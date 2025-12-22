FRUITS ZIPPER、初のアジアツアー完走！ 台北・上海・ソウルの３都市でも「明治おかし大使」として活動！ 海外のファンも“チョコっといい日”に！

株式会社 明治

株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「明治おかし大使」を務める7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのグループ史上初となるアジアツアーFRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025「We are FRUITS ZIPPER」 を応援しました。原宿から世界を目指す同グループの活動と、お菓子を通じて世界中の何気ない１日を“チョコっといい日にしたい”当社の思いが合致し、2025年10月から11月にかけて、台北・上海・ソウルの3都市にてFRUITS ZIPPERと共に現地のファンに向けてお菓子のPRを実施しました。

各地のライブ会場では、CM放映や来場者全員への商品サンプリングを行ったほか、FRUITS ZIPPERが現地で直筆したサインパネルも設置。商品を手にパネルと一緒に写真撮影を楽しむファンの姿が多く見られるなど、会場は終始賑やかな雰囲気に包まれました。FRUITS ZIPPERメンバーからは、「日本にはもっともっとたくさん明治さんのお菓子がある！」「海外でも人気なんだなと実感できて、なんだか嬉しかった」「マシッソヨ～！きのこの山～！」などと現地でコメントを寄せられ、お菓子を通じたコミュニケーションが国や地域を越えて広がるアジアツアーとなりました。

各会場レポート

台北ソウル上海

■2025年10月8日（水）台北（配布商品：ポイフル）

アジアツアー初日となる台北公演では、小粒ソフト糖衣グミ「ポイフル」のサンプリングを実施しました。会場内ではCM放映に加え、現地でFRUITS ZIPPERが直筆したサインパネルを設置。多くのファンが足を止め、受け取ったポイフルを手に写真撮影を楽しむ姿が見られ、賑やかな雰囲気が広がりました。

真中まなさんからは、「台北のコンビニにもいっぱい明治さんの商品があって、見たことないお菓子もあって新鮮でした！日本にはもっともっとたくさん明治さんのお菓子があって、その中でもポイフルは手軽に持ち運べて、みんなとシェアもできる見た目も味もハッピーなお菓子なので、ぜひお友達と一緒に楽しんでください！」とコメントが寄せられました。

■2025年11月8日（土）・9日（日）上海（配布商品：マカダミアチョコレート）

上海公演では、「マカダミアチョコレート」のサンプリングを実施。上海でも商品を片手に直筆サインパネル前で記念撮影を楽しむファンの姿が多く見られました。CM楽曲な流れる中、ライブ前後の会場は一層の盛り上がりを見せました。

早瀬ノエルさんからは、「明治さんのお菓子を中国語のパッケージで見るのがすごく新鮮で面白かったです！海外でも人気なんだなと実感できて、なんだか嬉しかったです。この季節になるとマカダミアチョコレートを食べたい気持ちになると思うので、ぜひたくさん食べて心温まってください！」とコメントが寄せられました。

■2025年11月29日（土）ソウル（配布商品：きのこの山）

アジアツアー最終都市となるソウル公演では、「きのこの山」のサンプリングを実施。ソウルでも直筆サインパネルの前には多くのファンが集まり、メンバーへの想いを語り合う様子も見られるなど、温かな雰囲気に包まれました。

鎮西寿々歌さんからは、「私はきのこの山派です！！！なのでソウル公演で大好きなきのこの山をみんなにお渡しできてとっても嬉しかったです(ハート)みんながきのこの山を持って写真を撮ったり笑顔になってくれる姿を見て、私も幸せな気持ちになりました。でもここだけの話、きのこの山もたけのこの里もどっちも美味しいんですよね、、！！！私は昔たけのこの里派だったんです。でも大人になるにつれてきのこの山派になりました。でもまたたけのこの里派になるかもしれない。人生は長い！マシッソヨ～！きのこの山～！」とコメントが寄せられました。

台北・上海・ソウルの3都市を巡った本アジアツアーは、各地のファンの皆さまに温かく迎えられ、無事に全日程を完走しました。

今後も「明治おかし大使」のFRUITS ZIPPERと共に、国内外を問わず、お菓子の楽しさや魅力を届けていきます。