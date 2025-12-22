NFLプレーオフ全試合国内独占生放送＆ライブ配信記念すべき60回目のスーパーボウル出場権はどのチームに！？CS放送日テレジータスにて1/11(日)朝6：15～

株式会社ＣＳ日本(C)AP/アフロ

いよいよレギュラーシーズンの終盤を迎え、プレーオフの展望が気になるNFL。

CS放送日テレジータスでは、第60回スーパーボウルとプレーオフ全試合を国内独占生放送！

レギュラーシーズンが終了した翌週末からトーナメント方式で開催され、2月のスーパーボウルへの出場権をかけて、「負けたら終わり」の闘いが繰り広げられるのがプレーオフ。進出するのは、レギュラーシーズンを通して両カンファレンスで好成績を残した14チームとなっている。各対戦は1試合のみの一発勝負！長いシーズンを戦い抜いた各チームが、負けられない戦いでどんな戦術を見せるのか？

またスカパー！番組配信では、そんなプレーオフの模様をお手元のデバイスでライブ視聴可能*！

お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどで「NFL on 日テレジータス」をお楽しみいただけます！これまでシーズンを見守ってきたNFLファンはもちろん、プレーオフの結末を見逃したくない方も！NFL見るなら、日テレジータス！

＜放送日程＞

NFL on 日テレジータス2025

スーパーワイルドカード ウィークエンド (1)

1月11日(日) 6：15～10：00 生中継/配信

【解説】村田斉潔 【実況】増田隆生

スーパーワイルドカード ウィークエンド (2)

1月11日(日) 10：00～14：45 生中継/配信

【解説】有馬隼人 【実況】伊藤大海

スーパーワイルドカード ウィークエンド (3)

1月12日(月) 2：45～ 6：15 生中継/配信

【解説】村田斉潔 【実況】近藤祐司

スーパーワイルドカード ウィークエンド (4)

1月12日(月) 6：15～10：00 生中継/配信

【解説】森清之 【実況】増田隆生

スーパーワイルドカード ウィークエンド (5)

1月12日(月) 10：00～14：45 生中継/配信

【解説】小坂恭平 【実況】弘竜太郎

スーパーワイルドカード ウィークエンド (6)

1月13日(火) 10：00～14：30 生中継/配信

【解説】生澤浩 【実況】鈴木健

ディビジョナルプレーオフ (1・2)

1月18日(日) 6：15～14：45 生中継/配信

(1)【解説】村田斉潔 【実況】澁谷善ヘイゼル

(2)【解説】有馬隼人 【実況】増田隆生

ディビジョナルプレーオフ (3・4)

1月19日(月) 4：45～13：00 生中継/配信

(3)【解説】森清之 【実況】ラルフ鈴木

(4)【解説】小坂恭平

NFCカンファレンスチャンピオンシップ/AFCカンファレンスチャンピオンシップ

1月26日(月) 4：45～13：00 生中継/配信

(NFC)【解説】村田斉潔 【実況】伊藤大海

(AFC)【解説】森清之 【実況】山崎誠

※放送時間/放送内容変更の可能性あり

*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応スカパー！番組配信 視聴方法はこちらをご覧ください。

◆「NFL on 日テレジータス」番組ページ

https://www.gtasu.com/nfl/nflong/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます

◆スマホ・PC・タブレット視聴方法

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階