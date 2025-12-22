スイーツで食物繊維を手軽においしく！「満たされプラススイーツ」「麦のめぐみ」両シリーズの特徴をあわせ持つ「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」2026年1月1日（木）新発売
敷島製パン株式会社（Pasco）は、「満たされプラススイーツ」シリーズであり、「麦のめぐみ」シリーズでもある新商品「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」を、2026年1月1日（木）より関東、中部、関西、中国、四国、九州地区にて発売します。
「満たされプラススイーツ」シリーズは、“洋菓子専門店のような焼菓子を、ご家庭で気軽にお楽しみいただける洋菓子シリーズ”を掲げる「満たされスイーツ」の中でも、日持ちのする洋菓子シリーズです。
また、「麦のめぐみ」シリーズは、胚芽やふすま等を含む、小麦とライ麦の粒をまるごと挽いたローマンミール社※の全粒粉を使用した、普段の朝食や昼食、間食でおいしく手軽に食物繊維を摂っていただくことができるPascoのロングセラーシリーズです。
※1912年にアメリカのワシントン州タコマ市で創業した、ホールグレインのパンやお菓子の原料、シリアルを製造する老舗メーカー。
「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」はこの2つのシリーズの特徴をあわせ持つ新商品です。キャラメルケーキ生地に全粒粉の特徴を活かしたザクッとした食感のクッキー生地を重ね、間にキャラメルソースを絞りました。1個当たり3.2gの食物繊維が含まれています。
▼同日新発売
ベルギーショコラオランジュのタルト
「満たされスイーツ」シリーズの新商品です。
タルト生地、洋酒漬けオレンジピールとベルギーチョコのクリーム入り生地をのせて焼き上げました。洋酒漬けオレンジピールとベルギーチョコの相性の良さをお楽しみください。
■商品情報
▼好評発売中（一部地域では販売していない場合があります）
「満たされスイーツ」シリーズ
ホワイトチョコといちごのタルト
たっぷりレーズンのタルト
北海道チーズのタルト
ラム酒香る カヌレタルト
「満たされプラススイーツ」シリーズ
しっとり仕立てのフィナンシェ
フロランタンみたいなケーキ
「麦のめぐみ」シリーズ
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン
麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン
麦のめぐみ 全粒粉入りメロンパン
麦のめぐみ 全粒粉入りパンケーキ はちみつ＆マーガリン
