¥Þ¥­¥¿¥¹¥Ýー¥Ä¤È½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·ÊåÂç¿Íµ¤¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó2¿Í¤¬2025Ç¯¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÁí¤¶¤é¤¤¡ª¡ÖÌñ¾Ð¤¤¥¸¥¸ÊüÃÌ 2025¡×12·î29Æü(·î)13»þ¤«¤é3»þ´Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª

¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢¡ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÇ¯ËöÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¡¥Þ¥¥¿¥¹¥Ýー¥Ä¤È½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤Î Ìñ¾Ð¤¤¥¸¥¸ÊüÃÌ2025¡Ù
¢¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)¡¡13:00-15:55
¢¡¥Í¥Ã¥È¶É¡§FMÀÄ¿¹¡¢FM´ä¼ê¡¢FM½©ÅÄ¡¢FM»³·Á¡¢¤Õ¤¯¤·¤ÞFM¡¢FM GUNMA¡¢FMÆÊÌÚ¡¢FMÄ¹Ìî¡¢FM¤È¤ä¤Þ¡¢FMÀÐÀî¡¢FMÊ¡°æ¡¢FM GIFU¡¢FM»°½Å¡¢FM¼¢²ì¡¢FM»³±¢¡¢FM²¬»³¡¢FM»³¸ý¡¢FM¹áÀî¡¢FM°¦É²¡¢FMÆÁÅç¡¢FM¹âÃÎ¡¢FMÄ¹ºê¡¢FM·§ËÜ¡¢FMÂçÊ¬¡¢FMµÜºê¡¢FM¼¯»ùÅç¡¢interfm
¡öÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï³ÆFM¶É¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥ª¥ó¥¨¥¢¶É¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ¶É¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÎ×»þÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥ª¥ó¥¨¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢radiko¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PC¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡https://radiko.jp/
¡û¾åµ¤ÎÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý
¢ÍÌµÎÁ¤Ç¤ªÄ°¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý
¢Í¡Ö¥é¥¸¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊÍÎÁ¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎFM¡¦AM¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÖÁÈHP¡§¡¡https://audee.jp/program/show/300007017
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¥Þ¥¥¿¥¹¥Ýー¥Ä
1970Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì »³Íü¸©½Ð¿È¡¿·Ý¿Í¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¡¦Ê¸É®²È
¡È²»³Ú¡É¤È¡È¾Ð¤¤¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥ª¥È¥Í¥¿¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ö¶ìÌòÎó¼Ö¡×¤ÇÂè 55²ó¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£
¼ç¤Ê½Ð±é¤Ç¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¥·¥êー¥º¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢Netflix¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
º£Ç¯¤Ï½é¤Î¥°¥ë¥á¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¥°¥ë¥á³°Æ»¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå
1978Ç¯1·î28ÆüÀ¸¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È
2001Ç¯5·î¡¡½ÕÉ÷Äâ°ìÄ«¤ËÆþÌç
2004Ç¯11·î¡¡Æó¥ÄÌÜ¡Ö°ìÇ·Êå¡×¤È²þÌ¾
2012Ç¯3·î¡¡¿¿ÂÇ¾º¿Ê
¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ÈÍÞÍÈ¤Î¸ú¤¤¤¿É½¸½¤Ç³ê·ÎÈ¸¤«¤é¿Í¾ðÏÃ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¸ÅÅµÍî¸ì¤ò±é¤¸¡¢¤Þ¤¿¸ÅÅµÍî¸ì¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥®¥ã¥°¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÍî¸ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Ç¯´ÖÌó900ÀÊ¤â¤Î¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡¦¥é¥¸¥ª¡¢½ñÀÒ¡¢£Ã£Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£JFN¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ª¡Ö¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥º¡×¤Ï2025Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¡£