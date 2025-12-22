株式会社博報堂プロダクツ

株式会社博報堂プロダクツ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：橋本 昌和）は、ドイツ・フランクフルトに欧州初となる新会社「H プロダクツ ヨーロッパ（英文名：H PRODUCTS Europe GmbH）」 を設立し、2025年12月12日より営業を開始いたしました。これにより当社の海外事業エリアは、中国（東莞）、タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）を含むアセアンから欧州に拡大することとなります。

ドイツは、世界有数の経済大国であり、また欧州最大の人口を抱えており、展示会やプロモーションイベントなど多様な形式のイベントが年間を通じて数多く開催されています。特に展示会分野では、欧州最大級の開催国として知られ、国際的なビジネス交流の場としても重要な役割を果たしています。

「H プロダクツ ヨーロッパ」は、イベント・スペースプロモーション事業本部がこれまで日本で培った高品質なエクスペリエンス領域のサービスを、ドイツを起点にヨーロッパ全域に提供し、事業の拡大を目指します。また、環境先進国として世界をリードするドイツで得た実践的な知見とスキルを当社に還元することで、サステナビリティの推進や脱炭素ビジネスにおける提案力のさらなる向上に繋げ、国内外グループ全体での事業競争力を高めてまいります。さらには、イベント事業を推進していく中で、他事業本部と連携することで、「専門性」と「実施力」を活かした統合的なプロモーションサービスの提供体制を構築し、博報堂プロダクツの次なる成長の起点としてまいります。

今後は本拠点を通じて、企業価値の向上や課題解決を図るためのソリューションやサービスを提供することで、日欧双方の市場で信頼されるパートナーを目指してまいります。

【新会社概要】

・正式名称：H プロダクツ ヨーロッパ（英文名：H PRODUCTS Europe GmbH）

・所在地：Lindleystraße 8a 60314 Frankfurt am Main GERMANY

・設立日（営業開始日）：2025年12月12日

・設立資本金：ユーロ400,000

・出資比率：博報堂プロダクツ 100%

・代表者名：長田 芳曉

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※ この情報は発表日現在の情報です。検索日と異なる可能性がございますのであらかじめご了承ください。