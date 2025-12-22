TVアニメ『桃源暗鬼』より、ネオンコレクションが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『桃源暗鬼』とは、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて好評連載中の漆原侑来先生による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く、新世代ダークヒーロー鬼譚です。2025年7月からはTVアニメが放送されており、ますます注目を集めています。

本作より新商品が登場です。

ネオン風デザインとメタルのギラッとした輝きで目を惹くカードコレクション「ネオンコレクション」が登場！レアにはホログラム加工で、メタルの質感とはまた違うキラキラした輝きをプラス。カードアイテムの持ち運びしやすいサイズ感はそのままに、他のカードアイテムとは一味違う魅力が満載！特別な1枚になること間違いなしです。

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g04820-00201-00025/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

「桃源暗鬼」ネオンコレクション

【価格】

1パック(２枚入り)：330円(税込)

1BOX(10パック入り)：3,300円(税込)

【サイズ】

約6.3×8.8cm

【発売日】

2026年3月中旬頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

■TVアニメ『桃源暗鬼』公式サイト：https://tougenanki-anime.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

