AIカメラ×DX×サブスクで洗車業界の新基準を提供｜洗い放題.com(R)ふるーる洗車(R)所沢中富店が埼玉県初「超純水」導入！事前登録450名突破、12月21日グランドオープン！

株式会社京南ふるーる洗車(R)所沢中富店 12/21グランドオープン

１２月２１日、株式会社京南（東京都昭島市拝島町３-３-３７ 代表取締役 田澤孝雄 TEL：042-544-0511）は、無人で運営するサブスク型洗車場 洗い放題.com(R)「ふるーる洗車(R)」の直営５号店 洗い放題.com(R)「ふるーる洗車(R)所沢中富店」（埼玉県所沢市）をグランドオープンしました。

埼玉県初の直営店となる所沢中富店は多摩永山店で導入した「超純水」も導入しています。





サブスク型洗車場として高い関心が寄せられていることの現れとして、グランドオープン時の事前登録者数は450名を突破（12/21時点）しており、オープン前から地域の利用者の高いニーズが伺えいます。

今回の新店舗のオープンにより、洗い放題.com(R)ふるーる洗車(R)は直営５店舗、フランチャイズ１店舗の合計６店舗体制となり、首都圏を中心としたドミナント戦略の展開を強化します。

1. 洗車の全工程に「超純水」を導入により最高水準の洗車体験を提供

洗車場案内看板

ふるーる洗車(R)所沢中富店では、「超純水」対応の「高速純水レーン」を設置。「超純水（99.99999% ※メーカー調べ）」を洗車の全工程に使用します。不純物を極限まで除去した超純水により、ウォータースポットやシミの発生の軽減を実現します。「超純水」の初導入の多摩永山店に続き、埼玉県でも仕上がりにこだわるご利用者に最適な洗車体験を提供します。

超純水とは、不純物を極限まで除去した限りなく純粋な水（H2O）です。

2. 事前登録450名突破！オープン前から多くの地域ニーズをキャッチ

高速純水レーンとセレクトレーン

当社独自のデジタルマーケティング戦略により、グランドオープン時（12/21時点）でサブスク会員登録者数が450名を突破、過去最高を記録。オープン直後から高いLTV（顧客生涯価値、LTV換算では4500万円超え）を達成しています。（参考：多摩永山店では事前登録者数 約400名）

3. 直営５店舗＋FC１店舗で合計６店舗の展開によりドミナント戦略を強化

既存の直営店（八王子店・昭島拝島店・福生店・多摩永山店）、フランチャイズ店（草加柿木店）に加え、今回の所沢中富店のオープンにより、合計６店舗体制となります。国道16号沿いでのドミナント展開に加え、新たに所沢に出店することで、埼玉県における利便性とブランド力をさらに向上させます。

「洗い放題.com(R) ふるーる洗車(R)」が提供する洗車サブスクサービスは、最も利用するマイ店舗以外の洗車場でもご利用可能（マイ店舗以外では対象店舗が提供する最下位の洗車メニューのみ）です。お出掛けの際に近隣にふるーる洗車(R)の店舗があることで気軽に洗車が出来ます。店舗数の拡大とともに、ご利用者の利便性が向上し、サブスク洗車サービスとしての価値をさらに向上します。

4. AIカメラによる車番認識で完全無人化

車番認識システム（AIカメラ：４台）

AIカメラを活用した車番認識システム（車番認識精度：99.99％＜当社実績＞）により、登録済のサブスク会員の方は会員専用のQRコードを受付機に読み込ませるだけで、ストレスなくスムーズに洗車が出来ます。

5. DX化の徹底により顧客体験のさらなる向上

１）YouTubeライブ配信により混雑状況を事前確認

YouTubeライブによるリアルタイム配信

洗車場の利用者が最も気にする「洗車までの待ち時間」を事前にイメージ出来るように、混雑状況をYouTubeでリアルタイムに配信しています。ご利用者は事前に混雑状況を確認出来るため、待ち時間が少ない時間帯に来店も可能となり、ストレスなくスムーズに洗車を利用出来ます。

２）キャッシュレス決済導入でより短時間で洗車

一般化したキャッシュレス決済を導入することで、現金以外の多くの決済方法に対応し、お支払い

時間を短縮します。

当店では新たにVISA等の「クレジットカードタッチ決済」を導入しています。

キャッシュレス決済対応種別およびキャッシュレス決済読込機■今後の展望

所沢中富店（直営店）で実現した埼玉県への進出を皮切りに、西東京地域でのドミナント戦略の強化を図り、ふるーる洗車ブランドの認知・強化を加速します。

また、DX化を徹底した当社の洗車サブスクモデル「洗い放題.com(R) ふるーる洗車(R)」は洗車業界の発想を覆す事業モデルとして認識されつつあり、他の業界とのコラボレーションのニーズも高まってきています。当社は業界の垣根を超えた形でサブスクモデルの洗車事業を提供することで、事業オーナーの方々に新たな収益の柱となる事業の提供と協業による集客力向上の価値を提供していきます。



【ふるーる洗車(R) 所沢中富店について】

■基本情報

〒359-0002 埼玉県所沢市中富1748-2

営業時間：7:00～21:00

※気温により営業時間が短縮される場合があります。

※当店は無人店です。営業終了時刻に自動消灯されます。

定休日：年中無休（年始を除く）

■設備情報

洗車機台数：２台（手前側：セレクトレーン、奥側：高速純水レーン）

拭き上げスペース：全１２台（カーポート：５台、屋外エリア：７台）

拭き上げタオル：自動販売機により販売

室内掃除機：４台（屋内１台、屋外３台）



【株式会社京南について】

約半世紀に渡りガソリンスタンド業、洗車業をメインに東京都多摩地区中心に展開。２０１３年２月から業界に先駆けてドライブスルー洗車の洗い放題を開始し、２０１６年９月には本格的にデジタルマーケティングをスタート。直営店のふるーる洗車(R)八王子本店の成功をきっかけにノウハウを溜め、直営２号店のふるーる洗車(R)昭島拝島店の垂直立ち上げを２０１８年に実現。２０２２年には初のFC店（ふるーる洗車(R) 草加柿木店）、２０２４年は完全無人店の直営店３号店のふるーる洗車(R)福生店、２０２５年７月には完全無人店の直営店４号店のふるーる洗車(R)多摩永山店をオープン。今回、さらに進化した完全無人店の直営店５号店のふるーる洗車(R)所沢中富店をオープン。DX（デジタルトランスフォーメーション）に真正面から挑戦しております。弊社2代目の代表取締役を務める田澤孝雄は、後継者団体の一般社団法人２代目お坊っちゃん社長の会（https://2daime.or.jp/）を主催し、大手新聞社、東証上場企業とDX推進に向けた啓蒙活動を行っています。代表書籍に「ビジョン革命を起こした２代目お坊っちゃん社長の７７の逆襲レター」（Amazon POD全ジャンル１位 ２０２０年１０月２９日～３１日調べ）、Yahoo News経済面TOP記事（赤字の整備工場を脱下請けで再生「お坊ちゃん」の呪縛を解いた２代目）に掲載されるなど多方面で活躍。



〔本リリースに対するお問い合わせ先〕



株式会社京南 洗い放題.com事業部

担当 伊藤亮

住所 東京都昭島市拝島町３-３-３７

設立日 １９６３年１０月２３日

資本金 １５００万円

従業員 ５０名

TEL ０４２-５４４-０５１１

FAX ０４２-５４４-０５１４

Email araihoudai@kyounan.co.jp

URL https://araihoudai.com/

以上