【埼玉県】環境科学国際センター講演会の参加者募集！

埼玉県環境科学国際センターでは、環境保全への関心と理解を深めていただくため、毎年研究成果を発表する講演会を開催しています。
今年は、女性として初めて南極地域観測隊長を務められた東京大学・原田尚美教授をお招きし、日本では味わうことができない南極の自然の魅力や南極観測の意義などについて特別講演をしていただきます。また、当センター研究員から研究成果について、わかりやすく御紹介します。
会場以外にオンラインでも聴講できますので、事前にお申し込みの上、是非御参加ください。
〇イベントチラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-848-3026665f53f51d3ba60995f222b92b82.pdf
●実施概要１ 日時
令和8年2月2日（月）13時～16時15分
（受付開始：12時 小ホール開場：12時30分）
２ 場所
埼玉会館 小ホール （さいたま市浦和区高砂３-１-４）
※第1部 のみオンライン（Teams）同時開催
３ 内容
【第1部】 小ホール
- 特別講演（13時10分～14時10分）
「南極の魅力～海水が溶かす南極大陸氷床と日本への影響～」
東京大学 大気海洋研究所 国際・地域連携研究センター 原田 尚美 教授
- 研究・事例紹介（14時10分～15時10分）
（1）「化学物質の環境動態～ダイオキシンはどこからやってくる？～」
化学物質・環境放射能担当 落合 祐介
（2）「暑さ指数の活用～熱中症を予防するために～」
温暖化対策担当 大和 広明
【第2部】 ホワイエ
研究成果等のポスター展示・発表（15時15分～16時15分）
４ 参加費
無料
５ 対象
どなたでも参加可
〇 会場（埼玉会館 小ホール）：定員300名（申込順）
〇 オンライン（Teams）：定員300名（申込順）
６ 申込方法
次のいずれかの方法でお申込ください。
- 以下の「URL」の申込フォーム
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XJ9vatUSL02vrWtwjyP8E3ww9lsk125Hi-VruIc23cxUNko4VElWSjNSUkwzSUxRWE9IMEVHWlJGTS4u
- 以下のサイトに表示する申込フォーム
埼玉県環境科学国際センターホームページ（環境科学国際センター講演会）
https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/torikumi/yoshi.html
●問い合わせ先
環境部 環境科学国際センター 研究企画室
電話 0480-73-8365
E-mail g7383312@pref.saitama.lg.jp