社農園でしか栽培できないオリジナルローズ“ジュリーク”から、超臨界CO2抽出法によって従来の抽出法では難しかった成分を多く含むエキス「超臨界抽出ローズエキス」*²（濃縮ローズエキス）を抽出することに成功。2022年、そのエキスを配合したはじめての*³ドライフェイスオイル*⁴、RO フェイスオイルが誕生しました。


肌ストレスによるダメージ*¹と香りに着目したRO フェイスオイルはうるおいを与えてキメを整え、やわらかなつや肌へ導いてくれます。さらさらとした軽やかなテクスチャーと心が満たされるジュリークローズの香りは、咲き誇るジュリークローズ農園の中に立ち止まっているかのような臨場感と幸福感を与え、ケアタイムが香りに包まれる贅沢時間に。


そして2026年、限定販売でご好評いただいていた大容量サイズがついに定番化。1本6役とマルチな使い方ができるアイテムです。　　


*¹ 紫外線や室内環境による乾燥やうるおい不足　*² ハイブリッドローズ花エキス（保湿、キメ、ツヤ、整肌成分）　*³ ジュリークにおいて　*⁴ テクスチャーによる



RO FACE OIL Birth background

RO フェイスオイルは、ストレスに着目し、肌のごわつきやマスクダメージによるキメ、ツヤの減少をリアルに感じている20代、30代に向けて*、植物や香りが持つ自然の恵みをダイレクトにお届けできないか、という考えから誕生しました。


ジュリークが突き詰めたのは、オリジナルローズ“ジュリーク”の成分を濃厚に取り出す新エキスの開発。ストレスによる肌本来の機能の低下による、むくみ・ごわつきへのアプローチです。現代ならではの肌悩みに、パワフルな生命力をもつオリジナルローズ“ジュリーク”の恵みをお届けします。　　　


* 20代30代（特に30代）の32％以上の人がコロナ後にキメ、ツヤ、肌のごわつきが気になると答えている（2021年11月ジュリーク調べ n=128）





商品特徴

【高い保湿・ごわつきのないつるんとなめらかな肌へ】


▶「超臨界抽出ローズエキス」*¹ 配合


肌ダメージに着目し、ごわつきの原因にアプローチする超臨界抽出ローズエキス*¹を配合。しなやかで柔らかい肌に整えます。使い続けるほどにつるんとしたなめらかな肌に。


▶植物オイルブレンドとスクワランオイル*²


オリーブオイル、ホホバオイルなどの植物オイルとスクワランオイルを最適なバ


ランスで配合。しっとり保湿しながら軽やかな質感。しなやかな肌へ。



【安らぎに導く香り】


▶ローズがもたらす香りの効果


ジュリークローズブレンドの濃厚な香りは、気分が満たされない時などに安らぎで満たしてくれます。


忙しい毎日に極上のローズの香りを感じることで心も軽やかに。



【輝きに満ちた肌へ】


▶キャロットエキス（ニンジン根エキス）とダイズオイル（ダイズ油）を配合


肌を保護し、肌のくすみ*³を軽減、ナチュラルなツヤのあるヘルシービューティーな肌へ整えます。



【自然由来指数 98％*⁴】



【マルチ使用可能のマストアイテム】


肌質の合わせた使用方法で一人一人にあった使い方が出来る他、毛先や爪の先にも使用可能。


1本もっているだけで便利なマストアイテムです。



*ドライヤーの前には使用しないでください。


*¹ハイブリッドローズ花エキス（保湿、キメ、ツヤ、整肌成分）　*²オリーブオイル（オリーブ果実油）ホホバオイル（ホホバ種子油）　*³ 乾燥による　*⁴ 自然由来指数（水を含まない　ISO 16128準拠）


使用方法

適量（目安：3～5滴）を手のひらに取り、顔をやさしくおさえるようになじませます。


朝・夜にお手入れにお使いいただけます。



※首、デコルテまでご使用になる場合は、さらに2滴程加えてご使用ください。


※オイルパックやフェイシャルマッサージをされる場合は、500円玉を目安に取り、両手で温めてから顔・首・デコルテにたっぷり伸ばします。





ジュリークローズ コレクションについて

うるおいをたたえた柔肌が一日中続く、高保湿スキンケア


紫外線によるダメージや乾燥した室内環境など、過酷な肌環境にさらされる私たちの肌は日々うるおいを奪われ続けています。


ジュリークローズ コレクションは、肌のうるおいを守る力を高め、しなやかで柔らかな肌質感*¹に導くコレクション。使うたびに咲き誇るローズに包まれているような香りは、日々のお手入れ時間を至福の時間に変え、自然とのつながりを感じさせてくれるリラックスタイムにしてくれます。



ジュリークローズコレクション*²に搭載された技術


【咲き誇る生命力を閉じ込めたジュリークローズエキス*³】


独自のバイオイントリンジック製法によって抽出したジュリークローズエキス*³を本コレクション全品*²に配合。凝縮したエキスは肌へとすみやかになじみ、肌にあるタイトジャンクション機能を改善し、肌のバリア機能にアプローチします。


朝摘みのジュリークローズのようにみずみずしく、うるおいに満ちた肌へと導きます。




【肌のすこやかな輝きを高める オリジナル複合植物抽出液　B-Drop ［ビードロップ］】


B-Drop は、バイオダイナミック無農薬有機農法で栽培し、創業以来、品種改良をすることなくその種を受け継いできた4つのハーブを、従来より進化させたバイオイントリンジック製法で抽出したジュリークオリジナルエキス*⁴。


植物の力を結集させたB-Dropは、肌の輝きを失う原因となる「肌の明るさ」「色調」「なめらかさ」に着目。「抗酸化」「抗炎症」「血行促進」の効果をサポートし、肌本来のすこやかな輝きを生み出します。




*¹キメの整った肌　*² ROフェイスオイルには配合されていません。　*³ ハイブリッドローズ花エキス（保湿成分）　*⁴ガリカバラ花エキス／トウキンセンカ花エキス／ラベンダー花エキス／アルテア根エキス（整肌・ツヤ・キメ・ハリ成分）*⁵ガリカバラ花エキス　⁶ 皮膚の水分、油分を補い保つ　⁷ トウキンセンカ花エキス　*⁸ ラベンダー花エキス　*⁹ アルテア根エキス





ジュリークについて


ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。
手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。


ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/



