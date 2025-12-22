サービスロゴをアニメーション化して楽しい・ワクワク感を表現。株式会社CAPCOMのクレーンゲーム専門店「ツカモーヨ」公式サイトをHIKEが制作

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）は、株式会社CAPCOMのクレーンゲーム専門店「ツカモーヨ」の公式サイト制作を担当いたしました。

クレーンゲーム専門店「ツカモーヨ」ついて

「ツカモーヨ」は、クレーンゲームをオトクに楽しくプレイできるクレーンゲーム専門店。2025年11月28日にオープンした「ツカモーヨ」富津店は、店内に地域トップクラスとなる250台以上のクレーンゲーム機を設置しています。

人気キャラクターグッズをはじめ、日用品やぬいぐるみ、お菓子など幅広い景品をラインナップし、クレーンゲーム初心者の方からベテランの方まで、またご家族連れや若い世代の方々など、どなたでもお楽しみいただける内容となっております。

公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/tsukamoyo/

権利表記：(C) CAPCOM

本件のポイント

サービスロゴをアニメーション化して楽しい・ワクワクするサイトに

HIKEのDXチームとデザインチームが連携し、クレーンゲーム特有の楽しい・ワクワク感を具現化しました。「ツカモーヨ」公式サイトのトップページでは、サービスロゴにあるクレーンが降下して“ツカモーヨ”の文字を掴み上げるアニメーションを採用。また、色とりどりな景品のイラストをレイアウトすることで、ポップで楽しい印象に仕上げています。

景品情報の更新作業を自動表示システムで効率化

クライアント様は多くの景品をラインナップしているからこそ、景品情報の更新作業効率化を課題とされていました。店舗によって多少のずれが発生していた景品発売日の告知は、景品発売日を入力すれば自動的に当該月の「上旬・中旬・下旬」で表示される仕組みに。また、告知時に入力した発売日を経過すると、自動的に「発売中」と表示され、発売開始された後の表示変更作業は不要になりました。

HIKEへのお問い合わせはこちら

HIKEのDXチームには、クリエイティブなモノづくりの豊富な経験、お客様のご要望に応えるシステム開発力、ユーザー動向を把握し対策するマーケティングに優れたメンバーが在籍。お客様の課題を正確に理解することに始まり、お客様の先にいるユーザ場面を具体的に想像・思考することで、ご満足のいくプロダクトやサービスを作りあげます。

Webサイトの制作依頼がはじめての企業様でも、安心してご依頼いただけるよう丁寧にサポートいたします。何からはじめればよいかわからない、というご担当者様もお気軽にご相談ください。

https://hike.inc/contact/offer/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.