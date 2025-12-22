高校生・中学生がスマホゲームの全国大会を初プロデュース！「ベネッセ高等学院」と「セガ エックスディー」とのコラボで実現

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬大輔、以下：ベネッセ）が運営する通信制サポート校「ベネッセ高等学院」は、株式会社セガ エックスディー（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員 CEO：谷英高、以下：セガ エックスディー）のサポートのもと、「勉強×リズム」を楽しむスマホゲーム「Risdom（リズダム）」の初の全国大会となる、『リズダム Championship 2025 powered by ベネッセ高等学院』の決勝大会を、2026年1月10日（土）にTUNNEL TOKYO（東京都品川区）で開催します。

なお、決勝大会の模様は、会場のみならず、オンライン（YouTube）でもご覧いただけます。全国から勝ち抜いた小学生～社会人までのプレイヤーが繰り広げる熱戦をお楽しみください。

■『リズダム Championship 2025 powered by ベネッセ高等学院』 決勝大会開催までの経緯

「Risdom（リズダム）」は、ベネッセとセガ エックスディーが2024年3月にサービス提供を開始したゲーム型英語学習アプリです。「反復」「継続」が重要な英語学習と、「ついつい繰り返し取り組んでしまう」リズムゲームを融合させたゲーム性に高い支持を得て、累計50万以上のダウンロード（2025年9月時点）を突破し、人気ゲームに育ちました。

このゲーム初の全国大会が、今回の『リズダム Championship 2025 powered by ベネッセ高等学院』です。本大会のユニークな点は、“学生自身が企画・運営の中心に立っている”ことです。ベネッセ高等学院のeスポーツ部を中心に、学生自らが深く関わり、大会のコンセプト開発から、競技ルールの検討、参加導線の設計、SNSへの告知案の検討、予選と決勝戦での進行アイデアなど、大会のあらゆる面について、セガ エックスディーの支援を受けつつ、半年以上にわたり学生チームが主体的に担当して、今回の決勝大会開催にまで至っています。

ベネッセ高等学院では、こうした企業・社会人との交流を、高校卒業後の就職を目指す生徒はもちろん、将来の進路に迷っている生徒、大学進学後のキャリアを考えたい生徒にとって、「働くとはどういうことか」を肌で感じ、自身の興味や必要なスキルを見出す貴重な機会として推奨しています。

今回の学生のチャレンジは、セガ エックスディーの皆様のご賛同と多大なご支援を得て実現しています。生徒がゲームで“遊ぶ側”にとどまらず、企画・制作・集客・当日運営・配信までを自ら担い、「自分たちで大会を作る」という実践に取り組むことで、ゲーム業界で働くことのリアルな経験と、責任感・チームワーク・プロジェクトマネジメント等の力を養い、自身のキャリア形成を考える学びの場とすることも大きな目的となっています。

■決勝大会の開催概要

決勝大会は、選択するレベルに応じて「EASY部門」「HARD部門」の2部門で開催します。事前にSNSの結果投稿を中心に行ったオンライン予選でハイスコアを獲得した各部門の上位プレイヤー16名（計32名）がTUNNEL TOKYOに集結※してトップを争います。

決勝大会は、2026年1月10日（土）13:00～17:00に開催。大会の様子は、会場のみではなく、オンラインで観戦することもできます。

※一部プレイヤーは、オンラインで出場する可能性あり

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120/table/1430_1_0510030844eff86e64e6d7d6046548fa.jpg?v=202512220322 ]

■英語攻略リズムゲーム「Risdom（リズダム）」概要

毎日ゲーム感覚で繰り返し使う中で英語学習を習慣化させ、英検(R) 5～1級レベル・TOEIC(R) 600～900点レベルの英単語1万語の語彙と文法1,000テーマ、そしてリスニング5,000問が自然と身につくことを目指しています。

・対象：小学生～社会人

・利用環境：スマートフォン（iOS、Android）、iPad、タブレット

・価格：基本プレイ無料（月額980円、初月実質無料で、すべての問題と機能が無制限にご利用いただけます）

■大会実行委員長メッセージ

ベネッセ高等学院 eスポーツ部 部長 ジンさん

この度、セガ エックスディー様という強力なパートナーと共に本大会を開催できることを大変光栄に思います。プロフェッショナルな知見と多大なるご支援をいただき、部員一同、心より感謝申し上げます。

この貴重な機会を最大限に活かし、参加者と観客の皆様が熱狂できる最高の大会を作り上げることが私たちの目標です。eスポーツの楽しさと可能性を全力で発信できるよう、運営一同、情熱を持って取り組んでまいります！

■ベネッセ高等学院について

ベネッセ高等学院は、多様化する学びのニーズに応えるためにベネッセが2024年から取り組みを開始したスクールです。高校生を対象とした通信制サポート校「ベネッセ高等学院」と、中学生を対象としたフリースクール「ベネッセ高等学院 中等部」の二つのプログラムを現在全国11拠点で提供しています。（2026年4月からは27拠点に拡大予定）



生徒には、ベネッセがこれまで培ってきたオンライン教材やプログラム、「進研ゼミRouteBe」などを活用し、担任やメンターによるサポート体制のもと、日々の学習や将来の進路について支援します。

ベネッセ高等学院は、本事業を通じて、学びの多様性に対応し、子どもたち一人ひとりが自分らしい学びの場と学び方を選び取り、将来の可能性を大きく広げていくことを支援してまいります。

