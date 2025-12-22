Mistplay、総額100万円相当のPayPayポイントへ交換可能なポイントキャンペーンを実施

Mistplay Inc.

世界中のゲームアプリを遊ぶことがポイ活になる「Mistplay（ミストプレイ）」を提供している Mistplay Inc.（本社：カナダ、CEO：Tricia Han、以下Mistplay）は、連続で7日間アプリにログインしたユーザーの中から抽選で100名様に、総額100万円分、お一人につき10,000円相当のMistplayのポイント（PayPayポイントに交換可能）をプレゼントするキャンペーンを、MistplayのAndroid版アプリユーザーを対象として実施いたします。

■ポイントプレゼントキャンペーンの概要

名称： 連続7日間ログインキャンペーン

期間： 2026年1月10日（土）23時59分59秒まで

条件： 期間中に連続で7日間、MistplayのAndroid版アプリにログインしてくださったユーザーの中から抽選で100名様に、お一人につき10,000円相当のMistplayのポイント（PayPayポイントに交換可能）をプレゼント

Mistplayを初めてご利用になるユーザーのみならず、既にMistplayを日常的にご利用いただいているユーザーも対象の、簡単に参加できるキャンペーンです。奮ってご参加ください。

■ポイント交換先に「PayPayポイント」を追加

Mistplayのユーザーはゲームを遊んだ時間でためたポイントを「PayPayポイント」に交換できるようになりました。

※条件あり

既にためてあるポイントも、今後たまるポイントも、今回の「連続7日間ログインキャンペーン」で当選した場合は獲得するポイントも、いずれも「PayPayポイント」に交換していただけます。

「PayPayポイント」に交換することで日常のお買い物やお食事でも使えるようになり、ゲームでポイ活をすることを今まで以上に身近に楽しんでいただけるようになります。

Mistplayのポイント交換先として「PayPayポイント」が追加になったことにつきまして、PayPay株式会社のポイントソリューション営業本部 本部長：渡邉 哲平様よりメッセージを頂戴しております。

Mistplayのポイント交換先に「PayPayポイント」が加わった事を大変嬉しく思います。

「PayPayポイント」は、お買い物から資産運用まで幅広く使える利便性により、多くのユーザーに支持されています。

今回の追加により、獲得した成果を即座に日々の生活費やお買い物に充てられる環境が整いました。

Mistplayのユーザーの体験価値を飛躍的に高められるものと期待しております。

PayPay株式会社 ポイントソリューション営業本部 本部長 渡邉 哲平

また、Mistplayの日本市場責任者、金田一 確（きんだいち かく）は次のように述べています。

今回、Mistplayのポイント交換先に「PayPayポイント」を加えることができ、日本のモバイルゲーマーのみなさまにさらなる体験の向上を提供できることとなりました。

Mistplayは今後も日本のみなさまの声に耳を傾け続け、ゲームを遊びながらポイ活をすることを今まで以上に楽しんでいただけるように尽力いたします。

Mistplay Inc. 日本市場責任者 金田一 確

【PayPayポイントについての注記】

※PayPayポイントコードで付与。

※PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可。

※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。

【Mistplayアプリについて】

日本では現在、Androidユーザー向けのみを先行してサービスを提供中です。

まだ Mistplayアプリをご利用いただいたことがない方は、この機会にぜひ Google Playストアからダウンロードの上、数多くの有名ゲームを楽しんでください。

Google Playストアの Mistplayアプリのダウンロードページ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mistplay.mistplay&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mistplay.mistplay&hl=ja)

【Mistplayについて】

Mistplay（ミストプレイ）は、グローバルで最も利用されているゲーム特化型のポイ活アプリです。新しいゲームを発見し、ゲームを遊んでいることがポイ活になるアプリとして、数百万人もの世界中のモバイルゲーマーにご利用いただいています。

2015年にカナダで創業して以来、Mistplayのアプリ経由で公式アプリストアから安全にダウンロードしたゲームを遊ぶだけでポイントがたまる手軽さと、人気のポイントやギフトカードと交換できる満足感が相まって、10年で累計320億円（1USドル=150円で換算）以上相当のポイントを世界中のユーザーに提供してまいりました。

日本では現在、Androidユーザー向けのみを先行してサービスを提供中です。

本社所在地：1001 Robert-Bourassa, Suite 200, Montreal, QC, H3B 0A7, Canada

【本件に関する問い合わせ先】

Mistplay Inc. シニアマーケティングマネージャー 常名（じょうな）

takashi.jona@mistplay.com