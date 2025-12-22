【設置実績40,000面突破】デジタルサイネージのすべてを任せる。プロテラスの「ワンストップソリューション」

株式会社プロテラス

全国主要都市(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,岡山,広島,福岡)に拠点を置き、デジタルサイネージ事業を中心に、ワンストップソリューションを提供する株式会社プロテラス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：山田 浩司）は、デジタルサイネージ業界に携わり約25年、LEDビジョンおよびデジタルサイネージの累計設置実績が40,000面を達成いたしました。

業界黎明期から培ったノウハウを活かし、ディスプレイ選定から施工、コンテンツ制作、配信管理までをワンストップで提供。さらに、短期イベントに最適なレンタルプランを拡充し、全国のお客様へ「最適なデジタルサイネージ」をお届けします。

業界歴25年、40,000面以上の実績が証明する「現場力」

株式会社プロテラスは、デジタルサイネージが広く普及する以前から本業界の第一線で実績を積み重ね、多くの企業様にご導入いただいております。

商業施設、アミューズメント施設、公共空間など、多種多様な環境への設置を行ってまいりました。屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンや特殊形状のLEDビジョン、大型タッチディスプレイから小型液晶ディスプレイまで、あらゆる設置環境において最適な提案を導き出し、それを実現する「現場力」がプロテラスの最大の資産です。

導入事例はこちら :https://www.proteras.co.jp/works/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202512_prtimes

プロテラスの強みは「すべてを自社で完結」するワンストップ体制

当社の特徴は、機器の販売・設置にとどまらず、導入後の運用やコンテンツまで一気通貫でサポートできる点です。

クラウド型サイネージ配信CMS「SiG(シグ)」が選ばれる理由

- 最適なハードウェア選定・施工長年の経験に基づき、設置場所の環境（視認距離、環境光、耐候性など）を考慮した最適な機種を選定。システム設計から施工・設置工事まで、安全かつ確実に行います。- 「伝わる」コンテンツ制作ハードウェアのスペックを最大限に活かす専門の制作チームが在籍。動画・静止画に加え、タッチパネルやセンサーを活用したインタラクティブなサイネージコンテンツまで幅広く対応します。見る人の心を動かし、能動的なアクションを引き出す高品質なクリエイティブで、「ただ設置するだけ」では終わらない価値を提供します。- 自社開発ソフト「SiG」による柔軟な運用支援自社開発のサイネージ配信管理ソフト「SiG（シグ）」と連携し、遠隔からのスケジュール管理や更新作業をスムーズに実現。SiGはデジタルサイネージの運用に必要な多彩なサービス機能を備えており、担当者様の「実現したい運用」に柔軟に応えつつ、日々の業務負担を最小限に抑えます。- 安心の保守管理・365日ヘルプデスク対応導入して終わりではありません。プロテラスでは365日受付の自社ヘルプデスクを完備しており、万が一の機器トラブルや操作に関する疑問にも迅速に対応可能です。また、全国主要都市にある拠点を活かしたメンテナンス体制と遠隔サポートにより、長期間にわたるサイネージの安定稼働を強力にバックアップします。

クラウド型サイネージ配信CMS「SiG（シグ）」は、直感的な操作性を備え、インターネット環境があれば場所を問わず、動画や静止画、HTMLなどのWEBコンテンツの更新・管理ができる点が大きな特長で、複数拠点や多数のディスプレイを一括で制御しながら、常に最新情報を配信することが可能です。

季節キャンペーンや価格変更、災害時の緊急案内など即時性が求められるシーンでも迅速に対応でき、従来のUSB更新のような現地作業を不要にすることで、運用にかかる手間やコストを大幅に削減します。

また、多拠点展開企業に適した一元管理機能やエリア別配信にも対応し、導入後の台数追加や機能拡張も容易な高いスケーラビリティを実現しました。ユーザーの声を基にした継続的な機能改善や、成果につながる運用支援を行っている点も、多くの企業や店舗から選ばれている理由です。

SiGスケジューラー（サイネージ配信ソフト）SiGコンテンツエディター（サイネージコンテンツCMS）kininaru GAMES（子ども向けサイネージコンテンツ）POSUMERU（デジタルサイネージSNS連携サービス）SiGの詳細はこちら :https://www.proteras.co.jp/services/sig/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202512_prtimes

中長期から短期でもOK！LEDビジョン/液晶ディスプレイの「レンタルプラン」

「建設現場で中長期的に利用したい」「イベントで一時的に使いたい」などといったお声にお応えし、最短1日からご利用いただける柔軟なレンタルプランをご用意しております。 球体LEDビジョンなどの特殊LEDビジョンから、店舗向けのスタンド型液晶ディスプレイまで、用途やご予算に合わせて最適な機材をご提案します。

全国対応・まずは気軽なご相談から

- 短期イベント・展示会利用： 必要な期間だけ、インパクトのある映像演出が可能。- 建設現場などでの中長期的利用：施設の工事期間中での利用- 撤去・保守までサポート： 導入後のメンテナンスや撤去作業もプロテラスが責任を持って対応します。

北海道から沖縄まで、全国どこでも対応可能です。「まずは話だけ聞いてみたい」「概算の費用感を知りたい」といった初期段階のご相談も大歓迎です。業界歴25年の実績を持つプロテラスが、お客様の空間づくりを全力でサポートいたします。 ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

株式会社プロテラスは、これからも「デジタルサイネージのトータルプロデュース」を通じて、空間に新たな価値を創造し、お客様のビジネスの発展に貢献してまいります。

株式会社プロテラス

URL：https://www.proteras.co.jp/

代表者：代表取締役 山田 浩司

所在地：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

資本金：4,000万円

設立：2015年10月1日 (創業：1995年8月)

売上高：74.6億（2025年9月期）

社員数：179名（2025年10月）

事業概要：デジタルサイネージソリューション事業、LEDビジョンおよび設置工事事業、スペースデザインソリューション事業、WEBマーケティング事業、販売促進・集客プロモーション事業、運営支援サイト「AlineZ」事業、ネットワークサービス構築支援事業、デザイン制作・映像コンテンツ制作、商品開発・運営管理

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■本社・支社のご案内

東京本社：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

大阪支社：大阪府大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F

名古屋支社：愛知県名古屋市北区大曽根3-15-58 大曽根フロントビル4F

九州支社：福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル6F

札幌支社：北海道札幌市中央区南3条西3-8-1 エテルノビル8F

東北支社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル4F

中四国支社：岡山県岡山市北区野田2-4-1 シティセンタービル2F

広島営業所：広島県広島市安佐南区緑井2丁目21-16 メゾンドベール101

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

プロテラスは、約25年に渡って培った40000面以上の実績を誇るデジタルサイネージの専門企業です。

屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンから小型液晶ディスプレイまで、あらゆる設置環境に対応してきた経験をもとに、最適な設置場所の選定から、映像システム設計、施工・設置工事、コンテンツ制作、配信管理まで、すべてをワンストップでご提供しています。

特に、自社開発の配信ソフトと連携した柔軟な運用支援や、動画・静止画を含む多様なコンテンツ制作体制により、「伝わる映像コミュニケーション」をトータルで実現できる点が私たちの強みです。

また、ご予算や運用期間に合わせて1台からでも対応可能なレンタルプランもご用意。

短期イベントから本格導入前のテスト運用、撤去・保守サポートまで、導入前後のすべての工程を安心してお任せいただけます。

「まずは話だけ聞いてみたい」「費用感を知りたい」といった段階でも構いません。

全国どこでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202512_prtimes