テレメンタリー2025「医療を運ぶ翼～ヘリ死亡事故から見えた地域医療格差～」ギャラクシー賞テレビ部門 2025年11月度月間賞受賞

KBC九州朝日放送が制作し、2025年11月8日に放送した、テレメンタリー2025「医療を運ぶ翼 ～ヘリ死亡事故から見えた地域医療格差～」が、2025年11月度ギャラクシー賞月間賞を受賞しました。

ギャラクシー賞はNPO法人放送批評懇談会が、日本の放送文化の質的な向上を願って1963年に創設したもので、全国の放送局や制作会社のエントリー作品から、優れた番組・個人・団体を顕彰するものです。テレビ部門は毎月の定例選考会で、委員の推薦により「月間賞」を選定しています。

【放送内容】

4月、長崎県の離島・対馬から福岡和白病院へ向かっていた医療用ヘリコプターが消息を絶ち、海の中で見つかりました。この事故で、患者と付き添いの息子、福岡和白病院の医師の３人が命を落としました。しかし、死亡した患者の遺族は「ヘリが無ければ対馬は死人ばかりになる」と語り、離島・へき地医療にヘリは欠かせないと訴えます。

親族を失ってもなお、ヘリに頼らざるを得ない離島医療の現実。番組では、鹿児島市の救急ヘリに密着し、救命救急の最前線を追いました。加速する過疎化、広がる地域格差。命をつなぐための「翼」が抱える構造的課題とは。日本の地域医療の未来を問うドキュメンタリーです。

▼こちらの番組は「ANN newsCH」にてYouTube版をご覧いただけます。

視聴はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=dy1ruF5v0-o&list=PLKeSkVQhqoOrrDx41RKpvSJtElZk0arIh&index=5&t=742s

■選考講評

2025年4月に起きた九州壱岐沖での医療用ヘリ墜落事故。そのヘリが民間運営のものだったことを踏ま

え、日本の医療用ヘリの厳しい実情を検証考察する。国費運営によるドクターヘリは全国網羅的な配置

にはなく、地方病院などの自費運営等で補っているが、赤字覚悟の使命感に頼らざるを得ない現実。国の対応施策の不足を訴えた。

■受賞コメント

＜牧園信也ディレクター＞

過疎化や医師のなり手不足が進む中、地域医療やへき地医療はこれからもっと厳しい局面に立たされると思います。医療が平等に届けられる世の中になるよう、報道を通じて今後も問題提起をしていきたいと思います。今回 現場のリアルを取材したことで新たな発見、そして自身の成長にもつながりました。 画面越しや電話ではなく、実際に「見て」「聞いて」「感じる」ことこそ取材の本質です。改めて記者として原点に立ち返り、今後も取材活動を続けていきます。

■番組概要

