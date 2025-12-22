福島銀行における「SBI損保のがん保険」および地域金融機関初となる「SBI損保の海外旅行保険」募集開始のお知らせ

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚、以下「SBI損保」）と、株式会社福島銀行（本店：福島県福島市、取締役社長：鈴木岳伯、以下「福島銀行」）は、12月22日（月）から福島銀行のWebサイトを通じて「SBI損保のがん保険」※1および「SBI損保の海外旅行保険」※2の募集を開始いたします。なお、地域金融機関における「SBI損保の海外旅行保険」の導入は初めてのケースとなります。

今回の取り組みにより、福島銀行のWebサイトを訪問されるお客さまは、「SBI損保のがん保険」および「SBI損保の海外旅行保険」の申込みページに簡単にアクセスいただくことができるようになり、24時間いつでもどこからでも、スムーズにお申し込みいただくことが可能になります。

「SBI損保のがん保険」は、“治療をあきらめない”をコンセプトに開発された保険で、公的保険診療に加え、全額自己負担となる先進医療・自由診療までを実額で補償することで、最善の治療を受けていただけるようサポートいたします。「SBI損保の海外旅行保険」は、ネットならではのリーズナブルな保険料とご自身で補償内容をカスタマイズいただくことができるという特徴に加え、ご旅行中の病気やケガの治療費等を全額カバーする無制限補償※3や、盗難などのトラブルのみならず、オプショナルツアーやレストラン等の情報提供や予約・手配※3についても現地スタッフが日本語でサポートするサービスも提供いたします。

わが国が推進している地方創生に貢献するべく、地域金融機関との持続的な提携拡大に取り組むSBI損保と、「『デジタル』のチカラで『リアル』の力を最大化」を基本方針に掲げる福島銀行は、地域のお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供を通じて、安心で豊かな暮らしの実現と地域経済の発展に貢献してまいります。

※1 正式名称：がん治療費用総合保険

※2 正式名称：リスク細分型特定手続用海外旅行保険

※3 「海外サポート充実タイプ」の場合

- SBI損保の会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/472_1_b4a93bfb600d5e724093b62d3df0daa7.jpg?v=202512220722 ]- 福島銀行の会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/472_2_9493ed4acfc7141ef6abdb3f381e4cb0.jpg?v=202512220722 ]