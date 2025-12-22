【数量限定】ジュリークの人気ボディオイルが限定デザインで登場！3種のローズが織りなす美しい香り

美しく艶のある香り、とろけるようなテクスチャー。うるおい、やわらかな肌へ

ジュリーク・ジャパン株式会社乾いた肌にだけでなく、お風呂から出る前のインバスケア、シャンプー前の頭皮へのプレケアとしても使用できる、ジュリーク独自のローズのボディオイル。

オーガニック認証自社農園で大切に育まれたローズを、開花最盛期にひとつひとつ丁寧に手摘みで収穫。独自製法により、その恵みを余すところなくボディオイルへ詰め込みました。

3種のローズが織りなす美しく艶のある香りを堪能しながら、うっとりと特別なボディケアタイムをお楽しみください。

自分へのご褒美や、大切な人へのプレゼントにもオススメです。

2026年1月1日（木）数量限定発売 ローズ ボディオイル ＜Limited Edition＞

200mL 11,000円（税抜 10,000円）

＜商品特徴＞

■3種のローズが織りなす美しく艶のある香り

ジュリーク農園で大切に育てられたローズは、開花最盛期に週2回、最も生命力に満ちた瞬間に手摘みで収穫されています。3種のローズ*をたっぷり配合した、ローズ ボディオイルの美しく艶のある香りを是非お楽しみください。

*ガリカバラ花エキス(香り成分)

■つややかでなめらかな柔肌に

厳選された植物由来のオイルとエキスが素早く肌になじみ、濃密なうるおいを与えながら長時間持続。冬のごわつき肌＊をなめらかに、やわらかく整えます。

＊乾燥やうるおい不足の肌のこと

■とろけるようなテクスチャー

ジュリークトリートメントサロンでも使用しているプロユース仕様。厚みのあるやわらかなテクスチャーも魅力です。べたつかずしっとりとした柔肌に仕上げます。

■植物物オイル配合

3種類の植物オイルを配合。

肌を保湿し、なめらかさと輝きを与え、弾むような肌へ整えます。

全て保湿・なめらか・つや成分

1 ベニバナ（ベニバナ種子油）

2 マカデミアナッツ（マカデミア種子油）

3 ホホバ種子油

■ローズからインスパイアされた限定パッケージ

ジュリークオーガニック認証自社農園に咲き誇るローズからインスパイアされた限定パッケージ。透明感のあるボトルはインテリアを邪魔しない洗練されたボトル。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもオススメです。

＜おすすめ使用方法＞

■マッサージオイルとして 【乾いた肌に】

入浴後、乾いた肌の気になる部分や全身のマッサージに。

うるおいのある、なめらかな肌に整えます。

使用方法

適量を手のひらであたためてから、マッサージをしたい部分にのび広げてください。 深呼吸しながら香りを楽しみ、マッサージをしながら肌になじませます。

■インバスケアのボディオイルとして 【濡れた肌に】

お風呂上りから肌の乾燥はすぐに始まります。入浴直後の湿った肌にオイルを塗布することで、すばやくしっかりとオイルが伸び、肌にうるおいを与えます。

使用方法

入浴後、湿った状態の肌の保湿したい部分にのび広げてください。バスルームでご使用される際は滑りやすくなる理由から足裏へのご使用はお避けください。

■シャンプー前の頭皮のプレケアとして 【頭皮に】

頭皮全体にオイルをなじませゆっくり解きほぐしながら、うるおいのあるやわらかな頭皮へ整えます。乾燥などによる頭皮のこわばりが気になる方に。

使用方法

シャンプー前のお湯で濡らす前の頭皮に使用します。

手のひらに適量を取り、頭皮にしっかりなじませながら塗布します。その後、普段通りシャンプーで洗髪し、しっかりと洗い流します。

ゆっくりケアできるときは塗布後に頭皮マッサージを行い、3分～5分程度置いてからシャンプーオフするのもおすすめです。

※目に入らないようにご注意ください。目に入った場合にはこすらずにすぐに洗い流してください。目に違和感が残る場合は眼科医にご相談ください。

ジュリークについて

ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。

手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。

ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/

