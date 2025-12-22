【箱根小涌園ユネッサン】ユネッサン開業25周年 × ミルキー発売75周年　ユネッサン × ミルキー ANNIVERSARY FESTA！　チョコまみれのお風呂とネクターのサウナも実施！

藤田観光株式会社

2026年に開業25周年を迎える箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、株式会社不二家（所在地：東京都文京区大塚2-15-6、代表取締役社長：河村 宣行 以下：不二家）とのコラボレーションイベント「ユネッサン×ミルキー ANNIVERSARY FESTA！」を2026年1月10日（土）より開催いたします。

2026年にユネッサンは開業から25周年、ミルキーは発売から75周年を迎えます。ユネッサンでは、 「お互いにアニバーサリーである2026年をより一層盛り上げたい！」という熱い想いから、本イベントを開催いたします。本イベントでは、ミルキーの唯一無二の香りを再現し、思わず心がとろけるお風呂「ミルキー風呂」が登場いたします。

また、ユネッサンでは2006年よりバレンタインシーズンに毎年チョコレート風呂を開催しております。2026年は、本年ご好評いただいた「カントリーマアムチョコまみれミドルパック」とのコラボ風呂「カントリーマアム チョコまみれ風呂」がカムバック！1日1～2回行うイベント「こころも体もチョコまみれ チョコソース投入イベント」では、1回につき約1リットルのチョコレートソースを浴槽に直接注ぎ込むことによって、同商品の人気キャラクター「まみれさん」の気分を心の底からご満喫いただけます。

さらに、ネクターとコラボしたサウナイベント「#トトノウネクターロウリュ」も毎日実施いたします。熱波師“熱桃師（あつももし）”が大活躍！ネクターを象徴するふんわり桃の香りに包まれた渾身の熱波で、心がとろけるようなくつろぎのトトノイタイムをお楽しみいただけます。

是非この機会に、都心から近いリゾート地“箱根”で家族やパートナーとご一緒に、あま～く！思わずペコちゃんスマイルになれる幸せなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

スペシャルコラボ 不二家 × ユネッサン 開催概要

〈イベント名〉ユネッサン × ミルキー ANNIVERSARY FESTA！

〈開 催 期 間〉2026年1月10日(土)～2026年3月3日（火）

〈コンテンツ〉コラボ風呂、 サウナイベント、コラボメニューなどを予定

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※画像はイメージです。「ミルキー風呂」

ミルキーの唯一無二の香りを再現した、思わず心がとろけるコラボ風呂が新登場！

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋内エリア「緑のテラス」

〈開催期間〉2026年1月10日(土)～2026年3月3日（火）

〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00

〈香 り〉ミルキーの香り

※浴槽の色付けにミルキー入浴料を使用しております。

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）

※画像はイメージです。「カントリーマアム チョコまみれ風呂」

チョコレートソースを使用したイベント「こころも体もチョコまみれ チョコソース投入イベント」を実施！（1日1～2回開催）

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋内エリア「トルコ風ハマム」

〈開催期間〉2026年1月10日(土)～2026年3月3日（火）

〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00

〈香 り〉魅惑のチョコレートの香り

※浴槽の色付けにチョコレート入浴料を使用しております。

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）

※画像はイメージです。「#トトノウネクターロウリュ」

ブロワーや幅90cmの巨大扇を用いたサウナイベント（ロウリュ・ アウフグース）を毎日実施！

〈開催場所〉水着で遊べる温泉「ユネッサン」

屋外エリア「フィンランドバス」

〈開催期間〉2026年1月10日(土)～2026年3月3日（火）

〈営業時間〉平日10：00～18：00 土日祝9：00～19：00

〈開催時間〉1日2回（１.11:30、２.14：30）

〈香 り〉ふんわり桃の香り

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）

※ロウリュ開催時は、サウナルーム内が混み合います。利用者の方同士譲り合ってご利用いただきますようお願い申し上げます。

「ミルキー」 商品概要

2026年でミルキーは発売から75周年！

「ミルキーはママの味♪」でおなじみの1951年誕生のロングセラー。

やさしいミルクの甘さとソフトな味わいが愉しめます。

ペコちゃんのパッケージが目印です。

商品名：ミルキー

ブランドサイト：https://www.fujiya-peko.co.jp/milky/

「カントリーマアムチョコまみれ」 商品概要

しっとりチョコクッキーにチョコチップを組み合わせ、チョコレートでコーティングした、“チョコにまみれた”カントリーマアムです。

商品名：カントリーマアムチョコまみれ

ブランドサイト：https://www.fujiya-peko.co.jp/ma-mi-re/

「ネクター」 商品概要

白桃を丸ごと裏ごしした白桃ピューレで作った果汁飲料です。

白桃ピューレならではのとろける食感と、

桃をそのまま食べているような風味、まろやかな味わいをお楽しみいただけます。

商品名：ネクター

ブランドサイト：https://www.fujiya-peko.co.jp/nectar/

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えます。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある 豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！ URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/