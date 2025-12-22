しがらみだらけの文学界を舞台に、文壇下剋上が始まる―『私にふさわしいホテル』Blu-ray＆DVDが2026/4/8(水)に発売決定！

株式会社ハピネット

私は私の夢を叶える！

公式HP :https://www.watahote-movie.com/

★主演：のん × 監督：堤幸彦 × 原作：柚木麻子

堤幸彦監督がのんを主演に迎え、文壇を舞台に不遇な新人作家の逆襲を描いた柚木麻子の同名小説を映画化！

★実力派＆超豪華な俳優陣の面々が超個性的なキャラクターを演じる！

新人賞を受賞したにも関わらず、未だ単行本も出ない不遇な新人作家・相田大樹こと中島加代子（のん）。加代子の大学の先輩であり、加代子の根性と作家としての可能性を認めている最大の理解者（でも時に裏切る！）であり、大手出版社のエリート編集者・遠藤役に、田中圭。加代子が出版業界で生きていけないようあの手この手で加代子を追い詰めていく因縁の相手にして出版業界を牛耳る大御所作家の東十条宗典役を滝藤賢一が演じ、加代子VS東十条の因縁対決は見どころ！

★なりふり構わない女性作家の復讐劇、いざ開幕！

とにかくハングリーで上昇志向はハンパない。手段は選ばず、嘘でまかせも天才的。いちど噛みついたら死んでも離さない執念と根性は猟奇的。思わず後ずさりするくらいの迫力。でもそうやって確実に目的を果たしていく姿は天晴れで、眩しくもあって-

気がついたら応援してること間違いなし！

▼『私にふさわしいホテル』作品情報

【キャスト】

のん

田中圭 滝藤賢一

田中みな実 服部樹咲 高石あかり ／ 橋本愛

橘ケンチ（EXILE） 光石研 若村麻由美

【スタッフ】

監督：堤幸彦

原作：柚木麻子『私にふさわしいホテル』(新潮文庫刊)

脚本：川尻恵太

音楽：野崎良太(Jazztronik)

主題歌：奇妙礼太郎「夢暴ダンス」（ビクターエンタテインメント）

製作幹事・制作プロダクション：murmur

配給：日活/KDDI

企画協力：新潮社

特別協力：山の上ホテル

【ストーリー】

新人賞を受賞したにも関わらず、未だ単行本も出ない不遇な新人作家・相田大樹こと中島加代子（のん）。その原因は、大御所作家・東十条宗典（滝藤賢一）の酷評だった。文豪に愛された「山の上ホテル」に自腹で宿泊し、いつかこのホテルにふさわしい作家になりたいと夢見る加代子は、大学時代の先輩で大手出版社の編集者・遠藤道雄（田中圭）の力を借り、己の実力と奇想天外な作戦で、権威としがらみだらけの文学界をのし上がっていく。ズタボロになっても何度でも立ち上がり、成功を己の力で引き寄せていく加代子の奮闘に、手に汗を握りながらいつしか虜になっていく。驚いて、笑えて、スカッと元気をもらえる“痛快逆転サクセスストーリー”が誕生した。

▼『私にふさわしいホテル』Blu-ray＆DVD 商品情報

【発売日】

2026年4月8日(水)

【価格】

Blu-ray：6,600円(税込)

DVD ：4,400円(税込)

【仕様・封入特典】※Blu-ray

・スリーブケース

【映像特典】※Blu-ray

・メイキング

・イベント映像

・のん×田中圭×滝藤賢一のふさわしい話／前編・後編

・予告集（Blu-ray＆DVD共通）

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MUVVKKWQugw ]