【女性の声で実現】汐留店での大反響を受け、ついに！「安心お宿 新宿荻窪店」が《女性専用》へ 2026年3月4日 リニューアル決定！ お風呂とサウナと無料サービス盛り沢山のよくばり宿

株式会社NSグループ

NSグループ（本社：東京都新宿区、取締役社長：荻野佳奈子）は、同社が運営する「安心お宿 新宿荻窪店」を2026年3月4日（水）より、女性専用館「安心お宿 Tokyo Woman 新宿荻窪店」としてリニューアルオープンいたします。

2024年にオープンした当ブランド初の女性専用店舗「woman Tokyo 銀座汐留店」は、「女性が本当にくつろげるカプセルホテル」として、豊富な無料サービス、美容家電、そして何より従業員も女性のみという安心感が多くの女性客の心を捉え、毎日大盛況となっております。

「もっとこういうお店が増えてほしい！」「私の住むエリアや、よく行く街にも女性専用のお宿が欲しい！」とのご要望にお応えし、ついに中央線沿線の人気エリア「荻窪」にある店舗が女性専用館として生まれ変わることが決定いたしました。

これまでの男性専用スタイルから一新し、汐留店で培った「女性のための癒やしノウハウ」を注ぎ込み、荻窪店ならではの強みを活かした「お風呂とサウナと無料サービスが充実したお宿」へと進化いたします。

安心お宿 Tokyo Woman 新宿荻窪店 概要

所在地：〒167-0043 東京都杉並区上荻１丁目１１－２ 荻窪OSビル

開業日: 2026年3月4日

客室数：162室

宿泊料金：5,980円(税込)～/1室 ※こちらはリニューアル記念特別価格です

アクセス：JR中央線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」西口/北口 徒歩2分

女性館の詳細とご予約はこちら

https://www.anshin-oyado.jp/topics/4208/

- カプセルホテルのイメージを覆す、よくばりなホテルとはオールインクルーシブのカプセルホテルとして、多数の無料コンテンツをご用意していますので、お客様は「手ぶら」でご利用いただけます。有名ブランドのアメニティや高級ヘアドライヤーもご利用いただけます。ご滞在中は人工温泉・ドライサウナ・マッサージチェアを何度でも無料でご利用いただけます。白米・カレー・お茶漬け・ふりかけ・味噌汁・フリードリンク・アルコールドリンクなど、充実したお食事・お飲み物も全て無料でご用意し、皆様のお腹も心も満たします。- ビジネス・観光にも便利！JR中央線・荻窪駅から徒歩120秒！

新宿駅から電車で10分、東京駅から27分と都心へのアクセスも抜群です。特に店舗から東京駅へは、荻窪始発の東京メトロ丸ノ内線をご利用いただければ乗り換えなし・座ってのご移動が可能です。満員電車を気にせずゆっくり移動いただけるため、仕事帰りや休日のリフレッシュに、「安心・安全・清潔」かつ「非日常」なひとときをお約束いたします。

- 開放感のあるラウンジでは無料サービスが盛りだくさん！※画像はイメージですフリーラウンジでは、白米・カレー・お茶漬け・ふりかけ・味噌汁・フリードリンク・アルコールなど、充実したお食事・お飲み物を無料でご提供いたします。- お客様は「手ぶら」でOK！圧倒的な無料コンテンツ有名ブランドのアメニティや高級ヘアドライヤーもご利用いただけます。急な宿泊や、荷物を減らしたい「推し活」やライブ遠征、お喋りが尽きない女子旅の拠点としても便利です。- ご滞在中は何度でも入り放題のサウナと人工温泉！人工温泉には、麦飯石から製造される入浴剤（ヘルストン：医薬部外品）を使用しており、40種類以上のミネラルを含み、温浴効果を高め、発汗・血行・新陳代謝を促進、健康増進に効果があります。ドライサウナは、近年人気の高いセルフロウリュ式を完備しており、最高温度は90℃と高温のため、高い血行促進効果が期待できます。たくさん汗をかいてリフレッシュしたい方に最適です。- 広いだけじゃない！カプセルの常識を覆す快適さ。高級ホテル御用達のマットレスで極上の眠りカプセルルームは横幅1m×高さ1m×奥行2mで、シングルベッドと同様のサイズ感を持ち、一般的なカプセルよりも広めの作りになっております。高級ホテルでも使用される純国産の凹凸マットレスを全室に完備しておりますので、寝心地が良く、快適にお休みいただけますとのお声を多数いただいております。- 友達同士の女子会でも！非日常空間で想い出づくりお一人様はもちろん、カプセル女子会など都心の中心でちょっと変わった休日を過ごされるのはいかがでしょうか?カプセルホテルという非日常空間で過ごす時間は、楽しい想い出になること間違いなし。

- NSグループについて

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。

＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など

※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。

会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/

- お問い合わせ先

株式会社NSグループ（株式会社サンザ） 安心お宿事業部 担当：北川・小泉

メールアドレス：cp.eisui@newton-co.jp(#)