「新潟空港で働こう！オンライン就職説明会」を2026年2月28日（土）に開催。空港の“地上業務”のリアルを知り、空の玄関口でキャリアを描くチャンス！（事前申込要）

新潟空港整備推進協議会

新潟空港をより便利で活気ある場所にするために、県・市町村・経済界が一体となって活動する官民連携組織である新潟空港整備推進協議会（新潟県新潟市中央区万代島５-１）では、（株）新潟放送との共催で「新潟空港で働こう！オンライン就職説明会」を、2026年2月28日（土）に開催します。このイベントは、新潟空港で働くことに関心を持つ専門学校生以上の学生の皆様と、転職を検討している社会人の皆様を対象に、新潟空港地上業務の仕事内容や働きがいを知ってもらい、就職先・転職先の検討に役立てていただくためのオンライン説明会です。

■開催の背景

新潟空港は、地域経済の発展や国際化、観光振興における重要なエンジンです。しかし、その運営を支える「地上業務（旅客ハンドリング、ランプハンドリング、保安検査など）」における安定的な人材確保は、全国の空港同様、重要な課題となっています。

私たちは当説明会を通じ、多くの方に空港で働く魅力をお伝えすることで、新たな人材の発掘と定着を図り、新潟空港のさらなる利便性向上と活性化を目指してまいります。

■イベントの詳細

・イベント名： 新潟空港で働こう！オンライン就職説明会

・主 催： 新潟空港整備推進協議会

・共 催： 株式会社 新潟放送 （運営事務局）

・協 力： AIR 国際外語・観光・エアライン専門学校

・開催日時： 2026年2月28日（土） 10:00～11:30予定

・開催形式： オンライン説明会（Zoom予定：参加者希望により、1～3ターンの分室制）

・参加対象： 専門学校・短大・大学生以上の学生、および転職希望の社会人 ※高校在学中の方は参加できません。

・参加費 ： 無料（※事前申し込み必須、定員に達し次第締め切ります。）

・参加企業：新潟航空サービス株式会社（旅客ハンドリング・ランプハンドリング・総務）

新潟綜合警備保障株式会社（保安検査・人事）

■イベント内容

１.「新潟空港の地上業務」概要説明

２.ZOOM分室（ブレイクアウトルーム）に分かれ、事前に希望した企業・職場の説明を受けます。

・分室は新潟航空サービス株式会社で3部屋（旅客ハンドリング・ランプハンドリング・総務）と

新潟綜合警備保障株式会社で2部屋（保安検査・人事）をご用意いたします。

・上記分室に、最大3ターン（＝3部屋）まで入室できます。質疑応答も可能です。

【催事後（希望制）】

アンケートで「参加企業側からのアクセスを受けたい」にチェックした場合、企業側から事後にコンタクトがあります。なおアクセスを希望されない場合、参加者の個人情報は企業側に伝わりません。

旅客ハンドリング

新潟航空サービス（株）

ランプハンドリング

新潟航空サービス（株）

保安検査

新潟綜合警備保障（株）

人事・総務（待遇）

新潟航空サービス（株）＆新潟綜合警備保障（株）

■「オンライン就職説明会」のポイント

・現場のリアルな声が聞ける！： 実際に新潟空港で働くスタッフが登壇し、業務のやりがいや一日の流れについてお話しします。

・自宅から気軽に参加可能：オンライン開催（Zoom等）のため、県外在住の方やU・Iターン検討中の方も気軽にご参加いただけます。

・未経験者・社会人も歓迎： 新卒学生（専門・短大・大学）だけでなく、異業種からの転職を考えている社会人も対象としています。匿名参加も可能のため、気軽に情報収集が可能です。

■参加申し込み方法：（事前申し込み制、先着順）

事前申し込み必須、先着30名程度。下記URLよりお申し込みください。定員に達し次第締め切ります。

必須項目：メールアドレス、年齢、ニックネーム（本名も可能）、学生or社会人

https://www.niigata-airport.gr.jp/campaign/letswork/online/

新潟空港ではたらく！のWEBサイトから「オンライン就職説明会」の申し込みページに進み、規定項目をご記載下さい。先着30名程度を想定しています。なお定員になり次第、応募を締め切る可能性があります。

催事運営事務局：（株）新潟放送 ビジネスプロデュース局

※ご質問などがある場合は、上記の申込URLの「通信欄」からお問い合わせください。

「新潟空港ではたらく！」WEBサイト https://www.niigata-airport.gr.jp/campaign/letswork/