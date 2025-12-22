Âè°ì¹©²ÊÂç³Ø¡¢2025Ç¯ Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¤òÀ©¤·21ÅÙÌÜ¤Î±É´§
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¡×¡ÊÂè43²ó¶å½£³ØÀ¸±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè°ì¹©²ÊÂç³Ø¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÅÔÃÛ ÌÀ¼÷¹á¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êËÜ³Ø¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»£²£±²óÌÜ¤Î±É´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¤Ï¡¢¶å½£ÃÏ¶è¤ÎÂç³Ø¤¬»²Àï¤¹¤ëÂç³Ø±ØÅÁÂç²ñ¤Ç¡¢ËèÇ¯12·î½é½Ü¤Ë³«ºÅ¡£¼çºÅ¤Ï¶å½£³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÈÅç¸¶»Ô¡£¥³ー¥¹¤ÏÁ´£·¶è´Ö¡¦57.75km¤Ç¶¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Åç¸¶¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê´Ñ¤È¸·¤·¤¤µ¯Éú¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¶å½£¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¥ìー¥¹¤Î¼Á¤ÈÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¶å½£¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤ÏÁí¹ç¤ÇÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»21²óÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î±É´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤¬º£²ó¤Î Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î ½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡Ê°Ê²¼¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î ¡È¶å½£²¦¼Ô¡É ¤Î¾Î¹æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¡¦´Ø·¸¼Ô¡¦±þ±çÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë£±¤Ä¤Î¾¡Íø¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ËÜ³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤ÈÁÈ¿¥ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÁö¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À®Ä¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè°ì¹©²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°éÀ®¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤È»Ù±çÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íè¤ëÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âËÜ³Ø¤é¤·¤¤Ç´¤ê¶¯¤µ¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡¡Î¿Ìé¡¡¼ç¾¡Ê¹©³ØÉô´Ä¶¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³Ø²Ê£´Ç¯¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤äÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤¤¤Î»Ä¤ë¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤ä»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¤ÎÅç¸¶±ØÅÁ¤Ç¤ÏÂè£²½¸ÃÄ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ìー¥¹¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ÇÅ¸³«¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡££´Ç¯´Ö¤Î¶¥µ»À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥µ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤ÊÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Æ±´ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤ËÎ×¤à¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÂç³Ø¤äÂ¾¤ÎÃÏÊýÂç³Ø¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤À¤Ã¤¿¤êÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò½Ð±À¤Ç¼Â´¶¤·¤Æº£¸å¤Ë·Ò¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¡½Ð¿å¡¡°¦æÆ¡¡Áª¼ê¡Ê¹©³ØÉô´Ä¶¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³Ø²Ê£´Ç¯¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ïµã¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢²ÝÂê¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æ±´ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÇÚ¤¿¤Á¤âº£Âç²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¤Ë·Ò¤¬¤ëÁö¤ê¤Ç¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï£±£³°Ì°ÊÆâ¡¢¶å½£¤ÎÁýÏÈ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤â¼¯»ùÅç¸©¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¶¥µ»¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¸©²¼°ì¼þ±ØÅÁ¤òÁö¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
´äËÜ¡¡Àô¡¡´ÆÆÄ
Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÁö¤êÈ´¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¡¢7¶è¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤Æë§¤ò·Ò¤¤¤À¥Áー¥àÁ´°÷¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
ºß³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè°ì¹©²ÊÂç³Ø¡ÊÅÔÃÛ³Ø±à¥°¥ëー¥×¡¿¡Ê³Ø¡ËÅÔÃÛ¶µ°é³Ø±à¡Ë
³ØÄ¹¡§ÅÔÃÛ ÌÀ¼÷¹á
ÅÔÃÛ³Ø±à¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÀ¤Î¿Å¸¤Ë¤è¤ë¿ÍÀ¸ÎýËá¡×¤ò·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤È¤·1956Ç¯¤ËÁÏÎ©¡£1985 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Âè °ì¹©²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¤Î£²³ØÉô£µ³Ø²Ê¤òÍ¤¹¤ëÍý¹©·Ï¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Áà½Ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¹Ò¶õ¹©³ØÉô¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤ËÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤è¤ê¡¢¿ôÍý¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦ AI ¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê¶µ°é¤ò ¹Ô¤¦Âç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢MDASH ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡ÖÇ§Äê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥ê¥Æ¥é¥·ー¥ì¥Ù¥ë/±þÍÑ´ðÁÃ¥ì¥Ù ¥ë¡Ë¡×¤ËÇ§Äê ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ Ì¸Åç¡ÊËÜÉô¡Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¹ñÊ¬Ãæ±û1-10-2
¢¡ ¼¯»ùÅçÃæ±û¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¾åÇ·±àÄ®20-2¡Ê£²£°£²£¶Ç¯½Õ³«¹»¡Ë
¢¡ Åìµþ¾åÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî 7-7-4
https://www.daiichi-koudai.ac.jp/