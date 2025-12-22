神鋼鋼線工業、採用成果2.5倍を実現─「人が集まらない・定着しない」課題をどう乗り越えたのか

株式会社グロップ詳細を見る :https://devsite.satori.site/case/grop_20250718

高校生採用成果を2.5倍にした導入事例を公開しました

株式会社グロップ(https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）は、このたび当社Webサイトにて、企業様における人材活用・定着の取り組みを紹介する導入事例記事を公開しました。

なぜ、グロップの採用支援サービスが必要なのか？

採用市場が複雑化する現代において、優秀な人材の確保は企業の持続的な成長を支える重要な要素です。一方で、多くの企業が「人材が集まらない」「採用しても定着しない」といった課題に直面しており、従来の採用手法だけでは成果につながりにくい状況が続いています。

こうした課題を解決し、再現性のある採用成果を生み出すためには、専門的な知見と現場に根差した支援が不可欠です。

本事例では、採用や人材定着、現場運営に課題を抱える中で、どのような背景や判断を経て施策を実行し、どのような成果につながったのかを、現場目線で詳しくご紹介しています。

◆目次

・導入前の課題

・グロップ選定の理由

・導入の決め手

・導入後の変化・効果

・社内・現場の反応

・今後期待すること

・制作プロセス／デザイナーの視点

取材企業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/65_1_0a15635415e66d95b58a9c861c5259dd.jpg?v=202512220322 ]

会社概要

導入事例記事はこちら :https://devsite.satori.site/case/grop_20250718

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

