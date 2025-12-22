売れるネット広告社グループ、FiNANCiEにて“D2Cトークン・ファンディング事前募集”を開始～初動1週間で1,000名超の「D2Cの会」コミュニティが収益化フェーズへ突入～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、ブロックチェーン技術を活用したWeb3プラットフォーム「FiNANCiE（フィナンシェ）」において当社独自トークンを活用した「ファンディング事前募集」を開始いたしましたので、お知らせいたします。

本施策は、当社が構築を進める「D2Cトークンエコシステム」の事業収益化フェーズへの本格移行を意味する重要なマイルストーンです。

▼ファンディングページ

https://financie.jp/users/d2c/cards

▼事前申込フォーム

https://forms.gle/LBPVTj32rxqMbb6r9

【初動1週間で1,000名を突破したD2Cコミュニティが“実需”に接続】

既にお知らせの通り、当社がFiNANCiE上に立ち上げた「D2Cの会」コミュニティは、オープンからわずか1週間で1,000名を突破し、業界内で強い注目を集めました。

今回の事前ファンディングは、この急成長コミュニティの熱量を“実需”へ変換するフェーズであり、すでにD2C事業者・クリエイターから多数の問い合わせが寄せられています。

「コミュニティ成長 → トークン需要 → 事業創出」

という、エコシステムの価値循環がいよいよ具体的な形で動き始めました。

【D2C事業の成長資本をトークンで調達する“新スキーム”を実装】

今回の事前ファンディングは、以下の事業用途に活用されます。

- 新ブランド立ち上げ支援- D2C事業加速プログラム- トークン活用型プロジェクト運営- D2Cプレイヤーの共創事業の資金調達

これにより、当社トークンは「D2C事業の立ち上げ・成長を支える金融インフラ」としての機能を実質的に持ち始めます。

これは、2025年12月10日にお知らせいたしました「D2C産業に特化したトークンエコシステム構築」が“決定”から“実行”へと進んだことを示す極めて重要な進捗です。

【企業価値を押し上げる“4つの収益インパクト”】

１. トークン販売による直接的な新収益

事前ファンディング参加企業・個人からのトークン購入が短期的な収益創出に直結します。

２. Web3起点の新規プロジェクト増加 → 主力事業の案件創出に寄与

ファンディング参加企業は、広告運用・CRM支援・LP改善など売れるネット広告社グループの主力サービスとの連動性が高く、既存事業売上の押し上げ効果も期待されます。

３. コミュニティデータの蓄積 → サービス精度向上 → LTV増大

D2Cの課題・施策・成果データが蓄積され、売れるネット広告社グループが既に強みを持つ広告・CRM・LPOサービスの精度向上につながります。

→ 既存顧客の成果が伸び、売れるネット広告社グループの売上が安定成長する構造を強化。

４. エコシステム成長に伴うストック型収益の創出

・コミュニティ運営

・トークン活用ソリューション

・データドリブン型サービス

など、Web3事業特有の継続収益モデルが立ち上がります。

【本プロジェクトは2026年７月期の業績向上要因として寄与予定】

2025年12月10日のお知らせで公表の通り、本プロジェクトは2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおり、今回の事前ファンディング受付開始は“事業の確度が一段と高まった”ことを投資家の皆様へ示す内容となります。

【D2C産業のインフラ企業へ -- 中長期の企業価値向上に直結】

“最強の売れるノウハウ(R)”とWeb3技術を融合した売れるネット広告社グループ独自のビジネスモデルは、D2C企業の成功確率を最大化するだけでなく、国内D2C市場の生産性向上と構造変革を牽引するインフラ企業へと進化していきます。

本ファンディング事前募集の開始は、企業価値を大きく押し上げるターニングポイントとして、中長期の成長加速を強く後押しするものです。

既存事業と新規Web3事業の両輪で、企業価値の最大化を推進してまいります。

本プロジェクトは、一般社団法人D2Cの会が売れるネット広告社株式会社に運用委託するため、調達した資金につきましては、売れるネット広告社株式会社の営業外収益となる想定でございます。

なお、本件が当社の連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えております。

売れるネット広告社グループは、今後も「“最強の売れるノウハウ(R)”を用いて 関わるすべての企業100%成功に導くことで 世界中にたくさんのドラマを創る」という理念のもと、D2C市場の発展と企業価値の最大化に向けて挑戦を続けてまいります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平

E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520