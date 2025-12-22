宮島ごみ持ち帰りマナーアッププロジェクト　～ごみは袋に、想い出は心に～

廿日市市

広島県廿日市市（市長：松本 太郎）は宮島のごみ問題に関する取り組みとして、「宮島ごみ持ち帰りマナーアッププロジェクト」を11月23日（日）に実施しました。当イベントでは「ごみは袋に、想い出は心に」をテーマに、来島者に手提げクリーンバッグを配布し、公共ごみ箱までのごみの持ち歩き・持ち帰りを呼びかけました。配布したクリーンバッグは、来島者に楽しくごみを持ち歩いてもらえるような、四季のもみじ柄をイメージしたデザインとしました。同日は、紅葉の最盛期ということもあり、オリジナルクリーンバッグが宮島の景観に鮮やかに映えました。

【背景】

宮島地域ではかねてより来島者数の増加やテイクアウトなど店舗の業態変化により、島内のごみ問題が深刻化しております。宮島地域ではこれまで来島者のごみ対策の取り組みとして、ごみを「持ち込まない」「増やさない」「散らかさない」の3つの柱を掲げ、観光客のごみ捨てマナー啓発やIoTスマートごみ箱の設置などによりごみの集め捨てに取り組んでいます。

【概要】

このたび、「ごみは袋に、想い出は心に」をテーマに、11月23日(日)に「宮島ごみ持ち帰りマナーアッププロジェクト」を実施しました。本取り組みは、「ごみを散らかさない宮島」の実現に向け、地域の皆様と連携して、「散らかしごみゼロ」を目指すことを目的としています。

同日は宮島桟橋前広場・厳島神社石鳥居前などにて、手提げクリーンバッグの配布を行いました。本クリーンバッグは、株式会社 ビームス クリエイティブ（東京都渋谷区）によるデザインのもと、宮島で回収されたペットボトルを一部再利用し、株式会社シモジマ（東京都台東区）が製作しました。一般的なポリ袋に比べCO2排出量が約15パーセント削減され、環境負荷の低減に貢献します。

ごみの持ち歩きに協力していただいた方には、お帰りの際ノベルティのプレゼントを行ったほか、観光客を対象とした宮島の歴史やマナーを啓発する「旅先クイズ会」も合わせて実施いたしました。

参加者からは、「テイクアウトのごみを入れる袋があって便利だった」、「宮島らしい素敵な紅葉のデザイン袋で嬉しい」などの声をいただきました。本取り組みに対する参加者からの印象についてシールを貼りお答えいただくアンケートでは、多くの方から良い取り組みであると評価いただき、見事に色づいたもみじが現れました。

（アンケート）

この取り組みを評価する選択肢として、次の４つを設けました。

赤：とても良い取り組み！これからも参加したい！

橙：良い取り組み。機会があれば参加したい。

黄：まあまあ良い取り組みだが、次回の参加は未定。

緑：あまり意義を感じられず、見直す必要がある。

同日には、共催団体である一般社団法人宮島観光協会、宮島地域コミュニティ推進協議会、宮島町商工会、宮島表参道商店街、廿日市市が一堂に会し、本取り組みについての記者会見も開催しました。

【手提げクリーンバッグ デザイン詳細】

宮島らしさを象徴する、四季のもみじ柄をイメージしたデザインです。多くの方に持ち歩いていただくことで、紅葉のグラデーションカラーが島内を彩ることを想像したデザインとなっています。（全4色）

※ビームス クリエイティブは、国内外に約170店舗を展開するセレクトショップの先駆けである「BEAMS」のセンスとノウハウを活かしたBtoB事業を行っているグループ会社です。なお、BEAMSは、日本の魅力を世界に発信する事業「BEAMS JAPAN」を展開し、宮島島内でも「ビームス ジャパン 宮島」を出店中。

本プロジェクトが、宮島でのごみ対策を考えるきっかけのひとつになることをねらいとし、一人ひとりが「自分ごと」「皆んなごと」として取り組める対策を実施してまいります。宮島の自然と文化を未来につなげるため、廿日市市では今後も持続可能な地域を目指す取り組みを進めてまいります。

【実施概要】

名称：宮島ごみ持ち帰りマナーアッププロジェクト

実施日：2025年11月23日（日）

実施場所：広島県 廿日市市宮島エリア

共催：一般社団法人宮島観光協会/宮島地域コミュニティ推進協議会/宮島町商工会/宮島表参道商店街/廿日市市

【廿日市市のこれまでの取り組み】

国際観光地・宮島を擁する廿日市市は、2023年より宮島の持つ自然、文化・歴史、守り人の想い・日常をいつくしみ、宮島で持続可能な観光地域をめざす「千年先も、いつくしむ。」プロジェクトを行っております。

特設WEBサイト：https://another1000years-miyajima.jp/