「ちばCoラボ」イベント企画第２弾　DXセミナーの開催決定

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、地域企業の経営に関する課題解決と持続的な成長を支援するコミュニティプラットフォーム「ちばCoラボ」のイベント企画第２弾として2026年1月22日（木）に「平山建設に学ぶ 現場が変わるDXの進め方～経営層×現場をつなぐリーダーシップと実践ポイント～」を開催することを決定いたしました。

本セミナーは、現場の小さな改善から組織全体まで、DX推進に取り組まれている平山建設株式会社の実践事例をご紹介いたします。DXについて学びながら地域企業のみなさまとつながり、ともに次の一歩を考える、どの業種でも再現しやすい“現場起点のDX”の工夫が満載となったセミナーです。

セミナー概要

セミナー名

平山建設に学ぶ 現場が変わるDXの進め方～経営層×現場をつなぐリーダーシップと実践ポイント～

開催日時

2026年1月22日（木）15:00～18:00（オンライン参加は16:10まで）

開催方法

ハイブリット形式

・会場参加：平山建設本社 千葉県成田市花崎町943番地１（京成成田駅徒歩３分）

・オンライン参加：Zoom

プログラム

第１部 セミナー 中小企業のDXの進め方・ポイント

第２部 クロストーク

第３部 座談会・交流会（会場参加者限定）

ご登壇者

平山建設株式会社 代表取締役社長 平山 秀樹 氏

参加費

無料

定員

・会場参加：先着30名

・オンライン参加：先着100名

お申込方法

・会場参加

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oerj-mcnjth-2318c9ce59c760c7c9728abdafe53992

・オンライン参加

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oerj-mcnjtf-ef77ec5a7d81cf2ddc7f01878b01c19e

セミナー紹介

https://chibacollab.dxstar.jp/events/11