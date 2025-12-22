glo(TM)、川場スキー場に冬季限定の喫煙スペースを出展

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、社長：エマ・ディーン）は、群馬県・川場スキー場において、2025年12月6日からglo(TM)の冬季限定喫煙スペースを出展いたしました。

昨年に引き続き、カワバシティ8Fには加熱式たばこ専用ラウンジ、カワバシティ7Fおよびパノラマハウスには加熱式・紙巻たばこ対応の喫煙所を設置し、計3か所の喫煙スペースをご用意しています。メインとなる8Fでは雪景色を背景にした展示デバイスや演出映像を配置し、あたたかみのあるラウンジ仕様に仕上げました。7Fはゲレンデへのアクセス性が高く滑走の合間に立ち寄りやすい構成とし、パノラマハウスは景色を楽しみながら休憩できるスポットとして展開いたします。

さらに、全面滑走開始が見込まれる12月22日から4月中まで※1、8Fラウンジにてglo(TM) Hiloシリーズなどの最新デバイスやglo(TM) Hilo用たばこスティックvirto(TM)、オーラルたばこVELOの一部製品を体験できるトライアルも実施いたします。また、glo(TM) Hiloまたはglo(TM) Hilo Plusをお持ちの方向けの刻印サービスのほか、安藤貴裕氏監修のコーヒーサービスや、パウダーラウンジ入場券などの会員向け特典を順次展開し、ウィンタースポーツの合間に過ごす休憩のひとときを快適にお過ごしいただけるよう、さまざまなサービスを提供してまいります。

詳細はglo(TM)公式ウェブサイトのイベント特設サイトよりご覧いただけます。

https://www.myglo.com/jp/ja/event/kawaba/kawaba-2025

BATジャパンは今後も20歳以上の喫煙者の方々に向けて、その多様なニーズにお応えする非燃焼式製品の選択肢を提供してまいります。従来の紙巻たばこから代替製品への切り替えを促し、公衆衛生の観点から「たばこハームリダクション」を推進することで、スモークレスな世界の構築を目指します。

■glo(TM) Hiloシリーズ・VELOのトライアル体験

8Fのラウンジにて、glo(TM)の加熱式たばこ専用デバイス「glo(TM) Hilo シリーズ」やオーラルたばこ「VELO」をはじめとする各種製品（下記表参照）のトライアルが可能です。

【トライアルが可能な製品一覧】

■ デバイスの刻印サービス

glo(TM) Hilo または glo(TM) Hilo Plusをお持ちの方は、デバイスに希望する文字を刻印するサービスを利用できます。

■ 会員向け特典サービス※3

新規・既存会員の皆様へ、以下のサービスを選んで体験できる会員向けサービスを提供いたします。

１． 安藤貴裕氏監修コーヒー - 1月中旬開始予定

glo(TM)会員の方には、カワバシティ8Fの加熱式たばこ専用ラウンジにてコーヒーと引き換えできるチケットをお渡しします。コーヒーは、国内外の大会で受賞歴を持つバリスタ・安藤貴裕氏が監修した特別仕様のもので、3種類のvirto(TM)フレーバー（レギュラー、メンソール、ベリー）との相性を考えて選定した豆を使用しています。

安藤貴裕 (Takahiro Ando)

自家焙煎カフェ Connect Coffee のオーナー兼バリスタ

Townsquare Coffee Roastersで約5年半勤務し、2014年にはUCCコーヒーマスターズ全国大会（ラテアート部門）で優勝、同年のCoffee Festラテアート世界選手権で準優勝。現在はConnect Coffeeでの焙煎や店舗運営に加え、日本ラテアート協会の理事として、若手育成や技術普及にも携わる。

https://www.instagram.com/andyandori/(https://www.instagram.com/andyandori/%E2%80%8B)

２．glo(TM)くじ- 12月24日開始予定

glo(TM)会員の方は、冬季シーズンに関連したアイテムが当たる抽選サービスに参加できます。賞品は必ずいずれかが当たる形式で、川場スキー場の1日リフト券、カイロ、モバイルバッテリーブランケットなどを予定しています。会員の方が楽しみながら参加できるコンテンツとして展開し、冬季シーズンならではの体験をサポートします。

３．パウダーラウンジチケット(先着10名様) ※4 - 12月24日開始予定

glo(TM)会員の方には、川場スキー場が運営するパウダーラウンジ※5に入場できるリストバンドをお渡しします。パウダーラウンジでは休憩に利用できる設備が提供されており、1日の配布数は先着順で10名までとなります。

■実施日時：2025年12月6日（土）～4月中※1

■出展場所：川場スキー場（所在地：群馬県利根郡川場村谷地2755-2）

・メインハウス「カワバシティ」内 8F

・「カワバシティ」喫煙所 7F

・桜川コース パノラマハウス内

※1 実施期間は会場の営業スケジュールに準じて変更となる可能性がございます。

詳しくは川場スキー場公式ホームページ（https://www.kawaba.co.jp/）をご確認ください。

※2 本製品中にベリー類やフルーツの果実や果汁は含まれていません。

※3 本サービスは数量限定のため、なくなり次第終了となります。また、予告なくサービスを終了する場合がございます。

※4 パウダーラウンジのご利用状況により、glo(TM)メンバー特典で無料入場いただける人数が予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※5 パウダーラウンジの利用には通常1500円の料金が発生いたします。

加熱式たばこglo(TM)について

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

glo(TM)公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/

glo(TM)公式Instagramアカウント（@glo_japan）：

https://www.instagram.com/glo.japan/

フラッグシップストア「glo(TM) ストア 銀座」：

https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 エマ・ディーン（Emma Dean）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

