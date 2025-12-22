結婚式場を“企業様や団体様のイベント空間”の舞台にも

翠宝商事株式会社世界的ガーデンデザイナー監修のプライベートガーデンが隣接した開放的な空間アンティークの調度品とクラシックな気品ある空間天井高13ｍの全天候型屋内庭園

結婚式場を中心に岡山・倉敷エリアで5つの会場を展開する NISHIKIYAグループは、従来のウェディング利用に加え、企業様・団体様向けの幅広いイベント

利用に対応した新宴会・イベントプランの提供を2025年１2月9日より開始いたしました。

忘新年会、歓送迎会、同窓会、謝恩会、懇親会、表彰式、祝賀会、記念式典、入社式、展示会など、ビジネスからパーティまで幅広く活用できるプランとして販売を開始いたします。

■ プラン提供開始の背景

近年、企業や団体の「リアルで集まる価値」が再認識され、従来の宴会場・ホテル会場

に代わる“付加価値のある空間”への需要が高まっています。

NISHIKIYAグループでは、結婚式で培った以下の強みを活かし、企業様や団体様のイベントの新たな

選択肢を提供するため、このプランを開発しました。

落ち着いたラグジュアリーな大人の空間様々なメリット

・非日常を感じる建築・インテリア・空間演出

・専属シェフが手がける本格フレンチ・和洋折衷料理

・音響・照明・映像などのプロ仕様設備

・プランナーによるイベント運営サポート

■ 新プランの主な特徴

多彩なイベント

様々なシーンに対応

非日常空間

演出も多様

料理へのこだわり

食材にもこだわり、ブライダルと同等のクオリティ

専属スタッフ対応

専属のスタッフでイベントをサポート

１. 多彩なイベントに対応

忘年会、新年会、歓送迎会、懇親会、同窓会、謝恩会、表彰式、祝賀会、記念式典、周

年式典、入社式、内定式、決起集会、展示会、セミナーなど多様な用途に対応。

２. ラグジュアリー &非日常空間

チャペル、ガーデン、クラシックバンケット、リゾートテイスト会場など、多彩な空間

を活用し、目的に合わせた演出が可能。

３. 料理への圧倒的なこだわり

ブライダル同等のクオリティで、フレンチ・和洋折衷・ビュッフェなど幅広く対応。

４. 専属プランナーが全面サポート

式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かし、企業・団体イベントをトータル

サポート。

■ 想定事例

開放的なプライベートガーデンでのパーティー

・表彰式×ガーデンパーティ

気候の良い時期に行う表彰式の舞台をプライベートガーデンを貸しきって。まるで海外セレブのパーティーのような特別感とオリジナリティを

記憶に残る内定式を提供する

・内定式×記念撮影×懇親会

新成人の記念すべき内定式を非日常の特別空間で。同期と共に新しいステージに向かう晴れの舞台を特別な空間で

参加した人に残る周年記念式典

・周年記念式典×企業ヒストリー動画上映

周年の記念式典での演出は式場ならではの他にはない演出で華やかさを添えて

巨大なスクリーンと重厚な音響設備で上映されるヒストリームービーは記憶に残るものになるはず

・展示会×商談スペース設置

華やかでラグジュアリーな空間を使っての

展示会やポップアップストア

いつもの展示場とは違う彩りを商品に与えてくれるはず

・同窓会×フォトスポット

久しぶりに集まる旧友たちと

他では体験できないフォトスポットと共に忘れられない同窓会の思い出を

■企業情報

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ

所在地 ：〒710-0045 岡山県倉敷市船倉町1287-4

営業時間：平日11:00～20:00／土日祝10:00～20:00

■ 本件に関するお問い合わせ先

【お問い合わせ先】

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 広報担当

MAIL ： aria@nishikiya-g.co.jp

受付時間： 10:00～19:00(水曜定休)

URL ： https://www.sephiroth.info/banquet/