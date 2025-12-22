NFLプレーオフ全試合国内独占生放送＆ライブ配信記念すべき60回目のスーパーボウル出場権はどのチームに！？CS放送日テレジータスにて1/11(日)朝6：15～

株式会社ＣＳ日本



(C)AP/アフロ

いよいよレギュラーシーズンの終盤を迎え、プレーオフの展望が気になるNFL。


CS放送日テレジータスでは、第60回スーパーボウルとプレーオフ全試合を国内独占生放送！



レギュラーシーズンが終了した翌週末からトーナメント方式で開催され、2月のスーパーボウルへの出場権をかけて、「負けたら終わり」の闘いが繰り広げられるのがプレーオフ。進出するのは、レギュラーシーズンを通して両カンファレンスで好成績を残した14チームとなっている。各対戦は1試合のみの一発勝負！長いシーズンを戦い抜いた各チームが、負けられない戦いでどんな戦術を見せるのか？



またスカパー！番組配信では、そんなプレーオフの模様をお手元のデバイスでライブ視聴可能*！


お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどで「NFL on 日テレジータス」をお楽しみいただけます！これまでシーズンを見守ってきたNFLファンはもちろん、プレーオフの結末を見逃したくない方も！NFL見るなら、日テレジータス！



＜放送日程＞


NFL on 日テレジータス2025


スーパーワイルドカード ウィークエンド (1)


1月11日(日) 6：15～10：00　生中継/配信


【解説】村田斉潔　【実況】増田隆生



スーパーワイルドカード ウィークエンド (2)


1月11日(日)　10：00～14：45　生中継/配信


【解説】有馬隼人　【実況】伊藤大海



スーパーワイルドカード ウィークエンド (3)


1月12日(月) 2：45～　6：15　生中継/配信


【解説】村田斉潔　【実況】近藤祐司



スーパーワイルドカード ウィークエンド (4)


1月12日(月) 6：15～10：00　生中継/配信


【解説】森清之　【実況】増田隆生



スーパーワイルドカード ウィークエンド (5)


1月12日(月) 10：00～14：45　生中継/配信


【解説】小坂恭平　【実況】弘竜太郎



スーパーワイルドカード ウィークエンド (6)


1月13日(火) 10：00～14：30　生中継/配信


【解説】生澤浩　【実況】鈴木健



ディビジョナルプレーオフ (1・2)


1月18日(日) 6：15～14：45　生中継/配信


(1)【解説】村田斉潔　【実況】澁谷善ヘイゼル


(2)【解説】有馬隼人　【実況】増田隆生



ディビジョナルプレーオフ (3・4)


1月19日(月) 4：45～13：00　生中継/配信


(3)【解説】森清之　【実況】ラルフ鈴木


(4)【解説】小坂恭平



NFCカンファレンスチャンピオンシップ/AFCカンファレンスチャンピオンシップ


1月26日(月) 4：45～13：00　生中継/配信


(NFC)【解説】村田斉潔　【実況】伊藤大海


(AFC)【解説】森清之　【実況】山崎誠



※放送時間/放送内容変更の可能性あり


*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応スカパー！番組配信　視聴方法はこちらをご覧ください。


https://youtu.be/CzBoDLGG1Qg



◆「NFL on　日テレジータス」番組ページ


https://www.gtasu.com/nfl/nflong/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆視聴方法（日テレジータス）


スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)


J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます



◆スマホ・PC・タブレット視聴方法


YouTube：https://youtu.be/CzBoDLGG1Qg



◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式ＳＮＳ


Ｘ：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階