新製品：多チャネル微小電流計測装置『PCMシリーズ』発売のお知らせ

新栄電子計測器株式会社

新栄電子計測器株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：久保田 和磨）は、微小なリーク電流・消費電流を多チャネル同時計測可能な多チャネル微小電流計測装置『PCMシリーズ』を発売しました。

本シリーズは、すでに市場でご好評をいただいているPCM-200をベースに、計測チャネル数の選択肢を拡充し、25ch／50ch／100ch／200ch／300ch の5機種構成としたものです。検査対象や生産規模に応じて、最適なチャネル数を選択できる柔軟なシリーズ展開により、電子部品の検査や評価工程の効率化に貢献します。

■ 開発背景

近年、電子部品の高集積化・低消費電力化が進む中で、微小なリーク電流や消費電流を多数の素子に対して短時間で評価したいというニーズが高まっています。

当社では、こうした要望に応えるべく多チャネル同時計測を実現した『PCM-200』を先行して市場投入し、

- 検査タクトの大幅短縮- システム構成の簡素化- コストパフォーマンスの高さ

といった点で高い評価をいただいておりました。

今回、その実績を踏まえ、より小規模から大規模な検査まで対応可能なシリーズ化を行いました。

■ 製品概要

PCMシリーズは、微小なリーク電流・消費電流を多チャネルで同時計測できる多チャネル微小電流計測装置です。すでに市場で高い評価を得ている PCM-200 をベースにシリーズ化することで、検査規模や設備構成に応じた最適なチャネル数を選択できるようになりました。

各チャネルが独立して動作するため、リレー切替を行わずに多チャネル同時計測が可能です。これにより、検査・評価工程の計測タクトを大幅に短縮でき、スループット向上と設備コスト削減に貢献します。

測定範囲は0.00nA～999.99nA、分解能0.01nAと高感度で、微小なリーク電流や消費電流を安定して測定可能です。DC印加電圧出力機能も内蔵しており、電圧印加から電流測定までを1台で完結できます。

25chから最大300chまでの豊富なラインアップにより、小規模な評価用途から量産検査まで幅広く対応。専用の自動計測アプリケーションを標準搭載し、導入後すぐに運用を開始できます。さらに、計測対象や検査内容に応じたカスタマイズにも柔軟に対応可能です。

■ 主な特長

■ 主な仕様（共通）

- 多チャネル同時計測による検査タクト短縮各チャネルが独立して計測を行うため、リレー切替を行うことなく同時計測が可能です。これにより、従来方式と比べて検査タクトを大幅に短縮できます。- 最大300チャネルまで選択可能(カスタマイズ可能)25chから最大300chまで、用途やシステム規模に応じてチャネル数を選択可能です。なお、お客様のご要望によりチャネル数をカスタマイズ可能で、300chを超えるシステムもご提供できます。将来の設備拡張を見据えた構成にも柔軟に対応します。- 微小電流の高精度計測0.00nA～999.99nAの測定範囲と0.01nAの分解能により、微小なリーク電流・消費電流を安定して計測できます。- 自動計測アプリケーションを標準添付専用の自動計測アプリケーションを標準搭載しており、導入後すぐに運用を開始可能です。評価・検査工程の自動化を支援します。- カスタマイズ対応計測対象や評価内容に応じて、チャネル数のカスタマイズや、リンギング・オーバーシュートのないパルサー機能追加など、柔軟なカスタマイズにも対応します。

電流測定範囲：0.00nA ～ 999.99nA

電流表示分解能：0.01nA

電流測定精度：±2%FS

DC印加電圧：10.0V ～ 60.0V

サンプリング速度：250ms / 500ms / 1000ms

■ 製品ラインアップ

PCM-25：25ch

PCM-50：50ch

PCM-100：100ch

PCM-200：200ch

PCM-300：300ch

※カスタマイズにより上記以外のチャネル数や300を超えるチャネル数への対応も可能ですので、ご相談ください。

■製品イメージ

■お問い合わせ先

製品本体(画像はPCM-200)専用アプリケーションの測定画面(カスタマイズ可)

新栄電子計測器株式会社

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2636

TEL：0466-88-3030

MAIL：ss_info@shin-ei.ne.jp

■関連URL

新栄電子計測器ホームページ

https://shin-ei.ne.jp/

多チャネル微小電流計測装置 PCMシリーズ

https://shin-ei.ne.jp/research/pcm-series/