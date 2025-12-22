【新商品】消音機能付き熊鈴「山守熊鈴」が登場！登山・キャンプのクマ対策に。期間限定50％OFFクーポン配布中

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランドPYKES PEAK（パイクスピーク）は、登山やハイキング、通学時など幅広いシーンでの携行性と操作性に配慮した消音機能付き熊鈴を、2025年12月19日より発売いたしました。

現在、新発売を記念して販売価格から50％OFFクーポンを配布中です（実施店舗・期間は各モールの商品ページをご確認ください）。

■強力マグネットによりワンタッチ消音

Amazon :https://amzn.to/4q9zeVl楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0381ybbm2/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/p0381ybbm2.html

本商品は、強力マグネットによる消音機構を備えており、必要に応じて音を抑えることが可能です。公共交通機関の利用時や校内・屋内での移動など、音を控えたい場面でも扱いやすい仕様です。

■商品特徴

強力マグネットで瞬時にピタッと密着し消音します。高い消音効果で、電車やバスなどの移動中も周囲を気にせず安心して持ち歩けます。必要な時はベルを揺らして音を鳴らし、移動中などはワンタッチでマグネット固定して消音。状況に合わせて瞬時に音のON/OFFを切り替えられます。

＜鉄製鈴を採用し、クリアな音色＞

鈴部分には鉄製素材を使用しており、しっかりとした作りで安心感があります。軽量でありながらも、澄んだ音が鳴りやすく、屋外でも音が届きやすい仕様です。

＜わずか約26gの軽量設計＞

本体は小ぶりで軽く、持ち歩く際にも負担を感じにくい設計です。お子さまのランドセルやバッグに取り付けても重さが気になりにくく、通学時や外出時にも安心してお使いいただけます。日常のさまざまな場面で使いやすいよう、扱いやすさにも配慮した重量に仕上げています。

＜ナスカン付きで付け替えが簡単＞

ナスカンを採用しているため、リュックやバッグ、ベルトループなどさまざまな場所への着脱がスムーズに行えます。ワンタッチで簡単に取り付け・取り外しができ、使いたいときに素早く対応できるのが特徴です。

＜PVCレザーでお手入れしやすい＞

マグネット付属部分には、上質なPVCレザーを使用しています。耐久性に優れており、日常的な使用による摩耗や劣化が起こりにくい素材です。また、お手入れも簡単で、多少の汚れであれば中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取るだけで、きれいな状態を保つことができます。長く安心してご使用いただける仕様となっています。

＜2色展開／2個セット＞

カラーは落ち着いた印象のブラウンとブラックの2色展開。年齢や性別を問わず幅広い方にお使いいただける、シンプルで飽きのこないデザインに仕上げています。また、同色2個セットのため、ご家族やパートナーと分けて使うことも、予備として携帯することも可能です。

＜持ち運びしやすいサイズ感＞

全長約13.5cmの手のひらに収まるコンパクトなサイズ感で、バッグやポーチにも無理なく収納できるため、外出時の携帯性にも十分配慮した設計となっています。

＜専用袋付き＞

本製品には、保管時はもちろん、外出先への持ち運びの際にも便利にお使いいただける専用袋が付属しており、使用しないときもすっきりと収納できます。

■商品概要

■開発背景

近年、全国各地において熊の出没が報告されており、登山やハイキングといったアウトドア活動に限らず、通学や日常の移動においても熊への注意が呼びかけられる状況が見られます。一方で、熊鈴は音を発する特性上、公共交通機関の利用時や屋内での移動時など、使用をためらう場面があるという声も聞かれていました。

当社では、こうした状況を踏まえ、必要な場面では携行しやすく、状況に応じて音を抑えることができる熊鈴の開発を検討しました。常に音を出し続けるのではなく、利用シーンに応じた切り替えが可能であること、日常的に持ち歩いても負担になりにくいことを重視しています。

その結果、強力マグネットによる消音機構を採用するとともに、軽量・コンパクトなサイズ設計としました。また、付け替えのしやすさや耐久性にも配慮し、アウトドア用途だけでなく、通学や日常利用といった幅広い場面での使用を想定した仕

様としています。

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

法人のお客様

TEL : 092-586-5888

一般のお客様

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp