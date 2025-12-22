【開催レポート】EO大阪主催「事業成長戦略と経営者マインドセット」講演会を開催。激変する時代を勝ち抜く“企業の尖り”と“組織の黄金比率”とは

一般社団法人 EO ALL KANSAI

一般社団法人EO Osaka（所在地：大阪府大阪市、以下EO大阪）は、2025年12月11日、大阪市内（Blooming Camp）にて、気鋭の経営者たちが登壇する講演イベント「圧倒的な事業成長に必要な経営者マインド」を開催いたしました。

本イベントでは、住宅設備、家具、ITなど多岐にわたる業界で爆速成長を遂げている経営者たちが集結。企業の差別化戦略から、新卒採用を軸とした組織構築、そして困難を突破するための経営者マインドまで、実体験に基づく「生きた知見」が共有されました。

なぜ今、経営者に「マインドセット」の変革が必要なのか

現在、国内の企業数は約400万社にのぼります。その中で顧客や求職者に選ばれ続けるためには、他社にはない「尖り（特化した強み）」が不可欠です。

株式会社ジンジブ代表の佐々木氏は、大企業にも勝る「尖り」をもつことが中小企業には大切であり、その一例として、会社説明会で「参加者を笑わせる」ことに心血を注ぎ、その強烈なインパクトで大手企業と競合する優秀な人材の獲得に成功した事例を明かしました。

本講演シリーズは、EO大阪に所属する経営者たちが、自身の成功と失敗の軌跡を赤裸々に語ることで、参加者に「自社の在り方」を再定義するきっかけを提供することを目的としています。登壇者たちは共通して、事業成長を左右するのはビジネスモデル以上に、経営者の「内省」と「覚悟」、そして「できる思考」であると強調しました。

ジンジブの佐々木氏より100名以上の規模を目指す組織において、理想的な人員構成比率（黄金比率）が紹介されました。 新卒採用は「社長や幹部が元気になる」という副次的効果があり、組織全体のエネルギーを高める源泉となります。

また、引き継いだ組織や既存組織の変革には痛みが伴うことも共有されました。成長過程でのメンバーの入れ替わりは必然であり、スキル以上に「人間性」を重視した採用に転換することで、組織のストレスが軽減されるという知見が示されました。

斜陽産業をも成長させる「差別化」と「逆張り」の戦略

株式会社ミラタップ（旧三和カンパニー）代表の山根氏や、株式会社リビングハウス代表の北村氏らが登壇したセッションでは、縮小市場における勝ち筋が議論されました。特に創業初期の中小企業においては、「社長力」こそが最大の差別化要因となります。

下りのエスカレーターで「勝ち筋」を見出す

住宅設備や家具といった、いわゆる「斜陽産業（下りのエスカレーター）」であっても、競合他社の弱点（高齢化、DXの遅れ）を突くことで成長は可能です。

山根氏は 競合が手薄なデジタル分野（SNS・EC）に特化し、「写真映え」を追求したデザイン戦略で急成長を実現したことをシェアし、一方で北村氏は「低価格だけの家具は嫌だ」というこだわりを持つ層をターゲットにしたニッチ戦略を展開。さらにコロナ禍で他社が撤退する中、商業施設への積極出店を行う「逆張り戦略」で躍進を遂げました。

他業界モデルの移植

成長のヒントは自業界の外にあることも示されました。ミラタップは、家具業界で一般的だったモデルを住宅設備に移植することで、手元資金に制約のある顧客層を取り込み、客単価の劇的な向上に成功しています。

「人」が勝敗を決める時代の組織論

「現在は、ビジネスモデル以上に『人』が勝負を決める時代である」―― 多くの経営者がこの意見に賛同しました。特許で守れないモデルが多い中、最終的な競争優位性は組織文化に宿ります。

経営者の孤独を救う「EO」のコミュニティ価値

本イベントの根底にあるのは、世界約60カ国、19,000人の起業家ネットワークを持つ「EO」の精神です。「身近な仲間が大きな成功を収めている」という環境は、経営者に「自分にもできる」という確信（できる思考）を与えます。ライバルの存在が健全な刺激となり、前向きなエネルギーを生み出します。EOの最大の特徴は、守秘義務のもとで本音の経験を共有する「フォーラム」という仕組みです。

成功だけでなく、失敗や悩みも共有することで、「自分だけではない」という安心感が生まれ、困難に立ち向かう力が養われます。上下関係のない対等な「ピアツーピア」の関係性が、深い自己開示と学びを促進します。

登壇者メッセージ：終わりを意識し、前のめりに倒れる

講演の締めくくりには、経営者の覚悟について熱いメッセージが送られました。

「経営者人生の残り日数を意識すれば、他者に気を使っている暇はない。積極的に学び、価値を提供すべきである」「上場延期や裏切りなどのピンチも、ゲームのリセットだと楽観的に捉える。挑戦して前のめりに倒れれば、次のスタートでは必ず経験値が加わっている」

EO大阪は、今後も志を高く持つ経営者たちが集い、切磋琢磨し合える環境を提供し続けてまいります。

【EO Osaka（一般社団法人EO大阪）について】

EO（Entrepreneurs' Organization）は、1987年に米国で設立された、年商1億円（100万ドル）を越える企業の起業家のみで構成される世界最大のネットワークです。私たちが運営する「EO Osaka」は、日本における2つ目のチャプター（支部）として、2010年7月に大阪で発足しました。関西に本拠を構える先進的なベンチャーマインドを持つ起業家約140名が在籍し（2025年12月現在）、今後ますます進展するグローバル経済の動向を見極めながら、大きな発展が予測されるアジア経済のハブを関西に構築することを目標として活動を行っています。関西圏の成長意欲の高い経営者が集まり、月例会やフォーラムを通じて相互研鑽を行っています。



＜参考URL＞

EO Osaka

https://www.eoosaka.org/